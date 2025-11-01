Chance Liga 2025/2026

V létě vážná nemoc, teď první gól v Edenu. Vlček zářil: Splněný sen, všechno dokonalé

Autor:
  22:01
Jen co zahlédl balon v síti, jako kdyby na chviličku úplně zamrzl. Fakt se to stalo? Gól pod Tribunou sever? A můj? „Ani jsem nevěděl, jak slavit,“ krčil rameny mladý obránce Tomáš Vlček. Sám kdysi v nejhlasitějším kotli za bránou v Edenu jako kovaný slávista skákal a fandil, teď dole pod ním rozhodl utkání fotbalové ligy s Baníkem (2:0).
Slávistický obránce Tomáš Vlček hlavou překonává ostravského brankáře Dominika...

Slávistický obránce Tomáš Vlček hlavou překonává ostravského brankáře Dominika Holce. | foto: ČTK

Slávistický útočník Mojmír Chytil slaví svůj gól proti Baníku se spoluhráčem...
Slávisté se radují z gólu, který vstřelil obránce Tomáš Vlček.
Slávistický útočník Mojmír Chytil po neproměněné šanci v utkání proti Baníku
Slávistický záložník Oscar Dorley střílí v utkání proti Baníku gól, který však...
9 fotografií

Po dlouhém autovém vhazování, které na kraji malého vápna ještě prodloužil urostlý Chorý, čtyřiadvacetiletý stoper předskočil chybujícího brankáře Holce. Hlavou ukončil 285 minut dlouhé slávistické čekání na ligový gól a pomalým krokem dokráčel až pod bouřící tribunu.

Slavia - Baník 2:0, domácí se dočkali až po půli, premiérovou trefou rozhodl Vlček

„Pro kluka, který je ve Slavii odmalička, je tohle splněný sen. Kdybych si mohl naplánovat, jak dám svůj první ligový gól v červenobílém dresu, bylo by to přesně takhle. Vyhráli jsme, máme tři body, všechno dokonalé!“ rozplýval se Vlček.

Slavia v sobotu zvítězila 2:0.

Byla lepší oslava s fanoušky, nebo ta pozápasová s dcerkou?
Nedokážu vybrat jednu. Pod tribunou to bylo fakt neskutečné. Energie, která z lidí sálá, je naprosto neuvěřitelná. Na druhou stranu malá se vždycky celý týden těší na každý zápas v Edenu, doma mi o tom povídá, vypráví. Je nejvíc, že tyhle momenty můžu sdílet i s ní. Moc ji to baví.

Slávisté se radují z gólu, který vstřelil obránce Tomáš Vlček.

Vás jako obránce zase musí bavit, že v posledních týdnech nedostáváte góly. Obrana je neprůstřelná. Čím to je?
Skvělou prací celého týmu. Jedeme na morál, skáčeme do střel, bojujeme jeden za druhého. Když někdo něco pokazí, druhý to za něj vezme. Nedostáváme branky a zároveň věříme klukům vepředu, že si vždycky něco vytvoří. A když jim to náhodou nepadne, můžeme jim pomoct i my.

Vy jste se v dresu Slavie trefil poprvé.
Jeden gól mám ještě v lize za Pardubice, ale je pravda, že tady ve Slavii jsem i při standardkách stál spíš na vápně a chytal brejky. Do nebezpečných situací jsem se tolik nedostával, přitom abych byl gólovější, byl jeden z mých cílů. Jsem šťastný, že se to tentokrát povedlo. Čekání sice bylo sakra dlouhé, ale o to sladší to teď všechno je.

I kvůli tomu, čím jste si prošel v létě?
Měl jsem zánět mozkových blan. Ležel jsem v nemocnici a nevěděl, kdy to skončí. Chtěl jsem se samozřejmě na hřiště vrátit co nejrychleji, ale nemoc byla tak specifická, že to nešlo. Dlouho jsem byl oslabený, nebylo to ono.

Trenér Trpišovský o Vlčkovi

„Mám z Tomáše radost. Gól je pro něj velká odměna za to, jak nás aktuálně drží vzadu, i když léto vynechal kvůli těžké nemoci. Vrátil se, je to srdcař, náš odchovanec, který žije s týmem, což předvedl třeba i ve středu ve Zlíně, kdy měl problém a neměl hrát, ale sám za mnou přišel s tím, že ho tým potřebuje a nastoupí. Jeho výkony jsou dlouhodobě spolehlivé, je jedním z lídrů, s Chaloupkem i Zimou si v obraně velmi dobře rozumí, dobře se rozhodují. Z defenzivní činnosti mám vážně radost.“

Přitom teď patříte mezi stabilní opory. I kvůli široké marodce defenzivních hráčů.
Snažil jsem se do formy dostat co nejdřív, i když sám dobře vím, že zpočátku mi herní praxe chyběla. Sebevědomí mi však po jednotlivých zápasech a výkonech rostlo. Jsem šťastný, že zase můžu pomoct týmu.

Mimochodem, už sledujete Arsenal, který vás čeká v úterý v Lize mistrů?
Mají neuvěřitelné mužstvo, ale přijedou do našeho Edenu, do místního pekla, kde se s nimi budeme chtít porvat se vztyčenou hlavou. Na Atalantě jsme si vyzkoušeli, že se s takovými týmy hrát dá. Ale samozřejmě vnímám, že Arsenal je ještě výš.

Vnímáte i jejich sílu při standardních situacích? Víte, jak jim budete čelit?
Mají to neskutečně secvičené, do toho vynikající hlavičkáře. Bavíme se o tom, ale zatím necháme v tajnosti, co s naším koučem na standardky chystáme. Každopádně Arsenal má fakt sílu, jen z rohů už dali v Premier League, nejlepší lize světa, osm gólů, což je neuvěřitelné číslo. Připravíme se co nejlépe.

Vstoupit do diskuse

14. kolo

15. kolo

Kompletní los

13. kolo

14. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 14 8 6 0 24:8 30
2. AC Sparta PrahaSparta 13 9 3 1 25:12 30
3. FK JablonecJablonec 14 8 4 2 19:11 28
4. FC ZlínZlín 14 6 5 3 19:15 23
5. FC Viktoria PlzeňPlzeň 13 6 4 3 23:13 22
6. FC Slovan LiberecLiberec 14 5 5 4 19:16 20
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 13 5 5 3 10:7 20
8. MFK KarvináKarviná 13 6 1 6 22:19 19
9. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 13 4 5 4 18:19 17
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 13 4 4 5 11:14 16
11. FK Dukla PrahaDukla 14 2 6 6 10:18 12
12. FK PardubicePardubice 14 2 6 6 16:25 12
13. FK TepliceTeplice 13 2 5 6 13:19 11
14. FC Baník OstravaOstrava 14 2 4 8 8:18 10
15. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 13 2 4 7 19:31 10
16. 1. FC SlováckoSlovácko 14 1 5 8 6:17 8
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

MLS zveřejnila platy. Nejvíc ze všech má Messi, kolik berou Bucha, Lingr či Olatunji?

Zajímá vás, kolik si za rok vydělají čeští a slovenští fotbalisté v americké MLS? A jak jsou na tom v porovnání s největšími hvězdami v čele s Lionelem Messim? Tamní hráči mají kontrakt přímo s ligou...

Sparta - Bohemians 2:1, tři góly neplatily, bláznivé derby rozhodla vlastní branka

Tři góly odvolané, dva pro domnělé fauly, třetí kvůli ofsajdu. Tři uznané. Z bláznivé dohrávky 13. kola fotbalové ligy vyšla vítězně domácí Sparta, která tak udržela první příčku o dva body před...

Olomouc - Slavia 0:0, hosté opět bez gólu. Domácím sudí v závěru odvolal penaltu

Pořádně si oddechli. Když těsně před koncem sudí Dominik Starý namaloval obrazovku a rozpažil, slávističtí fotbalisté slavili. Většinu utkání 13. kola v Olomouci měli převahu, jenže na vstřelený gól...

Prohrát z penalty by bylo hodně kruté, řekl Trpišovský. Janotka pak sudího kritizoval

I on si oddechl, když v závěru nemuseli jeho svěřenci čelit pokutovému kopu. „Sigma do té doby snad neměla jedinou šanci. A kdybychom tu nakonec měli prohrát z penalty, to by bylo hodně kruté,“ uznal...

Dva neuznané góly na Spartě měly platit, řekla komise. VAR chybně intervenoval

S komentářem si vystačila na čtyři věty. Podle komise rozhodčích fotbalové asociace měly úvodní dva neuznané góly v utkání Sparty s Bohemians platit. Do obou situací vstupoval VAR, intervenoval však...

ONLINE: Liverpool zvyšuje, šlágr pro Chelsea. Slaví i Arsenal, Krejčí opět padl

Sledujeme online

Fotbalisté Arsenalu před pondělní cestou do Prahy k utkání Ligy mistrů vyhráli v 10. kole Premier League na hřišti kurážného nováčka Burnley 2:0. Wolverhampton i s Ladislavem Krejčím opět padl, na...

1. listopadu 2025  15:50,  aktualizováno  22:23

V létě vážná nemoc, teď první gól v Edenu. Vlček zářil: Splněný sen, všechno dokonalé

Jen co zahlédl balon v síti, jako kdyby na chviličku úplně zamrzl. Fakt se to stalo? Gól pod Tribunou sever? A můj? „Ani jsem nevěděl, jak slavit,“ krčil rameny mladý obránce Tomáš Vlček. Sám kdysi v...

1. listopadu 2025  22:01

„Odvolá“ Kováč třetího trenéra Slovácka za rok? Nepřijatelný výkon, ví Kameník

Roman West, Ondřej Smetana... A Jan Kameník? Trenér libereckých fotbalistů Radoslav Kováč „odstřelil“ po vzájemných zápasech své dva slovácké protějšky a teď dost možná završí bizarní hattrick. A to...

1. listopadu 2025  21:15

Slavia - Baník 2:0, domácí se dočkali až po půli, premiérovou trefou rozhodl Vlček

Slávističtí fotbalisté ve 14. kole porazili ostravský Baník 2:0, bodově se dotáhli na Spartu a minimálně do neděle se díky lepšímu skóre posunuli do čela ligové tabulky. Zápas rozhodli po změně stran...

1. listopadu 2025  17:12,  aktualizováno  21:12

Schick prohru s Bayernem neodvrátil. Mnichované dál vedou ligu bez ztráty bodu

Fotbalisté Bayernu Mnichov v 9. kole bundesligy porazili Bayer Leverkusen 3:0 a jsou v čele tabulky stále bez ztráty bodu. Lipsko v přímém souboji o druhé místo zdolalo Stuttgart 3:1 a ukončilo jeho...

1. listopadu 2025  20:48

Loni v Jablonci prožil nejhorší den kariéry. Teď snový zápas, radoval se zlínský kouč

Loni v květnu zažil v Jablonci obrovské zklamání, když klub pod jeho vedením po porážce 0:1 v poslední kole spadl do druhé ligy. O necelý rok a půl později nabraly emoce na stejném místě úplně jiný...

1. listopadu 2025  20:29

Svozil o vzepětí Dukly po půli: Někdy pomůže, když se „chytnete za rypák“

V prvním poločase byl se spoluhráči zralý málem na ručník, jeho Dukla však v Pardubicích i díky pořádnému kusu štěstí ztrácela jen 0:1. Ve druhém vyrovnala a nebylo daleko od vítězství. „Vytvořili...

1. listopadu 2025  20:23

Jablonec - Zlín 1:3, domácí pohrdli prvním místem, tři góly dostali už v první půli

Jablonečtí fotbalisté se minimálně do nedělního večera mohli vyšvihnout do čela prvoligové tabulky, jenže v utkání 14. kola doma proti Zlínu už v poločase překvapivě prohrávali 0:3. Po přestávce...

1. listopadu 2025  14:43,  aktualizováno  17:56

Slovácko - Liberec 0:3, gól i asistence, hosty k výhře nasměroval Krollis

Fotbalisté Slovácka v tabulce první ligy zůstávají poslední. V utkání 14. kola doma podlehli Liberci vysoko 0:3. Hosty k vítězství nasměroval v úvodu Krollis, který v druhém poločasu přihrál na gól...

1. listopadu 2025  14:19,  aktualizováno  17:45

Opava po zkratu Ndiayeho jen remizovala, Zbrojovka upevnila vedení

Fotbalisté Zbrojovky Brna v 15. kole druhé ligy doma porazili poslední Kroměříž 5:2 a upevnili si první místo. Tabulku vedou už o pět bodů před druhým Táborskem, které remizovalo 2:2 v Opavě, jež...

1. listopadu 2025  17:20,  aktualizováno  17:29

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Pardubice - Dukla 1:1, domácí vedli, o výhru je připravil vlastní gól

Pardubičtí fotbalisté při svém vzestupu krok směrem do klidnější vod neudělali. Ve 14. kole Chance ligy nad pražskou Duklu vedli 1:0, ale po přestávce si obránce Bammens vstřelil vlastní gól. Souboj...

1. listopadu 2025  14:40,  aktualizováno  17:18

V Karviné se těší na Panáka se Zeleným, kteří před lety pomohli týmu do první ligy

Když v červenci 2014 přišli Filip Panák a Jaroslav Zelený do Karviné, v mužském fotbale teprve začínali. S klubem pak na jaře 2016 vybojovali historický postup do první ligy. V neděli od 15:30 se do...

1. listopadu 2025  13:58

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.