Boleslavská posila Wágner: Vedle Komličenka? Umím si to představit

Jména aktuálních letních posil jasně naznačují, že Boleslav hodlá ládovat fůru gólů i dál. Na turnaji v Benátkách nad Jizerou za Středočechy poprvé nastoupili Lukáš Budínský s Tomášem Wágnerem, čerstvá zásilka z Karviné. A také devátý a desátý nejproduktivnější hráč loňského ligového ročníku.



„Oba nás chtěl trenér Weber, přišli jsme za ním,“ řekl Tomáš Wágner, jenž už za Boleslav před pěti lety nastupoval a za rok v jejím dresu nastřílel deset ligových branek.

Můžete popsat, jak to s vaším přestupem z Karviné bylo?

S Boleslaví jsme byli nějakou dobu v kontaktu, určitým způsobem se to celé posouvalo a nakonec jsme se dohodli, takže jsem tu zpátky. Jsem z Příbrami, to každý ví, takže ta trasa je teď pro mě ideální. Navíc Boleslav má výborný tým, v němž mě lákalo hrát. Trenéra znám, prostředí znám, no vidíte, já všechno znám, takže vlastně proto jsem se vrátil (smích).

Ale spekulovalo se o tom, že zamíříte spíš do Polska.

Já myslím, že teď už to můžu říct, byla tam jedna polská varianta, Bialystok. Ale všechno, co jsem před chvilkou vyjmenoval, tak hrálo pro to, že jsem zůstal v České republice. Budu hrát tady, láká mě to, liga mě pořád baví. Já myslím, že česká soutěž má kvalitu, čekají mě zajímavé zápasy a motivací je i to, že s Bolkou můžeme hrát nahoře, do té šestky, což tady všichni budeme chtít. Možná budu jediný hráč, který zůstal celou kariéru v naší lize, ale vůbec mě to nemrzí, tak to je.

Z Karviné přicházíte v balíčku s Lukášem Budínským. Znamená to pro vás něco?

Může to pro nás být výhoda. Tedy jestli se spolu potkáme na hřišti, protože konkurence je velká. Když si vzpomenu na první trénink, co jsme v Boleslavi měli, tak jsme zrovna hráli spolu a povedly se nám dvě hodně pěkné akce. Celkově za těch dva a půl roku, co jsme spolu byli v Karviné, tak jsme si sedli. Když to řeknu v nadsázce, tak on se na hřišti potuluje pode mnou. Cítím to jako velkou výhodu, protože vím, že ho tam mám. Je kvalitní fotbalista, který dokáže zakončit nebo to rozdat do lajny. Věřím, že nejen my dva, ale i všechny další posily zapadnou dobře, aby Bolka šlapala minimálně tak jako na jaře.

Řešili jste spolu tu možnost, že půjdete společně do Boleslavi?

Tak věděli jsme to, jsme kamarádi, nevidím důvod, proč bychom si neměli říct, že nás oba oslovila Boleslav. Navíc trenér Weber je ten, kdo si nás do klubu přivedl. Přišli jsme za ním, když o nás měl zájem.

Říkalo se, že váš rozchod s klubem při předchozím angažmá nebyl v roce 2015 úplně bez poskvrny...

Tohle jsem někde také slyšel, ale podle mě to vůbec není pravda. Byl jsem tu na ročním hostování, vstřelil jsem nějaké branky... To, že jsem pak zamířil na další hostování do Jablonce, to mi někdo předhazoval, ale vše se řešilo až po ukončení působení v Boleslavi, přičemž já jsem původně předpokládal, že zůstanu v Plzni, které jsem patřil. Je mi jasné, že spekulací je spousta. Ano, Boleslav mě tenkrát dál chtěla, já jsem byl možná po té sezoně trochu namlsaný a nevěděl jsem, co bude. Opravdu to vypadalo, že má Plzeň zájem, chtěl jsem zůstat tam, Jablonec se řešil až později. Možná jsem na to pak doplácel, ale to je fotbal.

Čili žádné pošramocené vztahy?

Proti Boleslavi jsme pak hráli s Jabloncem finále poháru a po něm jsme si s panem Dufkem (boleslavský šéf) i s tehdejším trenérem panem Jarolímem podali ruce. Pogratuloval jsem jim k vítězství, prohodili jsme pár slov, takže si myslím, že tam nic špatného nezůstalo.

Z tehdejší éry zůstal v týmu snad jen brankář Jan Šeda.

Přemýšlel jsem nad tím. Tak Šedis tady je, to je tutovka, ten tady asi ještě chvíli bude. Zbytek kluků se protočil, ale to bych se opakoval, to je fotbal. I tak spoustu hráčů znám z různých příležitostí a cítím, že ten tým je kvalitní, bylo to vidět na jarních výkonech.

Nesmírně kvalitně vypadá zejména boleslavský útok. Co říkáte na konkurenci Komličenka či Mešanoviče?

Na to musíme být všichni připravení, bude to náš hnací motor. Já tomu věřím, trenéra Webera znám, on už si takhle skládal tým v Karviné, která pak z toho žila hodně dlouho. Důležité bude, aby si všechno rychle sedlo, kádr se vykrystalizuje a pak musíme všichni dělat maximum pro to, abychom hráli nahoře.

Rus Komličenko nakonec možná odejde do zahraničí, což konkrétně pro vás může být velmi důležité. Máte v tomto směru nějaké informace?

Já vůbec žádné informace nemám ani je nezjišťuju. Komli samozřejmě předvedl fantastickou sezonu, v sestavě je to můj konkurent, takže pro mě by asi bylo lepší, kdyby odešel. Respektive pro nás všechny zbývající útočníky. Zase abych řekl lidsky na rovinu, kluk, co dá 29 gólů za sezonu, by si velký přestup zasloužil. Jestli má nějaké kvalitní nabídky, tak bych mu přál, aby si zahrál nějakou lepší soutěž. Ale už jsem někde prohodil, že pokud zůstane, tak pro mě sice bude obrovskou konkurencí, ovšem pro Boleslav jen dobře. Nechci dělat chytrého, ale s věkem už jsem se přece jen zklidnil, takže situaci přijmu, ať už bude jakákoliv.

Komličenko je urostlý hrotový útočník podobně jako vy. Hrálo ve vašem přestupu roli i to, že Boleslav právě na takový typ hráče vepředu sází?

To je na vizi trenéra. Každý má jinou. Někdo chce mít nahoře rychlejší hráče, někdo zase velkého, spíš do vápna. Já si myslím, že Boleslav má varianty na oba styly, a to je dobře. Díky tomu můžeme být méně čitelní, což je potom výhoda.

Dovedete si představit zápas, v němž třeba vy, Komličenko i Mešanovič nastoupíte všichni tři vedle sebe?

Já si dovedu představit všechno. Ale jak je to reálné, to vůbec nevím. Já rád Komliho potkám v kabině, a s kým budu, nebo nebudu nastupovat, vůbec neřeším. Soustředím se na sebe, a hlavně na Boleslav, abych byl prospěšný.

V lize platíte za jednoho z nejzkušenějších útočníků, ale v evropských pohárech toho až tolik za sebou nemáte. Jak se těšíte na předkola Evropské ligy?

Nějaká předkola jsem si už prošel, včetně toho, když jsme s Plzní postoupili do Ligy mistrů. Takže to je zkušenost k nezaplacení, beru to jako velké plus. Ta evropská konkurence jde celkově nahoru, najednou tam jsou maltské nebo lucemburské kluby, tlačí se do základních skupin. Každý zápas bude nesmírně těžký, jestli je to druhé nebo třetí předkolo... Těšíme se na to myslím všichni v klubu, Boleslav se vrací po dvou letech, musíme se na to dobře připravit.

Boleslav má v pohárech za sebou slavné bitvy, jenže už je to dávno, v poslední době se jí spíš hrubě nedaří. Cítíte v klubu z tohoto pohledu zvýšenou motivaci?

Někde se to napíše, někde se to řekne, ale to je fotbal. Motivace postoupit je jasná, bez ohledu na to, jak to bylo minule nebo předminule. Jablonec se také dlouho do skupiny Evropské ligy nemohl dostat a také se mu to povedlo. Takže si myslím, že je zbytečné mít teď v hlavách, že se to dlouho nepodařilo. Cíl tam musí být jasný a všechny statistiky jsou mi jedno.

Mluvil jste o mateřské Příbrami, která je sice ve stejném kraji, ale od Boleslavi přece jen docela daleko. To budete pravidelně dojíždět?

Já jsem si asi před pěti lety koupil v Příbrami byt a od té doby pendluju po celé republice (smích). Takže se teď určitě dostanu do Příbrami častěji, ale na každodenní dojíždění to vzhledem k provozu v Praze není, budu se muset podívat jinde.

A co trvalý návrat do Příbrami? Šéf klubu Jaroslav Starka loni mluvil o tom, jak bude oslovovat všechny odchovance.

Já si občas napíšu s mladým Honzou Starkou (syn Jaroslava Starky), protože se známe odmala, jsme skoro stejný ročník. Nějaké pošťuchovačky tam jsou, ale návrat myslím ještě ve hře úplně nebyl. Někdy bych si rád zahrál, když vidím Míru Slepičku nebo další kluky, co se tam vraceli. Je to taková příbramská tradice, takže jestli vydržím, tak jednou uvidíme. On má pan Starka v hlavě takovou myšlenku a vlastně i my kluci z Příbrami se o tom bavíme, když se potkáme, že kdybychom se všichni odchovanci vrátili, tak že by z toho byl velmi silný tým.

To samé říkají kladenští hokejisté.

No je to tak, to je ono, přesně tak (smích).