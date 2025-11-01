V létě vážná nemoc, teď první gól v Edenu. Vlček zářil: Splněný sen, všechno dokonalé

Po dlouhém autovém vhazování, které na kraji malého vápna ještě prodloužil urostlý Chorý, čtyřiadvacetiletý stoper předskočil chybujícího brankáře Holce. Hlavou ukončil 285 minut dlouhé slávistické čekání na ligový gól a pomalým krokem dokráčel až pod bouřící tribunu.
Slavia - Baník 2:0, domácí se dočkali až po půli, premiérovou trefou rozhodl Vlček
„Pro kluka, který je ve Slavii odmalička, je tohle splněný sen. Kdybych si mohl naplánovat, jak dám svůj první ligový gól v červenobílém dresu, bylo by to přesně takhle. Vyhráli jsme, máme tři body, všechno dokonalé!“ rozplýval se Vlček.
Slavia v sobotu zvítězila 2:0.
Byla lepší oslava s fanoušky, nebo ta pozápasová s dcerkou?
Nedokážu vybrat jednu. Pod tribunou to bylo fakt neskutečné. Energie, která z lidí sálá, je naprosto neuvěřitelná. Na druhou stranu malá se vždycky celý týden těší na každý zápas v Edenu, doma mi o tom povídá, vypráví. Je nejvíc, že tyhle momenty můžu sdílet i s ní. Moc ji to baví.
Vás jako obránce zase musí bavit, že v posledních týdnech nedostáváte góly. Obrana je neprůstřelná. Čím to je?
Skvělou prací celého týmu. Jedeme na morál, skáčeme do střel, bojujeme jeden za druhého. Když někdo něco pokazí, druhý to za něj vezme. Nedostáváme branky a zároveň věříme klukům vepředu, že si vždycky něco vytvoří. A když jim to náhodou nepadne, můžeme jim pomoct i my.
Vy jste se v dresu Slavie trefil poprvé.
Jeden gól mám ještě v lize za Pardubice, ale je pravda, že tady ve Slavii jsem i při standardkách stál spíš na vápně a chytal brejky. Do nebezpečných situací jsem se tolik nedostával, přitom abych byl gólovější, byl jeden z mých cílů. Jsem šťastný, že se to tentokrát povedlo. Čekání sice bylo sakra dlouhé, ale o to sladší to teď všechno je.
I kvůli tomu, čím jste si prošel v létě?
Měl jsem zánět mozkových blan. Ležel jsem v nemocnici a nevěděl, kdy to skončí. Chtěl jsem se samozřejmě na hřiště vrátit co nejrychleji, ale nemoc byla tak specifická, že to nešlo. Dlouho jsem byl oslabený, nebylo to ono.
Trenér Trpišovský o Vlčkovi
„Mám z Tomáše radost. Gól je pro něj velká odměna za to, jak nás aktuálně drží vzadu, i když léto vynechal kvůli těžké nemoci. Vrátil se, je to srdcař, náš odchovanec, který žije s týmem, což předvedl třeba i ve středu ve Zlíně, kdy měl problém a neměl hrát, ale sám za mnou přišel s tím, že ho tým potřebuje a nastoupí. Jeho výkony jsou dlouhodobě spolehlivé, je jedním z lídrů, s Chaloupkem i Zimou si v obraně velmi dobře rozumí, dobře se rozhodují. Z defenzivní činnosti mám vážně radost.“
Přitom teď patříte mezi stabilní opory. I kvůli široké marodce defenzivních hráčů.
Snažil jsem se do formy dostat co nejdřív, i když sám dobře vím, že zpočátku mi herní praxe chyběla. Sebevědomí mi však po jednotlivých zápasech a výkonech rostlo. Jsem šťastný, že zase můžu pomoct týmu.
Mimochodem, už sledujete Arsenal, který vás čeká v úterý v Lize mistrů?
Mají neuvěřitelné mužstvo, ale přijedou do našeho Edenu, do místního pekla, kde se s nimi budeme chtít porvat se vztyčenou hlavou. Na Atalantě jsme si vyzkoušeli, že se s takovými týmy hrát dá. Ale samozřejmě vnímám, že Arsenal je ještě výš.
Vnímáte i jejich sílu při standardních situacích? Víte, jak jim budete čelit?
Mají to neskutečně secvičené, do toho vynikající hlavičkáře. Bavíme se o tom, ale zatím necháme v tajnosti, co s naším koučem na standardky chystáme. Každopádně Arsenal má fakt sílu, jen z rohů už dali v Premier League, nejlepší lize světa, osm gólů, což je neuvěřitelné číslo. Připravíme se co nejlépe.