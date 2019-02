Klobouk dolů před nimi. Karvinský Wágner chválil posily Bukatu a Faška

„Jenže bod je málo. Chtělo to tři,“ prohlásil Wágner. „Výkon nebyl zlý. Oproti Slovácku to bylo diametrálně jiné, ale lidé ten bod neocení. My sami víme, že doma musíme vyhrávat.“

Karviná ve třech „jarních“ zápasech dala dva góly a oba jste vstřelil vy. Nechybějí týmu branky dalších hráčů?

Bohužel nejde hrát na 1:0. Ale buď se přidají i další kluci, anebo jich musím dávat víc. Měl jsem s Teplicemi i další možnosti u přední tyče, ale tam to je zblokované, soupeři tam většinou stojí.

V závěru mohl rozhodnout Dávid Guba, ale střílel vedle branky.

Gubis měl šanci, i když nebyla stoprocentní. Jednou to trefíte, dvakrát ne. Bohužel. Nic mu nevyčítáme, ale nespadne nám to tam, abychom zápas zlomili. Nedotáhli jsme ani slibné situace čtyři na tři, tři na dva.

Je pro vaše mužstvo v boji o záchranu povzbuzující výkon s Teplicemi, který byl hodinu hodně nadějný?

Také si myslím, že to bylo dobré. Uprostřed jsme balon získali, sklepli na zem, do lajn. To nebylo špatné. Musím hráče pochválit, i nové kluky - Faško, Buky (Bukata), Lazy (Djordjevič) hráli dobře. Škoda že spousta lidí se podívá na konečný výsledek a řekne, že nedokážeme nic vyhrát. Dvakrát jsme na jaře hráli doma a nevyhráli. Mrzí nás to všechny, ale když si budeme nadávat, moc si nepomůžeme.

Nechyběla zejména zimním posilám kondice? Třeba Bukata a Faško po výborné první půli už tolik vidět nebyli.

Klobouk dolů před nimi. Mají toho hodně. Chtějí hrát spoustu balonů, což je super. Ti kluci nám pomůžou. Ale když hosté vyrovnali, hrálo se nahoru dolů... To nějaká únava přijde. Také Tepličtí byli unavení. Jenže my jsme potřebovali dát gól, jim stačila remíza.

Takže největší problém byl, že jste nepřidali druhou branku?

Ta nám scházela. V závěru jsme hru trochu i otevřeli, takže hosté měli nějaké šance. Ale my musíme doma vítězit.

I proto, že venku jsou vaše výkony horší? Teď jedete do Příbrami, která má o šest bodů více a kde byste měli...

... Měli?

... Musíte vyhrát.

Příbram oproti nám hraje dobře, co tak slyším. Jsem z Příbrami, takže o ten klub se trochu zajímám. Oni umějí doma zahrát dobře. Nebude to nic jednoduchého. Navíc teď prohráli a už poněkolikáté musejí domácí utkání zvládnout, což se jim daří. Ale uděláme všechno pro to, abychom uspěli. Kvalitu máme, máme se od čeho odpíchnout. Musíme se znovu a znovu snažit uspět a věřím, že se nám to jednou vrátí nějakou dobrou sérií.