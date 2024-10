Vítej doma! Návrat mě sebral, netajil se Vondrášek v Teplicích

„Pro mě osobně to bylo trošku jinačí utkání než ta ostatní. Až jsem sám sobě musel říct, že to není zápas o mně, ale o Dukle a Teplicích,“ líčil sokolovský rodák Vondrášek. „Ve druhém poločase už to bylo lepší než v prvním, ale popravdě jsem se necítil v utkání moc dobře.“

Vondrášek si teplické publikum naklonil nejen svými výkony, ale i skromností. A kotel se mu odvděčil, když vytáhl transparent s nápisem Vondy, vítej doma. Skandoval také jeho příjmení. „Fanoušci udělali hezké choreo, děkuju jim. Potěšili mě. Jsem rád, že na mě nezapomněli, že si mě váží, já si jich taky vážím,“ vzkázal.

Vondrášek v lázeňském městě zakotvil už v roce 2003 jako dorostenec. V lize za žluto-modré zvládl 346 zápasů, 21 branek i asistencí.

„Celý týden před zápasem jsem byl v klidu, až jsem se divil. Nějakým způsobem jsem si to neuvědomoval, ale došlo mi to, když jsem vylézal z tunelu na hřiště. Sebralo mě to,“ přiznal zkušený krajní obránce s číslem 17.

Pro Duklu je panem Nepostradatelným, i když v prvním poločase ho její trenér Petr Rada nepoznával. Hosté z Prahy jen stínovali.

„Nebyl to Vondy, na kterého jsem zvyklý, nechával soupeřům hodně prostoru,“ hodnotil Rada, který v Teplicích taky několikrát působil. „Ve druhém poločase jako by shodil nějakou masku a dorážel, získal důrazem tři čtyři balony. Je to poctivý hráč, odehrál v Teplicích spoustu sezon a já jsem rád, že teď pomáhá nám. Mám rád všechny hráče se srdcem. Ať jsou u mě, nebo jinde.“

Vondrášek v Teplicích zakořenil. „Není asi tajemství, že v týdnu na stadion docházím, s klukama se vidím. Jsem šťastný, že přijela i celá moje rodina ze Sokolova a plno přátel. Pana Kovaříka,“ zmínil ostře sledovaný hráč zápasu šéfa teplického marketingu, „jsem musel otravovat o plno lístků. Snad z toho nebude mít problém, když jsem to propálil,“ pousmál se.

Petr Rada, trenér pražské Dukly, během utkání s Teplicemi.

Jako teplický znalec přispěl před zápasem prý jen špetku. „Rada pro Radu? Já už moc teplických hráčů neznám, za rok se to hodně protočilo. Máme zkušeného trenéra a realizák, načetli si je sami. Já jen řekl, kdo by mohl nastoupit, kdo chodí na standardky, s tím jsem byl nápomocný,“ přiznal Vondrášek, jehož Dukla ztrácela, ale vyrovnala.

„O přestávce v kabině jsme si neřekli příjemné věci, padly na úrodnou půdu. Pak jsme byli jistější na míči. Za bod jsem něco do kabiny slíbil. Bude dobré občerstvení od nás ze severu. Nějaká Globus sekaná,“ zubil se.