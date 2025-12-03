Talentovaný fotbalista z Pobřeží slonoviny odešel ze své rodné země letos v březnu a jeho první evropskou štací se stal lotyšský Daugavpils. Tam na sebe hned upozornil, zahrál si i v Konferenční lize a v září se stěhoval pod Ještěd.
„Teprve před půlrokem přišel do Evropy. Nicméně od prvního zápasu ukazuje schopnost rychlé adaptace a zlepšuje se v podstatě každým utkáním. Proto jsme rádi, že se nám povedlo dohodnout na přestupu ještě v tomto přestupním termínu,“ uvedl tehdy generální ředitel Slovanu Jan Nezmar. „Má výborné fyzické dispozice pro moderní fotbal a jsme rádi, že již teď s ním budeme moct pracovat v našem prostředí. Nicméně víme, že bude potřebovat čas na adaptaci, větší taktické nároky a zejména na intenzitu a tempo hry.“
Jenže Diakité se přizpůsobil až překvapivě rychle. První start za Liberec si připsal v poháru, pak naskočil dvakrát za béčko Slovanu. Začátkem listopadu zažil jako střídající hráč premiéru i v první české lize na hřišti Slovácka (3:0). Následně už dostal šanci v základní sestavě – při domácí šestigólové demolici Karviné. „Vysoká výhra byla skvělá a měl jsem z ní velkou radost. Atmosféra byla také výborná a díky tomu jsem lépe poznal českou ligu. Před zápasem jsem byl trochu nervóznější, ale po rychlých gólech ze mě nervozita brzy spadla,“ vykládal Diakité v rozhovoru pro liberecký zápasový bulletin.
Jelikož Liberec rozjel v listopadu skvělou vítěznou sérii, nadějný africký hráč nastoupil v základu i v Pardubicích (4:0) a naposledy doma s Olomoucí (1:0). Všechny čtyři zápasy Liberec vyhrál při impozantním celkovém skóre 14:0 a posunul se už na čtvrté místo ligové tabulky těsně za Jablonec.
Začátky v Evropě přitom pro Diakitého nebyly úplně lehké. „Bylo těžké přestěhovat se sem a nechat rodinu doma v Pobřeží slonoviny. V Lotyšsku jsem si už ale trochu zvykl, takže změna při odchodu do Liberce nebyla zas tak náročná. Samozřejmě mi ale domov stále chybí,“ přiznává obdivovatel Paula Pogby a fotbalové Barcelony.
V Liberci musel zapracovat i na fyzické kondici. „Bylo docela náročné splnit všechny požadavky. Musel jsem hodně pracovat, abych naplnil očekávání týmu, ale všichni mě podporují a povzbuzují, takže mám pocit, že to zvládám dobře,“ říká stále ještě teenager.
K adaptaci v novém prostředí U Nisy mu pomohlo, že někteří cizinci v libereckých řadách mluví jako on francouzsky. S češtinou se zatím moc nekamarádí, naučil se pouze pár základních fotbalových termínů. Kvůli lepšímu dorozumívání má však dvakrát týdně lekce angličtiny.
Trochu se obává zimy na severu Čech, na něco takového zatím přece jen nebyl zvyklý. „Liberec je krásné město a dobře se tu žije, ale počasí mi příliš nevyhovuje. Je tu opravdu zima. A to je teprve začátek. Na sníh jsem se sice těšil, ale na chlad ne... Mám raději teplejší počasí.“
Toumani Diakité dokáže zahrát jako defenzivní i ofenzivní záložník, umí rozehrávat i standardní situace. Ve své kariéře je však teprve na začátku. „Musím pracovat hlavně na svých fotbalových dovednostech. Jsem mladý a mám se co učit od zkušenějších hráčů. Je pro mě důležité hrát víc zápasů a získávat další zkušenosti,“ uvědomuje si hráč s přezdívkou Maestro.
Nejdřív by chtěl pomoci Liberci k nějakému úspěchu, poslední zápasy podzimu čekají Slovan v Praze – na Dukle a na Spartě. A v budoucnu? „Jednou bych si chtěl zahrát Premier League. To by byl splněný sen.“