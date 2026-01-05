Teplice posílí „Zlatan“ z Ostravy. Trénuje s nimi už i slávista Fully

„Hledali jsme hráče na pozici číslo 9, který umí hrát dobře zády k bráně a bude nebezpečný v pokutovém území. Jsme moc rádi, že po dlouhém vyjednávání se nám povedlo dotáhnout přestup Tomáše, který dokáže nastoupit v podstatě na všech ofenzivních pozicích,“ uvedl teplický sportovní ředitel Štěpán Vachoušek.
Zlatohlávek odehrál v nejvyšší soutěži 72 zápasů a nastřílel 10 branek, nejvýraznější stopu zanechal v Pardubicích, kde se ve 42 ligových utkáních prosadil devětkrát. Zaujal i v druholigové Vlašimi, kde během 22 střetnutí zaznamenal osm branek. Jeden gól dal i Teplicím v baráži o první ligu v roce 2022.
„Jsem šťastný, že se povedlo dotáhnout příchod do Teplic. Cítil jsem zájem, za to jsem vděčný. Je fajn, že můžu být s týmem od začátku přípravy, mám možnost poznat kabinu i celý klub,“ těší novou teplickou posilu, která bude oblékat dres s číslem 7.
S týmem se od pondělí ve Špindlerově Mlýně připravuje také Emmanuel Fully, který dostal povolení k přípravě od Slavie Praha a jehož hostování se v tuto chvíli administrativně dotahuje.
Na kondičním soustředění schází Nigerijec John Auta, který v sobotu přicestoval z Afriky a má drobný zdravotní problém. Rekonvalescence stále probíhá u Jaroslava Harušťáka a Ladislava Takácse. S týmem neodcestovala ani trojice Cykalo, Beránek, Emmer - u všech tří je v řešení hostování pro jarní část sezony.