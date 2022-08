Věřili jsme, že smůlu prolomíme, říká pardubický stoper Vlček

„Hroťáci Liberce nás hodně vytahovali nahoru, takže jsme se s Martinem Tomlem (druhý stoper) domluvili, že jeden vždycky bude chodit s nimi. Všiml jsem si, že je (liberecký forvard) Imad Rondič zády k naší bráně a že jediné, co může udělat, je, že si dá dotek ke své. Zkusil jsem mu míč vypíchnout a naštěstí se to povedlo,“ líčil 21letý Vlček.

„Jakmile jsem byl před bránou Slovanu, už jsem jen doufal, že to do ní spadne,“ dodal. Gólmana Vliegena prostřelil mezi nohama.

Už předtím jste zabránil skluzem Christianu Frýdkovi, aby ve vápně zakončil velkou šanci hostí. Hodně velký risk?

Bylo to dost nebezpečné, ale viděl jsem, že už je sám před naším gólmanem. Chtěl jsem Markymu (Jakubu Markovičovi) pomoct a rozhodl se, že do toho skluzu půjdu. V takové chvíli je strašně důležitý správný timing. Frýdkovu ránu se mi s trochu kliky povedlo zblokovat a ještě jsme z toho vyjeli pryč. Super.

Fotbalisté Pardubic děkují po výhře nad Libercem fanouškům.

To nejpodstatnější se shluklo do pár minut, když pomineme přestávku. Jak jste vnímal hektickou pasáž na rozhraní poločasů, v níž padly všechny tři branky?

Jak se říká, vést 2:0 v poločase je takové ošemetné. Soupeř se v kabině nabudí, což ukázal i Liberec. Dal jeden gól a byl na dostřel. Pochopitelně jsme se před rychlým gólem po pauze navzájem varovali. Bohužel se to i tak stalo, ale pak jsme zbytek utkání zvládli, skákali do střel. Hecovali jsme se s klukama, že to urveme, ať to stojí, co to stojí.

Čili jste v závěru na trávníku ani neměli nějaké nervy?

Ty samozřejmě byly. Liberec je velice nebezpečný ze standardek, což předvedl už v předešlých kolech. Ale připravovali jsme se na to a v poslední situaci nás podržel gólman. Pro tým to byl hodně důležitý zápas. První dvě kola nám sice vyšla herně, ale nesáhli jsme si na výsledek. Utvrzovali jsme se v tom, že je třeba hrát pořád stejně, že to jednou musíme zlomit. Jsme nesmírně rádi, že se to podařilo a že konečně bereme tři body.