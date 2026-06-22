V dobré kondici a natěšený na novou výzvu. Wiesner posílil Hradec Králové

Na kontě má dva české tituly s pražskou Spartou, nejvyšší soutěž hrál také za Liberec a Mladou Boleslav. V domácí lize dosud zasáhl do 147 zápasů, ve kterých zaznamenal 13 gólů. V roce 2021 připsal tři starty za seniorskou reprezentaci.
Wiesner se v Hradci pokusí oživit kariéru, v Houstonu se po zranění neprosadil.
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Wiesner o konci ve Spartě i objevování Ameriky: Na stadionech se tam nenadává
„Ze začátku tam bylo zranění, pak už jsem byl připravený, ale celkově se to prostě nesešlo. Doufám, že momentálně už jsem v dobré kondici. Těším se na novou výzvu. Nemůžu se dočkat okamžiku, kdy zase budu moci ukázat, v čem jsem dobrý, co mě zdobí a čím mohu Hradci pomoct,“ uvedl Wiesner.