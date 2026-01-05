Chance Liga 2025/2026

Teplice posílí „Zlatan“ z Ostravy. Trénuje s nimi už i slávista Fully

Autor:
  18:22
Prvoligové fotbalové Teplice posílil útočník Tomáš Zlatohlávek. Pětadvacetiletý hráč přichází na Stínadla z Baníku Ostrava na přestup a už se připojil k týmu na soustředění ve Špindlerově Mlýně.

Tomáš Zlatohlávek (vpravo) přichází do Teplic z Baníku Ostrava | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

„Hledali jsme hráče na pozici číslo 9, který umí hrát dobře zády k bráně a bude nebezpečný v pokutovém území. Jsme moc rádi, že po dlouhém vyjednávání se nám povedlo dotáhnout přestup Tomáše, který dokáže nastoupit v podstatě na všech ofenzivních pozicích,“ uvedl teplický sportovní ředitel Štěpán Vachoušek.

Zlatohlávek odehrál v nejvyšší soutěži 72 zápasů a nastřílel 10 branek, nejvýraznější stopu zanechal v Pardubicích, kde se ve 42 ligových utkáních prosadil devětkrát. Zaujal i v druholigové Vlašimi, kde během 22 střetnutí zaznamenal osm branek. Jeden gól dal i Teplicím v baráži o první ligu v roce 2022.

„Jsem šťastný, že se povedlo dotáhnout příchod do Teplic. Cítil jsem zájem, za to jsem vděčný. Je fajn, že můžu být s týmem od začátku přípravy, mám možnost poznat kabinu i celý klub,“ těší novou teplickou posilu, která bude oblékat dres s číslem 7.

S týmem se od pondělí ve Špindlerově Mlýně připravuje také Emmanuel Fully, který dostal povolení k přípravě od Slavie Praha a jehož hostování se v tuto chvíli administrativně dotahuje.

Na kondičním soustředění schází Nigerijec John Auta, který v sobotu přicestoval z Afriky a má drobný zdravotní problém. Rekonvalescence stále probíhá u Jaroslava Harušťáka a Ladislava Takácse. S týmem neodcestovala ani trojice Cykalo, Beránek, Emmer - u všech tří je v řešení hostování pro jarní část sezony.

20. kolo

Kompletní los

19. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 19 13 6 0 41:16 45
2. AC Sparta PrahaSparta 19 11 5 3 35:23 38
3. FK JablonecJablonec 19 10 5 4 27:20 35
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 19 9 5 5 35:26 32
5. MFK KarvináKarviná 19 10 2 7 34:30 32
6. FC Slovan LiberecLiberec 19 8 7 4 33:19 31
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 19 7 6 6 30:26 27
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 19 7 6 6 18:17 27
9. FC ZlínZlín 19 7 5 7 26:24 26
10. FK TepliceTeplice 19 5 6 8 20:25 21
11. FK PardubicePardubice 19 5 6 8 25:34 21
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 19 5 4 10 14:24 19
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 19 4 5 10 27:41 17
14. FK Dukla PrahaDukla 19 2 8 9 14:27 14
15. FC Baník OstravaOstrava 19 3 5 11 12:25 14
16. 1. FC SlováckoSlovácko 19 3 5 11 11:25 14
Zázrak i pohroma. Sylla v Olomouci září, brzdí ho však nepochopitelné blikance

Abdoulaye Sylla ze Sigmy Olomouc hlavičkuje v zápase s Celje v Konferenční lize.

Fotbalistům olomoucké začíná Sigmy nepopulární zimní příprava před jarní částí Chance Ligy. Pauza skončila, je čas makat! Úmorné drily pod náročným trenérem Janotkou znamenají ještě větší obtížnost a...

5. ledna 2026  11:20

Pořád jsme v realitě. Hoftych o ambicích Zlína, přestupech i trapné díře na stadionu

Pavel Hoftych

Během vánočních svátků si na pár dnů odskočil na lyže do Itálie, jinak byl sportovní ředitel fotbalistů Zlína Pavel Hoftych v pravidelném kontaktu s majitelem klubem Zdeňkem Červenkou, jeho...

5. ledna 2026  10:44

