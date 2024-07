Vážné zranění vazů i menisku. Slávista Vlček má nejspíš po sezoně

„Došlo k poranění předního zkříženého vazu, menisku a postranního vazu. Tomáš podstoupí operaci v Ústřední vojenské nemocnici ve Střešovicích. Doba léčby se odhaduje na devět měsíců,“ popsal lékař Petr Krejčí, který se o slávistické fotbalisty stará.

Vlček, účastník nedávného Eura v Německu, odstoupil z utkání prvního kola těsně před poločasem. Když opouštěl hrací plochu, na pravou nohu nemohl ani došlápnout. Pak ztěžka kulhal směrem do kabin.

„Chci všem slíbit, že teď budu největší fanoušek Slavie. Budu s týmem prožívat všechno tak, jako bych na hřišti byl. A udělám maximum, abych mohl být co nejdříve zpátky,“ sdělil nadějný třiadvacetiletý obránce klubovému webu.

„Zdrcující situace pro všechny strany,“ hlesl kouč Jindřich Trpišovský. „Ztráta je to obrovská, protože Tomáš patřil do základní sestavy, byl členem reprezentace, předváděl skvělé výkony. Neskutečně nás to mrzí.“

Pro fotbalistu jde o nejhorší možné zranění. Nesmírně bolestivé, navíc se zdlouhavou rekonvalescencí. Po operaci noha rychle ochabne a trvá měsíce, než ji úmorným tréninkem a vyčerpávajícím cvičením vrátíte do původního stavu. Vzpomínáte, jak dlouho se zpátky do nejlepší formy dostával Vlčkův týmový parťák Lukáš Provod?

Vlček si koleno na Slovácku pochroumal už po dvaceti minutách. V souboji u postranní čáry předskočil domácího Blahúta, vypíchl mu balon, jenže při došlápnutí se mu noha nepřirozeně zasekla v trávě. S bolestivou grimasou okamžitě signalizoval směrem ke střídačce: „Potřebuju ošetřit!“

Do hry se však vrátil. Bolest rozběhal, jenže ve 42. minutě zalehnul znovu. Tentokrát zcela nezaviněně, při pokusu o rychlou změnu pohybu před vlastní bránou. Bylo jasné, že teď už bude muset Vlček ze hřiště.

„Největší kaňka zápasu, to mě mrzí nejvíc,“ smutnil Trpišovský bezprostředně po utkání. „Na první pohled to nevypadá dobře,“ přidal.

A černý scénář se – bohužel pro Vlčka – naplnil.