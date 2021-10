Nejsem salámista, spíš trošku flegmatik, říká ligový debutant Vajner

Rada tak musel v sobotu mezi tyče poslat Tomáše Vajnera. Mladému brankáři z třetiligového béčka vyšla premiéra v nejvyšší soutěži napůl. Inkasoval dvakrát z dálky, několikrát ale zase svůj tým výrazně podržel a Jablonečtí tak díky dvěma trefám znovuzrozeného kanonýra Doležala remizovali v utkání 11. kola první ligy s Jihočechy 2:2.



„Na předzápasovém tréninku mi trenér definitivně řekl, že budu chytat. Zprvu to byl šok, říkal jsem si, že ten den, na který celý život čekám, je konečně tady,“ vyprávěl 21letý jablonecký odchovanec Tomáš Vajner. „Přiznám se, že nervózní jsem byl, ale měl jsem celý den na to, abych si to nějak zpracoval.“



Vajner načal ligový debut výtečně, když zneškodnil nebezpečnou hlavičku zblízka, ale ve 20. a 23. minutě dostal ‚slepené‘ góly po střelách zpoza vápna. „U prvního gólu jsem to měl skryté mezi dvěma, třemi spoluhráči. Trajektorie balonu měla tendenci jít do šibenice a já jsem si to tam konečky prstů vyrazil. Na tu druhou branku se musím podívat a říct sám sobě, jestli jsem mohl udělat něco lépe,“ uvedl.

„Byla to pro mě taková rána a šok, dvě střely, dva góly. Ale hned jsem se sebral a říkal si, že se z toho nemůžu složit.“ A nesložil. Poté už byl stoprocentní a jistý a klíčový zákrok předvedl čtvrt hodiny před koncem, kdy bravurně zlikvidoval obrovskou šanci Basseye a po chvíli Jablonečtí srovnali na konečných 2:2.



Kouč Rada o Vajnerovi prohlásil, že je tak trochu salámista. „Salámista nejsem, možná spíš trošku flegmatik,“ řekl s úsměvem Vajner. „A možná právě to mi v tomhle zápase pomohlo, že jsem se z toho po tom druhém gólu nějak nesložil. Ne, že by mi to bylo jedno, ale spíš jsem si naopak furt věřil dál.“

Vzhledem k aktuálnímu zdravotnímu stavu gólmanů Hanuše s Hrubým je pravděpodobné, že brzy po prvoligové premiéře zažije Tomáš Vajner dokonce i tu evropskou. Už tento čtvrtek totiž fotbalisté Jablonce hostí na Střelnici ve 3. kole skupiny D Konferenční ligy dánský celek Randers FC.