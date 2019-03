Po tom, co jsme dnes přežili, je to velká úleva, řekl opavský Smola

„Po tom, co jsme dnes přežili, je to velká úleva,“ prohlásil Smola po výhře nad Duklou Praha 2:0. „Nechali jsme se zbytečně vyloučit a bylo to z naší strany hodně nervozní, zbytečně jsme se báli.“

Opavští od 38. minuty hráli bez vyloučeného Jana Žídka. Pomohla jim však nedisciplinovanost hostujícího Ivana Ostojiče, který dohrál za dalších patnáct minut po druhé žluté kartě.

Tomáš Smola uznal, že je Dukla přehrávala i v deseti. „Ona tak hraje. Roman Skuhravý to takhle, na držení balonu, hrál i u nás,“ připomněl Smola, že trenér Skuhravý na podzim ze dne na den změnil kluby.

Měli jste proti vašemu někdejšímu trenérovi zvýšenou motivaci?

Vůbec ne, my jsme museli vyhrát. Máme tři body, udrželi jsme na deset bodů Karvinou, na jedenáct Duklu. To je důležité.

Takže jste první zápas trenéra Skuhravého v Opavě po odchodu z vašeho klubu nijak neprožívali?

Ani jsem ho nepotkal a myslím si, že už to není tak horké, jak to bylo, když odcházel.

Jak vám první jarní výhra pomůže?

Doufám, že hodně. Teď nás čeká Příbram, kde ale kvůli kartám nebudu moct hrát. Ale šanci dostane Venca Juřena a doufám, že dá gól a odvezeme si z Příbrami nejméně bod. Hlavně tam musíme hrát zodpovědně zezadu.

Dostal jste čtvrtou žlutou kartu za skluz u branky soupeře. Byla zasloužená?

Byla hloupá, ale tipoval jsem, že by bych mohl trefil soupeře i s balonem. Je to moje hloupost, ale nedívám se na to, abych nějak ubral, když už mám tři žluté. Prostě tam půjde Venca, a tak to je.

Gól jste dal po jedné z několika standardních situací v úvodu zápasu.

Máme je dobré, i když je nijak extrémně netrénujeme. Máme na ně vyhrazenou půlhodinku. Jsme tam typy hráčů, kteří se umějí prosadit, dohráváme akce a z toho hodně dáváme góly.

Jak byste ten svůj popsal?

Vím, že Jurečka hlavičkoval, brankář Rada to přede mě vyrazil a nějak jsem tam míč dorazil pravou šajtlí. Nebo patou? Ani nevím. Hlavně, že to skončilo v brance.

Přímé kopy i rohy posílal většinou do stejného místa.

Pro nás útočníky je tohle nejlepší. Balon proti hlavě na střed.

Na hrotu jste ale byl hodně odříznutý. Jak jste to zvládal?

Bylo nás o jednoho méně. Spíše bych se měl klukům omluvit, že jsem jim moc nepomohl při bránění, protože Zavadil se Schaffartzikem to měli hrozně těžké. Byl jsem ale zavařený, když jsem tam nahoře běhal sám. Ale i tak se mi hrálo docela dobře. Něco jsem nahoře udržel.