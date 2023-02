Ustoupit z naší cesty je hloupost. Jsme trpěliví, říkají budějovičtí trenéři

Kvůli postavení v tabulce i dalšímu losu je pro Jihočechy velmi důležitý nedělní souboj s pražskými Bohemians, který začne v 15 hodin. Budějovice nutně potřebují zapsat teprve druhou domácí výhru. Jenže klokani jsou venku druzí nejlepší v celé lize.

Neznervózňuje vás pohled na tabulku?

MN: Ne. Na tabulku se moc nekoukám. A když ano, tak na to, kdo je nad námi. Vidíme zlepšení ve hře, posouváme se dál. To je pro nás to nejdůležitější a věříme, že přijdou i výsledky.

Ale rozdíly ve výkonech byly značné. Čím to?

TZ: Myslím, že to bylo psychikou. S Libercem jsme hráli první jarní domácí zápas v lize a na některé hráče to dolehlo. Zkrátka to nebylo povedené utkání a prohráli jsme 0:2 zaslouženě. Ani bych s tím nesrovnával předchozí výhru v poháru s Hradcem. Nastavení v hlavě je jiné. Z prvních třech kol máme nulu, uvědomujeme si to a s Bohemkou budeme chtít nějaké body získat.

Naposledy v Plzni jste s favoritem sehráli dobrý zápas, ale prohráli 1:2. Dá se na výkonu stavět?

MN: S výkonem můžeme být částečně spokojení, ale pořád chceme být nebezpečnější před brankou soupeře. Musíme si vypracovat víc gólových příležitostí. Na tom v tréninku pracujeme. Pro Plzeň to bylo lehčí, protože hrála ze zabezpečené obrany a chodila do brejků. Čekalo se, že to bude spíš obráceně.

TZ: My jsme se na Plzeň takhle připravovali. Hra je důležitá, ale potřeba jsou i body. Měli jsme nějaké možnosti a také pár střel, ale bylo to pořád málo. Tutovou šanci zahodil vlastně jen z dorážky Marcel Čermák. Hodně nadějných situací jsme nedotáhli.

Na druhou stranu je rozdíl jet do Plzně, kde jste mohli jen získat, než hrát doma s týmy kolem vás, kde potřebujete body.

TZ: Jednoznačně. Venku jsou hráči uvolnění, doma jsme opatrnější. Na tom v týdnu pracujeme, aby kluci nebyli nervózní, není k tomu důvod. Pořád je před námi hodně zápasů v základní části, pak nadstavba. Je to o nastavení hráčů v jejich hlavách.

Když jste s hráči řešili porážku s Libercem, čím ji sami odůvodnili? Byli nervózní?

MN: Všichni viděli, že nám zápas nevyšel. Ale když jsme pak na videu utkání rozebírali, tak ve hře byla řada dobrých věcí. Soupeř však měl šest gólových šancí, což je strašně moc. Nicméně celkově to bylo ustrašené, špatně jsme stáli, byli jsme všude většinou druzí, zbavovali jsme se zbytečně míčů.

Stali jste se tedy před nedělním utkání s Bohemians i takovými psychology?

MN: Dá se to tak říct. Klukům se snažíme opakovat, že je to jen fotbal.

Plzeňský obránce Libor Holík v hlavičkovém souboji s českobudějovickým útočníkem Romanem Potočným.

Zdá se mi, že se snažíte působit pozitivně, že se zatím nestala žádná tragédie.

TZ: To by byla největší chyba, kdyby hráči z realizačního týmu vycítili, že jsme nervózní a pod tlakem. Kdybychom to přenášeli na ně, tak je to špatně. Podporujeme je, ukazujeme si chyby i dobré věci. Věřím, že to zvládneme.

Váš nedělní soupeř Bohemians naposledy utržil doma debakl 2:6 se Spartou. Jak to na něm může být znát?

MN: Může to být naše výhoda. Dostat šest gólů nemůže pomoci nikomu a může je to trochu nahlodat. Ale koukáme se hlavně na sebe, abychom si zápas užili a dotáhli ho k vítězství.

Klokanům se však letos daří. Celkově jsou pátí, venku druzí nejlepší z celé ligy. To je těžký soupeř na to, že potřebujete body.

TZ: Pro mě je to paradox. Bohemka byla vždy silná doma se skvělými fanoušky v zádech. Podobně jako Budějovice. Teď sbírají hodně bodů venku. Vycházejí ze zajištěné obrany, spoléhají na brejky a mají na tento styl typologicky dobré hráče, jako jsou Erik Prekop nebo Martin Dostál. Je to silný soupeř, ale strach z něj nemám. Dokázali jsme, že můžeme hrát s každým. Ale nesmíme opakovat výkon s Libercem. Chceme jim vnutit naši hru.

Pomohla by výhra víc psychice, nebo situaci v tabulce?

MN: Obojí potřebujeme zlepšit. Myslím, že po výhře v poháru s Hradcem jsme si všichni v klubu mysleli, že to půjde, že to bude dobré. Jenže víme, že samo to nepůjde. Hráčům opakujeme, že za úspěchem je jen poctivá práce. Ale my nemusíme, my chceme.

Po Bohemians jedete do Mladé Boleslavi, máte doma Slavii, míříte do Olomouce a přivítáte Ostravu. Není to snadný los.

MN: Takhle bych na to vůbec nekoukal. Ukázali jsme, že dokážeme hrát s Plzní a Slováckem, tak můžeme hrát s každým. Los jsme měli těžký už na začátku jara a bude složitý i dál, protože tabulka je tak vyrovnaná, že každý potřebuje body.

Rádi si vyhodnocujete zápasy s pomocí dat a statistik. Co vám ukázal úvod jara?

TZ: Z dat Instatu jasně vychází, že jsme se zlepšili v držení míče. Navýšili jsme i počet střel, kterých však máme v celé lize stále nejméně ze všech. V Plzni jsme jich měli shodně se soupeřem – sedm na branku, deset mimo nebo zblokovaných. Jde to nahoru, ale nejsme naivní a víme, že s naším příchodem se hned vše nezmění. Musíme být všichni v klubu trpěliví a neustoupit z této cesty. To by byla největší hloupost. Naší cestě věříme a jsem přesvědčený, že to tak máme všichni: od majitele klubu přes realizační tým až po hráče.

Českobudějovický Marcel Čermák (vlevo) a Patrik Brandner ze Slovácka

V ofenzivních statistikách celkově zaostáváte. Méně branek daly jen Pardubice. Jenže kde najít střelce?

TZ: Máme tady plno ofenzivních hráčů, ale dobře víme, že našimi nejlepšími střelci jsou Lukášové Havel a Čmelík, když oba dali po třech gólech. To je tristní. Musíme to hodně zlepšit.

MN: Snažíme se ale hledat pozitivní věci. Na videu jsme počítali, že náš gól v Plzni padl po třiadvaceti přihrávkách, i když byl vlastní. Před týdnem všichni opěvovali Spartu, že dala gól taky po stejném počtu přihrávek.

Plánujete sázku na jednoho útočníka, nebo je budete dál střídat?

MN: Bude to podle aktuální formy. Sledujeme každý trénink, komu se jak daří. Jsme připravení střídat klidně i v poločase, ale musí vždy odevzdat maximum. TZ: Věřím, že střelecké trápení prolomíme nějakým škaredým gólem, odrazem, haluzí. Taková vydřená výhra 1:0 nám může hodně pomoci.

Překvapit v sestavě nemáte problém. Třeba Jakuba Matouška v základní sestavě proti Plzni asi čekal málokdo. Je to váš styl?

MN: Určitě. I v Příbrami jsme hráče točili, a to třeba i po vítězství. Sestavu skládáme vždy hlavně podle pocitů a podle soupeře.

TZ: Souhlasím a jen dodám, že i třeba v poháru s Hradcem si všichni mysleli, že nás přejede, poté co vyhrál v Plzni. A my jsme je překvapili. Každý zápas je opravdu jiný.

Nekazí vám výsledky dosavadní pocity v Budějovicích?

TZ: Já jsem nadšený. A to jak z lidí kolem klubu, z majitele, ze stadionu, z hráčů. Jsem v Budějovicích moc spokojený. Tři prohry nás trápí, ale je to něco nového, první liga. Vůbec však nemám strach, věříme si, že to jde nahoru.

MN: K tomu není moc co dodat. Od začátku jsme nadšení ze všeho, co nás tu čeká. Snad jen výsledky chybí, ale opakuji, že to chce mít trpělivost. Ono to přijde, o tom jsem přesvědčený.