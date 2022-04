Diváci? Bomba! kvitoval teplickou návštěvu obránce Vondrášek

„Diváci? Nádhera, bomba! Sám jsem tipoval kolem devíti tisíc,“ uvedl bek sklářů Tomáš Vondrášek. „Díky teplickým fandům, že přišli v ne úplně ideálním počasí. Fotbal díky nim vypadá jinak.“

Jinak vypadaly i teplické poločasy. „První byl od nás lepší, měli jsme zajímavé věci, Sparta až tolik ne. Jenže gól ve 47. minutě ji odšpuntoval. A já v tom byl namočený...“

Vondrášek chtěl zblokovat Čvančarovu střelu, ale tečí ji poslal mimo dosah brankáře Grigara. „Jinak by to chytil, Čvančara míč netrefil ideálně,“ mínil teplický nestor, který v 1. půli mohl hlavou skórovat, ale gólman Holec míč vyškrábl na roh. „Nevím, zda to šlo trefit jinak, nebyla to komfortní situace.“

Zápasy s top trojkou Slavia, Plzeň, Sparta už mají skláři odškrtnuté a neuhráli ani bod. „Ukázaná na hřišti platí, asi jsou právem tam, kde jsou, a my taky. Neříkám, že šlo o rapidní rozdíly, ale zasloužili si to. Jsou produktivnější, kvalita je tam větší, mohla za to gólová impotence.“

Do konce základní fáze chybí dvě kola, Teplice žuchly na barážový flek. „Nic se nemění. Se Spartou šlo o poslední zápas, který jsme si mohli v uvozovkách užít. Nebylo co ztratit, ale moc jsme si ho neužili. Teď nás čekají už jen hrozně důležité bitvy.“ Ta další v neděli na hřišti předposledních Pardubic.