Překvapivý hrdina Sparty. Už jsme vyhrát museli, řekl Wiesner

Byl jedním se sedmi sparťanských odchovanců, kteří do dramatického utkání 27. kola Fortuna ligy proti Slovácku zasáhli.

Do hry šel s dalším křídelním hráčem Srdjanem Plavšičem po hodině hry.

„Měli jsme oživit hru, zabíhat za obranu, což se nám snad povedlo,“ líčil třiadvacetiletý záložník.

„Musím říct, že nám hodně pomohli. Byli aktivnější, pohyblivější,“ řekl kouč Pavel Vrba.

V 70. minutě jejich akce přinesla jediný gól zápasu. Plavšič utekl po levém křídle, Wiesner zavíral na druhé straně zadní tyč. Centr, hlavička a bum do tyče.

„Naštvalo mě, že z toho nebyl gól,“ líčil Wiesner pro klubovou televizi.

Do třiceti vteřin přilétl od Plavšiče další centr. Wiesner se znovu dostal před obránce a tentokrát uklidil míč do sítě.

„Co jsem nedal, byla podle mě daleko větší šance. Ale jsem rád, že to tam Srki dal podruhé a už se to povedlo. Popravdě, myslel jsem, že to gól nebude, ale naštěstí to tam spadlo.“



Od únorového příchodu trenéra Pavla Vrby nastupoval Wiesner v základní sestavě, po derby na Slavii minulý týden z ní vypadl a v odloženém utkání v Jablonci nehrál ani minutu.

I proti Slovácku začal na lavičce. Stejný osud potkal i Plavšiče.

„Věřil, že naskočím a že klukům pomůžu. To se povedlo, jsem za to strašně rád. Uvidíme, jak to bude dál.“

Sparta další zápas hraje už ve středu. A Wiesner může být zpátky v základní sestavě, zvlášť když se jeho konkurentovi na pravé straně zálohy Karlssonovi po zranění zatím příliš nedaří.

„Karlsson před svým zraněním dával důležité góly a mužstvo táhnul. Nechci, abychom mu kvůli zranění ublížili,“ podotkl Vrba. „Ale Plavšič s Wiesnerem si o základ určitě řekli. Třeba v něm budou už příště.“

Sparta se ve vloženém 28. kole představí ve vršovickém Dolíčku, ale ne proti Bohemians, ale proti nováčkovi z Pardubic. Potřebuje vyhrávat, aby ji konkurenti z Jablonce či Slovácka zase nepřipravili o druhé místo, z nějž se jde do kvalifikace o Ligu mistrů.

„Se Slováckem to bylo v závěru nervózní, oni tam šli se vším, co měli. My jsme to zvládli, ubránili. Já si ten zápas brutálně užil,“ podotkl Wiesner.