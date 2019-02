Olomoucký Zahradníček konečně zářil. Bral bych i gól zády, říká

Zdá se, že návrat do zálohy vám svědčí.

Určitě se mi tam hraje líp než v obraně, ale pokud mě dá trenér kamkoli, vždy se budu snažit odvést sto procent. Jelikož jsem dal gól a byl u toho prvního, tak jsem spokojený, ale hlavně jsem rád za tři body.

Cítil jste od začátku, že tohle bude váš zápas?

Kolikrát se cítíte dobře, hrajete dobře, ale nepromítne se to do listiny střelců. Zase někdy hrajete tužku a dáte gól. Ale já osobně jsem se cítil hodně dobře. I když byla větší zima než přes týden. Myslím, že každý podal to, co jsme od něj potřebovali.

Skóroval jste poprvé v sezoně. Pobídku Dvořáka před prázdnou branku nešlo zahodit, ne?

Samozřejmě gól lehký, ale já jsem potřeboval jakýkoli gól, i kdyby měl být zády.

Kdybyste neudělal příliš dlouhou kličku brankáři, mohl jste slavit už v první půli.

Špatný dotek, zbytečně jsem se vyhodil a z toho úhlu už bylo nemožné dát gól. Ale zase výborný náběh a balon od Kalvacha.

Souhra s Kalvachem vám vycházela celý zápas. To byly nacvičené věci?

Neříkám, že je to úplně nacvičené, ale někdy to tak na hřišti cítíte. Pohybem i očima jsme se svázali, takže to bylo celkem jednoduché. Šlo jen o to provést to dobře technicky.

Na vás hrál Antwi, který v Sigmě neuspěl před časem na testech. Co na jeho progres říkáte?

Progres udělal, ale podle mě to není prostě obránce, spíš mu to sedí vepředu. Hrálo se mi na něj celkem dobře. Chystali jsme se, že by to přes něj mohlo jít.

Příbram by kousala víc, kdyby brankář Buchta nechytil v úvodu tutovku Matouškovi, že?

Příbram je nevyzpytatelný soupeř. Mají hodně vytaženou hru a když vás načapou na hruškách, tak jsou nepříjemní, protože protiútoky mají nebezpečné. Ale až na pár situací jsme si s tím dokázali poradit.

Druhý poločas jste však zase působili bázlivě.

Máte pravdu. Asi zbytečně jsme se báli o body, ale v naší situaci jsou teďka hlavní. Kdybychom měli o deset bodů víc, tak se hraje jednodušeji, ale nyní jsou pro nás body na prvním místě. Musíme hrát hlavně na nulu. Dva zápasy jsme nedostali gól, což je nejdůležitější.

Je znát, že Beneš zpevnil obranu?

S Víťou jsme daleko kompaktnější a hlavně jsme silní ve vzduchu. Zkušenostmi nám dokáže pomoct.

Vůbec poprvé v sezoně jste potvrdili výhru výhrou.

Potřebovali jsme nějaký základ, ten jsme dovezli z Bohemky. Teď jsme postavili další základy. Ale tímhle to nekončí. Za týden hrajeme na Dukle zase o šest bodů.

Pak budete z nejhoršího venku?

Chceme sbírat body dál a být výš a výš. Teďka máme výbornou příležitost to potvrdit.