Námluvy přes eshop. Jak se stydlín z Teplic zakoukal do vnučky Fotbalisty roku

„Pár dnů předtím, než mi Teplice oznámily, že se mnou nepočítají, jsme zrovna byli u Geletových na návštěvě. Když vypráví děda Geleta, máte husí kůži, protože to je opravdu velká legenda československého fotbalu. A týden poté se začal řešit můj přestup. Když to žena volala rodině, byli z toho všichni šťastní a unešení,“ usmívá se pětatřicetiletý fotbalista.

Ve vašem případě se propojily dvě fotbalové rodiny, kromě Jána Gelety hrál fotbal za Duklu i Teplice také jeho syn Jan. Jak jste se s vaší paní vlastně poznali?

To je dlouhý příběh. Když jsem se jí poprvé ozval, zrovna někde s tátou seděla a říká mu: Píše mi nějaký Vondrášek, neznáš ho? Jasně, hraje v Teplicích fotbal. Ona o fotbale moc ponětí neměla, sledovala dědu a tátu, to jo, ale úplně extrémně se o fotbal nezajímala. Ale tatínek ji trochu pošťouchl. Následující víkend se na mě byli v Teplicích podívat a od té doby jsme v kontaktu. A dopadlo to, jak to dopadlo, jsme svoji.