Pro výhru v Budějovicích uděláme první poslední, slibuje Zlatohlávek

A pěkně naplno! Bude se to totiž hodit, Pardubice nastoupí v neděli od 14. 30 hodin na hřišti Českých Budějovic a prakticky bezpodmínečně musí zvítězit. „Je to, jak říkáte. Nezbývá nám nic jiného než ze Střeleckého ostrova odvézt tři body. To je jediné, co nás zajímá,“ hlásil Zlatohlávek.

Jeho tým má totiž po nedávné domácí blamáži s Karvinou (0:1) co napravovat. „Od začátku jsme tahali za kratší konec, to viděli všichni. Nás i celý klub mrzí, že jsme v prvním domácím utkání nedokázali předvést, co v nás je,“ omlouval se Zlatohlávek.

Faktor Straka

Pardubické nastavení je tedy zřejmé, plány na třetí zápas v letošní sezoně ale trochu komplikuje jedna věc. České Budějovice v týdnu vyměnily trenéra, na jejich lavičce bude stát temperamentní František Straka, jenž se zároveň stal i sportovním ředitelem tamějšího Dynama.

České Budějovice – Pardubice Neděle 14.30 online

Muž s pověstí zachránce je o svém úkolu na jihu Čech zcela přesvědčen; těžko říct, s čím na Pardubice vletí, ale jisté je jedno. I jeho hráči pro tři body klidně „zemřou“.

„O Strakově efektu se mluví, ale to nás nesmí zajímat. My potřebujeme do zápasu dobře zvolit taktiku a plnit ji. Kdo zrovna trénuje soupeře, to je jedno. Pravda vždycky leží na hřišti. Jdeme vyhrát, ať se děje, co se děje,“ líčil Zlatohlávek.

Jistá transformace probíhá i v Pardubicích, které od léta taktéž vede nové trenérské duo Jiří Saňák – Marek Kulič. Ti však už s kádrem Východočechů na rozdíl od Straky strávili podstatně delší čas a mají určitý náskok.

„Postupně si to sedá, všechno nejde hned. Každá změna obnáší nějaký proces a my se v něm nacházíme. Doufám, že výsledek se dostaví už v neděli. My pro to uděláme první poslední,“ opakoval Zlatohlávek.

Dobře si uvědomuje, že vítězství potřebují všichni: kromě hráčů taky fanoušci a klubové vedení. Šéfové Pardubic podle informací iDNES.cz plánují v nejbližší době dotáhnout příchod dvou až tří hráčů. Situaci sledují bedlivě, po úvodních dvou prohrách zatím nikdo nepanikaří, po té třetí už by však situace mohla být docela jiná.

Do jisté míry tak tíha leží i na Tomáši Zlatohlávkovi, který má v Pardubicích smlouvu ještě na tři roky. V loňské sezoně nastřílel ve čtyřiadvaceti zápasech sedm gólů a očekává se, že svůj příděl letos ještě navýší. Zatím se ukázal hezkou asistencí v prvním utkání na Spartě (1:2), kdy připravil gól pro Jana Kalabišku.

„Moje role v týmu se trochu změnila. Vím, že se ode mě očekává víc na hřišti i mimo něj, ale jako ústřední postava útoku se necítím. To záleží na trenérovi, já umím v ofenzivě hrát na všech pozicích a budu rád za každou nominaci do základní sestavy,“ vzkázal 24letý pardubický forvard.