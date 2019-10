Gól je radost, ale pořád mi chybí herní praxe, říká Wágner

Dnešní duel v Ostravě bude navíc pro zlínského útočníka na příští tři týdny poslední. Po reprezentační pauze jede Fastav do Mladé Boleslavi, se kterou se ještě ke všemu střetne v osmifinále poháru.

„Je to pro mě takový začarovaný kruh. V pauze potrénuju, což bude dobře, ale zápas vám nic nenahradí,“ ví Wágner.

Zatím jste nezvládl ve Zlíně ani jeden celý duel. Co vás brzdí?

Necítím se jako minulou sezonu, kdy jsem odehrál v Karviné skoro všechno. Málokdo ví, že letní příprava v Boleslavi nebyla vůbec podle mých představ. Měl jsem zdravotní problémy, do toho jsem měnil kluby, což se na mně také podepsalo.

Pozitivem je alespoň gól na Bohemians, váš 73. v lize, že?

Gól je radost, ale něco tam chybí. Hlavně herní praxe. Zjišťuju, že přípravné zápasy, i když vás kolikrát nebaví, jsou přínosné. Naskočíte z nich do ligy a jedete. Odehrál jsem jeden poločas v Benátkách a třicet

Při absenci vykartovaného Poznara bude stát zlínská ofenziva v Ostravě hodně na vás, že?

Uvidíme, jak se rozhodne trenér, ale doufám, že budu hrát. Proti Jablonci jsme nastoupili na jednoho útočníka s tím, že do zápasu naskočím v jeho průběhu. S trenérem jsme se o mojí situaci bavili. Vidí, jak na tom jsem.

Ve Zlíně jste ještě nepoznal radost z ligové výhry. Vnímáte, že tlak se stupňuje?

Jasně. Je to cítit. Bod z Bohemky byl plusový, věřili jsme, že zvládneme Jablonec a potvrdíme ho. Porážka od Jablonec byla smolná. Musíme teď veřejnost překvapit někde venku, kde se od nás body tolik nečekají.

Baník je ale rozjetý.

Porazili v pondělí doma Příbram 3:0, ale zase se říká, že dva domácí zápasy po sobě se nevyhrávají. Věřím, že to bude platit i teď.

Zatím se moc nedostáváte do zakončení. Nechybí vám více přesnějších centrů do vápna?

Chybí. Třeba Bárt (Bartošák) mi vyhovuje, protože nad ničím nepřemýšlí a sype to tam. Na druhé straně se snaží Tonda Fantiš, ale typologicky tady moc takových hráčů není. Na druhou stranu se ale dostaneme do vápna i kombinací a s Poznym jsme kolikrát nebyli tam, kde jsme měli být.