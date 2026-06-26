Fotbalově to nedopadlo. Jinak byla Amerika fajn, říká hradecká posila Wiesner

Asi i proto se od konce července bude znovu prohánět po českých stadionech. Ale ten domácí vymění, místo pražské Letné, kde byl doma dlouhá léta, to nově bude v hradecké FINEP Areně.
V čem se to v americkém angažmá zadrhlo?
Ze začátku tam přišlo zranění, pak už jsem sice byl připravený, ale celkově se to prostě nesešlo. Když už jsem byl zdravý a mohl hrát, byl tam mladší hráč za poloviční peníze a mně nedali příležitost. Dělal jsem sice maximum, abych hrát mohl, ale bohužel se to takhle vyvrbilo.
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Jak jste tento pro vás nepříznivý vývoj nesl?
Tohle není nikdy příjemné. Člověk je připraven, přesto šanci nedostane. Takový ale fotbal je, já jsem dělal všechno pro to, abych hrál, zbytek už nebylo moje rozhodnutí.
Kdy bylo jasné, že v zámoří skončíte?
V průběhu jara. Už jsem byl sice zdravý, ale necítil jsem důvěru. Proto jsme to začali s manažerem řešit a on to pak vyřešil za mě. I komunikaci s klubem, manažerem a manželkou.
Nechtěl jste zůstat v zahraničí?
Asi ne. Když projevil takový zájem Hradec, tak už nebylo o čem přemýšlet.
Dlouhá léta jste hrál v pražské Spartě, neplánoval jste návrat právě tam, případně zkusit jiný klub než ten hradecký?
Něco málo se řešilo, ale Hradec projevil největší zájem a pak už nebylo co. Slyšel jsem na město i na klub jen samou chválu, takže to bylo poměrně rychlé.
Od koho jste chválu slyšel?
Hlavně od Honzy Mejdra. S ním jsem to probíral poměrně dost a ten o Hradci mluvil opravdu jen v superlativech.
Soutěžní zápasy jste dlouho nehrál. Jak jste na tom fyzicky?
Doufám, že dobře, navíc příprava bude ještě dlouhá, máme před sebou několik zápasů. Cítím se dobře, uvidíme, jak to bude vypadat.
V české lize jste hrál většinou za Spartu. Jak jste vnímal Hradec jako soupeře, kterého jste se Spartou na rozdíl od Slavie většinou poráželi?
Pravdou je, že jsme ho opravdu většinou poráželi, ale nikdy se nám tady nehrálo dobře. Navíc Hradec šel fotbalově nahoru, vždycky tady měl plný stadion. Nikdy jsem ho nevnímal jako lehkého soupeře, spíš bych řekl, že Hradec mi byl vždycky sympatický. V poslední době i svou herní stránkou. Většinu kluků z kabiny navíc znám, takže se těším na to, až se vše nějakým způsobem rozjede.
Měl byste být jedním z lídrů týmu, i když jste nový?
S tím úplně nepočítám, ale budu dělat všechno pro to, abych klukům pomohl, ať už fotbalově, nebo třeba po mentální stránce, něco odkopáno už mám. Člověk se do toho nemůže tlačit sám, to musí přijít přirozeně. Když bude kdokoliv cokoliv potřebovat, budu se snažit pomoct.
Hradec bude v nové sezoně obhajovat čtvrté místo z té předcházející. Bylo pro vás překvapením, že došel tak vysoko?
Za poslední roky šel klub opravdu hodně nahoru a tohle byla třešnička na dortu práce, kterou tady v posledních letech odvádějí. Klobouk dolů před kluky, realizačním týmem i celým klubem.
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Zahrajete si s Hradcem evropské poháry, zatím ale není jasné, kde začnete. Co byste raději: chorvatské vedro ve Varaždínu, nebo norskou zimu, pokud pojedete do Tromso?
Já raději preferuji teplo, ale ve finále je to úplně jedno. Bude to důležitý zápas, který budeme muset zvládnout.
Budete na východě Čech bydlet, nebo budete dojíždět?
Určitě bych si tady chtěl najít bydlení. Teď ho hledám, protože mám rodinu a dcerku. Chtěli bychom tady něco hezkého najít. Slyšel jsem na Hradec samou chválu a těším se, až tady objevím krásná místa, kam bychom s rodinkou mohli vyrazit.