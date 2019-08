Spartak přijel pro Součka s Králem. Nejsou na prodej, slyšel od Tvrdíka

Informaci o tom, že Spartaku by se zamlouvali Král se Součkem, přinesl ve středu Sport Express. „Spartak má zájem o dva hráče pražské Slavie. Jde o defenzivní záložníky Krále a Součka,“ napsal ruský deník.

Do Prahy přicestovali zástupci Spartaku, ale odletěli s nepořízenou.

„Nejvyšší vedení ruského klubu v minulých dnech navštívilo Českou republiku. I při veškerém fotbalovém respektu k významu tohoto slavného klubu Slavia odmítla vůbec zahájit i zdvořilostní jednání o obou transferech,“ reagoval Tvrdík na svém twitterovém účtu na dotaz jednoho ze slávistických fanoušků.

Slavia v letním přestupovém období přišla už o čtyři důležité hráče. Stopeři Simon Deli s Michaelem Ngadeuem využili svých výstupních klauzulí ve smlouvách a odešli, aniž by jim klub musel dát souhlas. Deli přestoupil do Brugg a Ngadeu do Gentu.

Slovenský reprezentační záložník Miroslav Stoch přestoupil na vlastní přání do PAOK Soluň, který o něj projevil zájem. A Slavia souhlasila.

Odchovance Jaromíra Zmrhala klub uvolnil do Brescie. „Pro Slavii toho v minulých letech udělal hodně a zasloužil si to. S jeho přestupem souhlasí trenéři a doporučuje ho sportovní ředitel. Slavia má dnes na drtivou většinu pozic řadu srovnatelných alternativ,“ vysvětlil Tvrdík.

Všichni patří ke střední generaci stejně jako Souček, který je však pro Slavii klíčovým hráčem. I když v létě měl nabídky na přestup, podepsal novou vylepšenou smlouvu do léta 2024. Slavia si reprezentačního záložníka cení na 15 milionů eur (asi 380 milionů korun). Právě v takové výši má ve smlouvě výstupní klauzuli.

Jedenadvacetiletý Král patří k nastupující generaci, pro Slavii znamená budoucnost.

Spartak Moskva je jeden z velkých ruských klubů, v posledních týdnech angažoval například Jordana Larssona, syna slavného švédského útočníka Henrika Larssona. Dále německého mistra světa z roku 2014 André Schürrleho z Dortmundu či argentinského reprezentačního útočníka Ezequiel Ponceho z AS Řím.