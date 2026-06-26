Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Chance Liga 2025/2026

Fotbalově to nedopadlo. Jinak byla Amerika fajn, říká hradecká posila Wiesner

Radomír Machek
  10:00
Tomáš Wiesner s míčem u nohy na tréninku Hradce.

Tomáš Wiesner s míčem u nohy na tréninku Hradce. | foto: ČTK

Sparťanský wingbek Tomáš Wiesner se snaží přejít s míčem přes Sahmkou Camaru z...
Tvrdý souboj svedli Alessandro Bastoni (vlevo) z Interu a Tomáš Wiesner ze...
Tomáš Wiesner se snaží zastavit Nicola Barellu.
Tomáš Wiesner ze Sparty (vlevo) vede míč před Vojtěchem Novákem z Bohemians.
12 fotografií
Přesvědčil se, že zdaleka ne pro každého je Amerika zemí zaslíbenou. Pro Tomáše Wiesnera hlavně po fotbalové stránce. „Jistým způsobem jsem si to tam s rodinou i užil, bylo to fajn, navíc zkušenost k nezaplacení. Bohužel ale co se týká fotbalu, to úplně nedopadlo,“ ohlíží se osmadvacetiletý obránce za ročním angažmá v americkém klubu Dynamo Houston.

Asi i proto se od konce července bude znovu prohánět po českých stadionech. Ale ten domácí vymění, místo pražské Letné, kde byl doma dlouhá léta, to nově bude v hradecké FINEP Areně.

V čem se to v americkém angažmá zadrhlo?
Ze začátku tam přišlo zranění, pak už jsem sice byl připravený, ale celkově se to prostě nesešlo. Když už jsem byl zdravý a mohl hrát, byl tam mladší hráč za poloviční peníze a mně nedali příležitost. Dělal jsem sice maximum, abych hrát mohl, ale bohužel se to takhle vyvrbilo.

V dobré kondici a natěšený na novou výzvu. Wiesner posílil Hradec Králové

Jak jste tento pro vás nepříznivý vývoj nesl?
Tohle není nikdy příjemné. Člověk je připraven, přesto šanci nedostane. Takový ale fotbal je, já jsem dělal všechno pro to, abych hrál, zbytek už nebylo moje rozhodnutí.

Kdy bylo jasné, že v zámoří skončíte?
V průběhu jara. Už jsem byl sice zdravý, ale necítil jsem důvěru. Proto jsme to začali s manažerem řešit a on to pak vyřešil za mě. I komunikaci s klubem, manažerem a manželkou.

Nechtěl jste zůstat v zahraničí?
Asi ne. Když projevil takový zájem Hradec, tak už nebylo o čem přemýšlet.

Dlouhá léta jste hrál v pražské Spartě, neplánoval jste návrat právě tam, případně zkusit jiný klub než ten hradecký?
Něco málo se řešilo, ale Hradec projevil největší zájem a pak už nebylo co. Slyšel jsem na město i na klub jen samou chválu, takže to bylo poměrně rychlé.

Sparťanský fotbalista Tomáš Wiesner se raduje z gólu do sítě Shamrocku Rovers.

Od koho jste chválu slyšel?
Hlavně od Honzy Mejdra. S ním jsem to probíral poměrně dost a ten o Hradci mluvil opravdu jen v superlativech.

Soutěžní zápasy jste dlouho nehrál. Jak jste na tom fyzicky?
Doufám, že dobře, navíc příprava bude ještě dlouhá, máme před sebou několik zápasů. Cítím se dobře, uvidíme, jak to bude vypadat.

V české lize jste hrál většinou za Spartu. Jak jste vnímal Hradec jako soupeře, kterého jste se Spartou na rozdíl od Slavie většinou poráželi?
Pravdou je, že jsme ho opravdu většinou poráželi, ale nikdy se nám tady nehrálo dobře. Navíc Hradec šel fotbalově nahoru, vždycky tady měl plný stadion. Nikdy jsem ho nevnímal jako lehkého soupeře, spíš bych řekl, že Hradec mi byl vždycky sympatický. V poslední době i svou herní stránkou. Většinu kluků z kabiny navíc znám, takže se těším na to, až se vše nějakým způsobem rozjede.

Tomáš Wiesner s míčem u nohy na tréninku Hradce.
Sparťanský wingbek Tomáš Wiesner se snaží přejít s míčem přes Sahmkou Camaru z Karviné.
Tvrdý souboj svedli Alessandro Bastoni (vlevo) z Interu a Tomáš Wiesner ze Sparty.
Tomáš Wiesner se snaží zastavit Nicola Barellu.
12 fotografií

Měl byste být jedním z lídrů týmu, i když jste nový?
S tím úplně nepočítám, ale budu dělat všechno pro to, abych klukům pomohl, ať už fotbalově, nebo třeba po mentální stránce, něco odkopáno už mám. Člověk se do toho nemůže tlačit sám, to musí přijít přirozeně. Když bude kdokoliv cokoliv potřebovat, budu se snažit pomoct.

Hradec bude v nové sezoně obhajovat čtvrté místo z té předcházející. Bylo pro vás překvapením, že došel tak vysoko?
Za poslední roky šel klub opravdu hodně nahoru a tohle byla třešnička na dortu práce, kterou tady v posledních letech odvádějí. Klobouk dolů před kluky, realizačním týmem i celým klubem.

Slončík se vrací do Hradce Králové, tentokrát jde z Plzně na přestup

Zahrajete si s Hradcem evropské poháry, zatím ale není jasné, kde začnete. Co byste raději: chorvatské vedro ve Varaždínu, nebo norskou zimu, pokud pojedete do Tromso?
Já raději preferuji teplo, ale ve finále je to úplně jedno. Bude to důležitý zápas, který budeme muset zvládnout.

Budete na východě Čech bydlet, nebo budete dojíždět?
Určitě bych si tady chtěl najít bydlení. Teď ho hledám, protože mám rodinu a dcerku. Chtěli bychom tady něco hezkého najít. Slyšel jsem na Hradec samou chválu a těším se, až tady objevím krásná místa, kam bychom s rodinkou mohli vyrazit.

Vstoupit do diskuse

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu

Skupina o titul - 4. kolo

Play off o umístění - 2. finále

Skupina o záchranu - 5. kolo

Skupina o titul - 5. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. EgyptEgypt 2 1 1 0 4:2 4
2. ÍránÍrán 2 0 2 0 2:2 2
3. BelgieBelgie 2 0 2 0 1:1 2
4. Nový ZélandNový Zéland 2 0 1 1 3:5 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 2 1 1 0 4:0 4
2. UruguayUruguay 2 0 2 0 3:3 2
3. KapverdyKapverdy 2 0 2 0 2:2 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 2 0 1 1 1:5 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 2 2 0 0 6:1 6
2. NorskoNorsko 2 2 0 0 7:3 6
3. SenegalSenegal 2 0 0 2 3:6 0
4. IrákIrák 2 0 0 2 1:7 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 2 2 0 0 5:0 6
2. RakouskoRakousko 2 1 0 1 3:3 3
3. AlžírskoAlžírsko 2 1 0 1 2:4 3
4. JordánskoJordánsko 2 0 0 2 2:5 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 2 2 0 0 4:1 6
2. PortugalskoPortugalsko 2 1 1 0 6:1 4
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 2 0 1 1 1:2 1
4. UzbekistánUzbekistán 2 0 0 2 1:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 2 1 1 0 4:2 4
2. GhanaGhana 2 1 1 0 1:0 4
3. ChorvatskoChorvatsko 2 1 0 1 3:4 3
4. PanamaPanama 2 0 0 2 0:2 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte největší hvězdy fotbalového MS? Otestuje své znalosti

Portugalský útočník Cristiano Ronaldo po zápase s Demokratickou republikou...

Na mistrovství světa se vždy sjedou ti nejlepší z nejlepších. I mezi nimi jsou ale fotbalisté, kteří nad zbytkem vyčnívají. A přesně o nich je tento kvíz. Poznáte známé hráče probíhajícího šampionátu?

MS ve fotbale 2026: program, skupiny, jak hráli Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. Národní tým se na světovém šampionátu představil po 20 letech, skončil...

Česko - JAR 1:1, postup se komplikuje. Z penalty po Šulcově ruce srovnal Mokoena

Zklamaní čeští fotbalisté po ztrátě bodů s Jihoafrickou republikou.

Od našeho zpravodaje v USA Ani podruhé na fotbalovém mistrovství světa neudrželi vedení. Čeští reprezentanti mají z dobře rozehraného zápasu s Jihoafrickou republikou pouze bod za remízu 1:1 a výrazně si zavařili v boji o...

Česko - Mexiko 0:3, tři minely a konec fotbalistů na MS, ve skupině jsou poslední

Mexický brankář Guillermo Ochoa kontroluje zdravotní stav Tomáše Součka.

Od našeho zpravodaje v Mexiku Tři zápasy a šlus. Fotbalová reprezentace se s mistrovstvím světa loučí porážkou 0:3 v Mexiku proti domácímu týmu a v základní skupině skončila na posledním místě. Duel na Aztéckém stadionu rozhodla...

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Na turnaji už padl gólový rekord, slavilo se 177krát

Sledujeme online
Turecký brankář Ugurcan Cakir chytá pokus Christiana Pulisice z USA

Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho účastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů. A...

Fotbalově to nedopadlo. Jinak byla Amerika fajn, říká hradecká posila Wiesner

Tomáš Wiesner s míčem u nohy na tréninku Hradce.

Přesvědčil se, že zdaleka ne pro každého je Amerika zemí zaslíbenou. Pro Tomáše Wiesnera hlavně po fotbalové stránce. „Jistým způsobem jsem si to tam s rodinou i užil, bylo to fajn, navíc zkušenost k...

26. června 2026

Vysvědčení nepotěší. Známky pro české reprezentanty: žádná jednička, dvě pětky

Čeští fotbalisté se chystají na zápas fotbalového mundialu proti Jihoafrické...

Od našich zpravodajů v USA Šampionát, který se nepovedl. Pro někoho zklamání, pro jiného ostuda. Ale spokojený být národní tým s vystoupením na mistrovství světa určitě být nemůže. Ve skupině s Mexikem, Jihoafrickou republikou...

26. června 2026  9:30

17. den MS ve fotbale: Norsko s Francií si zahrají o první místo, postoupí Kapverdy?

Norský fotbalista Erling Haaland v utkání mistrovství světa proti Senegalu

Na fotbalovém mistrovství světa pokračuje závěrečná fáze základních skupin. Sedmnáctý hrací den nabídne důležité souboje ve skupinách G, H a I. Vše odstartují zápasy Norska s Francií a Senegalu s...

26. června 2026  8:58

Habanec o Ústí: Náš pohled na fotbal se rozešel, neuměli jsme se dohodnout

Ústí nad Labem, 2. 11. 2024, FK Viagem Ústí nad Labem - Baník Most - Souš,...

Záhada trenérského hlavolamu vyřešena, Svatopluk Habanec vysvětlil své nečekané sbohem ústeckému Viagemu. Jeho a klubový pohled na fotbal se prý začaly rozcházet, a tak se vydal na druhý konec...

25. června 2026  13:32,  aktualizováno  26. 6. 8:38

Takhle brzy vyletíme! Média tepou Němce: Gól ani neměl platit. Nagelsmann reagoval

Němečtí fotbalisté po porážce s Ekvádorem.

Mají šest bodů a pohodlně postupují z prvního místa. V německých médiích ale neoslavují, naopak. Po závěrečné skupinové porážce s Ekvádorem (1:2) byste pozitivního slova pohledali. „Takový výkon je...

26. června 2026  8:22

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Na turnaji už padl gólový rekord, slavilo se 177krát

Sledujeme online
Turecký brankář Ugurcan Cakir chytá pokus Christiana Pulisice z USA

Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho účastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů. A...

26. června 2026  8:04

Chytá se nový míč na MS hůř? Je vyrobený, aby padalo víc gólů, tvrdí bývalý brankář

Irácký gólman Ahmad Básil inkasuje gól v utkání s Francií.

Jen čtyři zápasy na probíhajícím fotbalovém mistrovství světa skončily bez branek a průměr gólů na utkání je po 60 odehraných duelech takřka tři branky. Má na tom svůj podíl i Trionda, míč pro...

26. června 2026

Turecko - USA 3:2, gól těsně před koncem a první prohra, i tak jsou hostitelé první

Turek Orkun Kokcu se snaží prosadit mezi Američany Joem Scallym a Brendenem...

Už ve třetí minutě vedli 1:0, připsat si třetí vítězství ale fotbalisté USA nakonec nezvládli. Turci duel otočili, pak sice jeden z pořadatelů mistrovství světa srovnal, ovšem v nastavení Kaan Ayhan...

26. června 2026  3:57,  aktualizováno  6:52

Pavouk MS ve fotbale 2026: program play off, kdo s kým bude hrát

Španělský záložník Rodri vede míč během utkání s Kapverdami.

Na fotbalovém mistrovství světa finišuje boj o play off. Několik postupujících už je jistých, další brzy poznáme. Do vyřazovacích bojů projdou vždy dva nejlepší celky ze všech dvanácti skupin a také...

26. června 2026  6:48

MS ve fotbale 2026: program, skupiny, jak hráli Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. Národní tým se na světovém šampionátu představil po 20 letech, skončil...

26. června 2026  6:40

Paraguay - Austrálie 0:0, taktický boj bez vítěze, Protinožci končí ve skupině druzí

Australan Lucas Herrington a Paraguayec Diego Gomez během zápasu na mistrovství...

Šlo o přímý souboj o druhé místo ve skupině D mistrovství světa, byť mírnou výhodu měli Australané, kterým stačilo s Paraguayí neprohrát. Což se také stalo. Taktický souboj bez větších šancí skončil...

26. června 2026  3:57,  aktualizováno  6:31

Japonsko - Švédsko 1:1, vyrovnané klání, asijský tým vedení neudržel

Švéd Yasin Ayari a Japonec Ricu Doan v souboji o míč

Japonští fotbalisté končí ve skupině F mistrovství světa s pěti body na druhém místě. Proti Švédsku sice sahali po vítězství, když se v 56. minutě prosadil Dajzen Maeda, po šesti minutách ale na...

26. června 2026,  aktualizováno  3:58

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.