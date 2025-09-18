Chance Liga 2025/2026

Jak dostat Baník z bídy ven? Vyhrát, velí ostravský útočník Zlatohlávek

Jiří Seidl
  11:54
Ve čtyřech zápasech střídal, jednou byl na lavičce. Až v minulých dvou duelech po odchodu Erika Prekopa do pražské Slavie, se útočník Tomáš Zlatohlávek poprvé v tomto ročníku první ligy dostal do základní sestavy fotbalistů Baníku Ostrava. Ale ani on se nemůže střelecky prosadit. A Baník se souží.
Fotogalerie4

Nojus Audinis (vlevo) z Teplic a Tomáš Zlatohlávek z Ostravy bojují o míč. | foto: Ožana JaroslavČTK

„Tým se hodně obměnil, je tady spousta nových hráčů, takže si to sedá. Ale musí si to sednout co nejrychleji, abychom se z toho dostali,“ prohlásil Zlatohlávek po středeční dohrávce druhého kola s Teplicemi, v níž Ostravští neudrželi vedení 1:0 z původního červencového termínu a remizovali 1:1.

Jaké to bylo začít zápas ve 25. minutě?
Pro nás všechny to bylo neobvyklé, ale do přestávky jsme udrželi jednobrankové vedení. Měl jsem i nějakou šanci, ale bohužel. Čekal jsem, že si vytvoříme větší tlak. To se nám nepovedlo a soupeř srovnal. Je to obrovské zklamání.

Zvláštní zápas pro všechny. Baník se dál trápí, Hapal velí: Musíme se nastartovat

Vy jste měl šanci v první i druhé půli. Co chybělo ke gólu?
Tu první jsem nezakončil špatně, ale Trmal mě vychytal. Ještě jsem tam měl jednu možnost, když jsem po rohu promáchl, to se dalo proměnit. Po přestávce jsem si balon narazil s Frýďou (Frýdkem), ale zůstal mi pod nohou a nemohl jsem už zakončit razantně. Škoda, mrzí mě to, ale jsem rád, že jsem se do brankových příležitostí dostal.

Jakou roli hrál špatný terén?
Velikou, hřiště není v pořádku. Trhá se a všichni klouzají. Fotbalu to nepomáhá, ale musíme naši hru víc zjednodušit.

Musíte se rozbitému hřišti hodně přizpůsobovat?
Chceme hrát kolmo nahoru, rychle nahoru... Teď se terénu musíme přizpůsobit tím, že hrajeme trochu vzduchem, protože na zemi se nám balon odráží od nohy do hlavy. Ale od principů, které máme, nebudeme ustupovat.

Jak vnímáte svou pozici na hrotu útoku po odchodu Erika Prekopa?
Cítím se tam nejlépe, nejvýrazněji a jsem tam nejvíce prospěšný týmu. Je to můj post. Jsem rád, že teď nastupuju v útoku, ale bohužel jsem to nesplatil týmu gólem a ani trenérovi jeho důvěru. To mě mrzí, ale snažím se dělat maximum. Jsem tam od střílení gólů, což se mi nepovedlo, ale v neděli je další zápas (v Mladé Boleslavi od 18.30).

Dát gól se nedaří celému mužstvu. Čekáte na něj už 259 minut... Co s tím?
Střelbu a zakončení trénujeme, ale v zápase nám to tam prostě nespadne. Budeme na tom muset zapracovat ještě víc a snad to prolomíme nějakým gólem a chytneme vítěznou sérii. I gólovou.

Jak vnímáte zodpovědnost, která na vás leží, když se nyní dostáváte více do hry?
Ta se určitě více upíná na ofenzivní hráče, ale útočníci jsme od toho, abychom dávali góly. Jen se nám to bohužel nedaří. Mrzí nás to i za lidi, kteří nás podporují celý zápas, a my jim to nevrátíme výsledkem. Zodpovědnost tady je, ale bez ní by člověk nehrál fotbal.

Ostravský obránce Alexander Munksgaard postupuje s míčem vedle Mateje Rizniče.

Co vám osobně chybí, abyste se prosadil?
Nastoupil jsem v útoku snad potřetí a pro fotbalistu je důležitá také herní praxe. Čím víc toho odehrajete, tím jste si na hřišti jistější. Už se cítím lépe, herní praxi získávám a dokážu se dostat do šance.

Pomohou Baníku ke zlepšení nedávné posily do zálohy – Ondřej Kričfaluši, David Planka a Artúr Musák?
Teď je těžké to hodnotit. Bude důležité, aby do týmu zapadli, budeme se muset sladit. Proti Teplicím jsme nastoupili zase s jinou středovou formací než proti Liberci, protože v dohrávce noví kluci nemohli hrát (v původním termínu utkání nebyli na soupisce). Je to složitá situace pro všechny. Pro nás i pro trenéry, ale nezbývá nic jiného, než si s tím poradit. Kluci do toho ale rychle zapadli a teď se musíme dívat na další utkání.

Takže, jak z nynější bídy ven?
Vyhrát. Vyhrát. Musíme to zlomit jedním zápase. To pomůže všem.

9. kolo

8. kolo

2. kolo

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 8 6 2 0 18:6 20
2. AC Sparta PrahaSparta 8 6 1 1 17:9 19
3. FK JablonecJablonec 8 5 3 0 12:5 18
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 8 4 3 1 16:7 15
5. FC ZlínZlín 8 4 2 2 11:9 14
6. SK Sigma OlomoucOlomouc 8 4 1 3 5:4 13
7. MFK KarvináKarviná 8 4 0 4 13:11 12
8. FC Slovan LiberecLiberec 8 3 2 3 11:10 11
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 7 3 1 3 5:8 10
10. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 8 2 3 3 10:12 9
11. FK Dukla PrahaDukla 8 1 4 3 7:10 7
12. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 7 2 1 4 14:21 7
13. FC Baník OstravaOstrava 7 1 2 4 5:8 5
14. 1. FC SlováckoSlovácko 8 1 2 5 4:10 5
15. FK TepliceTeplice 8 1 1 6 9:17 4
16. FK PardubicePardubice 7 0 2 5 8:18 2
