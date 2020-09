Solilův týden: nejdřív na Skotsko s reprezentací, pak souboj se Slavií

„Po mém návratu do Pardubic se to řešilo,“ přisvědčil dvacetiletý středopolař Solil, „ale přesnou částku popravdě ještě nevím.“

Dříve prošel vícero mládežnickými výběry, loni startoval i na Euru do 19 let v Arménii. Ale že dostane po pouhých dvou zápasech v první lize - byť se v tom projevila karanténa pro původní výběr - „povolávák“ i do seniorské reprezentace, toho by se rozhodně nenadál.

Když mu zazvonil telefon, trávil právě s přítelkyní prodloužený víkend v Liberci.

„Zrovna jsme se někam chystali a volali mi, že si mám zabalit věci a jet, abych byl v osm hodin v Olomouci. Stavoval jsem se ještě doma, jenom jsem se tam najedl a hned cestoval na Hanou,“ popisoval Solil.

S národním týmem pobyl necelé dva dny; hlavně zkraje to byl dost přísný režim. Nesměl se hnout z pokoje, jídlo dostával za dveře. A čekal, až půjde na covidový test.

„Jakmile byly druhý den výsledky, šli jsme na společný oběd. Pak mítink, video - už to začínalo být trochu normální, za což jsme byli všichni rádi. Jeden trénink byl taktický, po něm následoval už jen předzápasový. Tam jsme nacvičovali standardky a pak už jsme se vrhli na utkání,“ líčil Solil.

Proti Skotsku sice na trávník nevyběhl, nicméně z toho určitě nesmutnil. I tak to byl velký zážitek.

„Kluci byli fajn. Pro mě bylo dobré s tím týmem i jenom být, podpořit ho,“ podotkl. Mužstvo podle něho přes prohru 1:2 předvedlo velmi slušný výkon.

V sobotu od 19.30 Solila čeká další velký mač, do nějž už určitě zasáhne. S Pardubicemi vyzve v Ďolíčku Slavii. „Všichni se moc těšíme. Budou to zase nové zkušenosti a doufám, že obstojíme,“ přál si. „Slavia má sehraný, sebevědomý tým, skvěle poskládaný do Evropy. Musíme se s tím poprat.“