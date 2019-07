Aspoň bod jsme měli mít, prohlásil Smola po prohře s Libercem

„Aspoň bod jsme měli mít, abychom se od něčeho odrazili,“ povzdechl si po prohře s Libercem 1:2. „Je to kruté. V kabině je hrobové ticho. Nikdo si to tak nepředstavoval. Ale jedeme dále. Máme před sebou dalších dvacet devět kol plus nadstavbu. Nemůžeme po prvním kole nad vším zlomit hůl.“

Jaký byl váš první mistrovský zápas za Baník?

Vpředu bylo hodně soubojů, ale moc jsme neudrželi balon. Byl to takový klasický první zápas. Trochu nervózní. Ale vedli jsme jedna nula. Ve druhém poločase jsme se měli více tlačit do koncovky, mělo tam být více centrů. Naše standardky končily na předním hráči, což je škoda. Přitom máme dobré hlavičkáře.

Zleva brankář Liberce Filip Nguyen, Roman Potočný z Liberce a Tomáš Smola z Ostravy.

Jaké bylo po půl roce oživit spolupráci s Nemanjou Kuzmanovičem?

To bylo v pohodě. Ale potřebujeme, aby naše souhra byla ještě lepší.

Je znát, že jste půl roku spolu nehráli, když odešel z Opavy do Baníku už v zimě?

To ne. Jsou zápasy, které se vám vyvedou, a ty, které jsou nic moc. Nemanja gól dal. Škoda, že jsme nepřidali druhý.

Od 58. minuty jste v útoku hrál s Diopem. Bylo to jiné?

Ne, také jsme měli šanci. Nerozlišuji, jestli je vpředu Nemo, Milan, nebo Dame. Tak to je. Ale dát druhý gól, utkání bychom zvládli.

K němu jste měli blízko, kdyby Hrubý proměnil penaltu...

To by se zápas asi vyvíjel jinak. Ale to se stává. Hlavně nemůžeme dostat gól ve čtvrté minutě nastavení ze standardky.

V Opavě jste penalty kopal. Tentokrát jste na ni jít nechtěl?

V Opavě se rozhodovalo mezi mnou a Zavošem (Zavadilem), ale v Baníku jsem měsíc. Nemám moc velké slovo. Jsou tady ještě jiní borci přede mnou, kteří by to měli vzít na sebe. A jsem trochu pověrčivý, takže když je penalta na mě, tak se k ní moc nehlásím. Vzal si to Hrubas, škoda. Kdyby to dal, mohl být hrdina. Nevadí. Jedeme dál.

Liberečtí penaltový zákrok zpochybňovali.

Nemám jim to za zlé. Díval jsem se nahoru na míč a nevím, kdo tam přiběhl a srazil mě. Nejsem rozhodčí, abych to posuzoval. Po nikom jsem neřval, aby pískl penaltu. Chtěl jsem jít do souboje. Nevím, jak to vypadalo, ale nejsem tam od toho, abych ty situace posuzoval.