Smola dohrával s rozbitou kopačkou, po derby chválil bývalé spoluhráče

Ani nevěděl, že svou dorážkou dostal ostravský tým do vedení po standardní situaci Hrubého.

„No vidíte... Myslel jsem, že to byl klasický centr a tuším, že Zio (Stronati) hlavičkoval. Pak jsem byl tam, kde jsem měl být, a míč doklepl. Trochu jsem se bál, jestli to nebyl ofsajd, ale díkybohu nebyl.“

Takže máte lepší startovní reakci než opavští obránci?

Trochu mě to překvapilo, protože kluci v Opavě si ze mě vždy dělali srandu, hlavně Žiďas (obránce Jan Žídek – pozn. red.), že to jsou moje klasické góly – do prázdné branky, z metru, dorážka. Ale když vidím, že někdo hlavičkuje, automaticky jdu k bráně. Bylo to ale se štěstím, protože jsem balon dobře netrefil.

Představoval jsi si, jaké to bude dát Opavě gól?

Hodněkrát. Přehrával jsem si všechny scénáře. V první půli jsme hráli na mou oblíbenou stranu, na kterou se mi dařilo fakt vždy nejvíce. Jsem trochu pověrčivý, takže jsem věřil, že se trefím.

Neříkal jste si před zápasem, že se z gólu svému bývalému klubu nebudete radovat?

Tím, že to nebylo před opavským kotlem, tak jsem si to trochu užil. Nešlo o žádné provokování.

Za to vás opavští provokovali, když zejména v prvním půli při každém vašem doteku s míčem pískali. Vnímal jste to?

Ani ne. A když už jo, tak mě to spíše vyhecuje. Takže v pohodě. To utkání nám sedlo, i když některé akce hlavně v prvním poločase jsme mohli dohrát lépe.

Jaké to pro vás bylo hrát poprvé od přestupu v Opavě?

Do dneška jsem si to nijak nepřipouštěl. Až když před námi jeli policajti, tak jsem v autobuse začal vnímat důležitost zápasu. S Kuzmou jsme byli upozorňováni, abychom nebyli přehecovaní a nedostali kartu, aby nás trenér nemusel střídat. Bohužel Kuzma to trošku odskákal, protože měl kartu a pak jeden zákrok, kdy to smrdělo. Trenér ho brzy po přestávce raději stáhnul. Škoda, ale vyhráli jsme derby i pro něj. Jsme tým.

Při vašem gólu jste se prosadili ze standardní situace. Zlepšili jste se při nich oproti těm předešlým zápasům?

Musíme na nich ještě dál zapracovat, protože nám pořád trochu haprují. Je to silná zbraň a v Opavě jsme na ně sázeli. Když se nedaří, můžete si jimi pomoci.

Za to Opavští jsou při nich díky Pavlu Zavadilovi hodně silní, ale tentokrát jste je ubránili. Čím to bylo?

Dobře jsme se připravili, ale příště z nich mohou dát tři góly.

Byl jste rád, když jste se dozvěděl, že kvůli zranění kotníku nebude moci hrát opavský stoper Jaroslav Svozil?

Byl, protože to je důležitý článek opavské osy. A je silný. Ale Šáfa (Schaffartzik, který ho zastoupil – pozn. red.) to zvládl taky. Je rovněž silový. A čekal jsem, že to bude jednodušší se Simim (stoper Simerský), ale byl ve vzduchu taky dobrý. Opavští kluci si zaslouží pochvalu. Odehrál dobrý zápas, ale nedali šance. V první půli tam měli dvě tři.