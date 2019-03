Opavský Smola: Stydím se za svůj výkon, za nás. Fanouškům se omlouvám

„Je to málo, hrát prvních dvacet minut a posledních patnáct,“ povzdechl si útočník Tomáš Smola. „Stydím se za svůj výkon, za nás. Byla to ostuda. Fanouškům se omlouvám.“

Opavský trenér Ivan Kopecký podotkl, že Smolova slova o ostudě vzešla z frustrace. „Nešlo nám to a lidi to vycítili. Můžeme být rádi za bod,“ prohlásil kouč. „Přitom se utkání pro nás vyvíjelo dobře. Škoda že Řezníček neproměnil stoprocentní šanci. To bychom už pravděpodobně zápas dotáhli k vítězství.“

Vyloučení Janoška Opavským spíše ublížilo.

„Po něm jsme začali hrát jako důchodci. Nikdo si nenabíhal, lacině jsme ztráceli balony a vše vyvrcholilo dvěma góly, které jsme dostali během tří minut,“ řekl Smola.

„Naše hra proti oslabenému soupeři postrádala rychlost, těžko jsme se dostávali do příležitostí a hosté hrozili z brejků, jimiž stav otočili,“ uvedl Ivan Kopecký. „Měli jsme ve druhém poločase roztáhnout hru. Naše hra proti deseti neměla dynamiku, chyběl nám moment překvapení. Hosté na nás čekali a my si s jejich defenzivním blokem nedokázali poradit.“

Asistent slováckého trenéra Michal Šmarda se domnívá, že zákrok Dominika Janoška na červenou kartu nebyl. „Naše mužstvo se poté semklo a do konce poločasu jsme byli lepší. Po standardkách jsme si vypracovali dva nebezpečné momenty,“ řekl Šmarda.

Opavští stále čekají na první výhru v jarní části ligy a jsou jen bod od čtrnácté příčky znamenající baráž. Mají z ní obavy?

„Všichni dole je mají,“ tvrdí Ivan Kopecký. „Nebudu lhát. Jsou i na naší straně. Jsou dny, kdy se nedaří. My teď nejsme ve formě, ale musíme se z toho oklepat a jít dál.“

Smola podotkl, že jestli budou Opavané hrát tak jako dosud, sestoupí. „Facku jsme dostali už minule v prvním poločase v Teplicích, ale neponaučili jsme se,“ řekl Smola. „Ta ztráta se Slováckem je hodně bolestná. Potřebovali jsme už vyhrát, ale máme bod. Soupeř to za nepříznivého stavu nezabalil. Hrál dobře.“

Kopecký dodal, že když domácí v závěru duelu znovu začali hrát, už měli málo času na obrat. „A navíc tam od nás byly jenom nakopávané balóny na náhodu,“ povzdechl si.