Peru se celý život se vším, těším se na Baroše, říká posila Baníku Smola

Tomáš Smola by měl Baníku pomoci zvýšit údernou sílu před brankou soupeře. O místo v sestavě pro příští sezonu spolu s ním usilují útočníci Milan Baroš, Damé Diop, Nemanja Kuzmanovič a Ondřej Šašinka.



„Baník skončil pátý, takže se dá počítat s tím, že tu je velká konkurence. Teď bude na mně, jak se s tím poperu,“ řekl Smola.

Rád se perete?

Já se peru celý život se vším, takže jsem na to tak nějak zvyklý.

Přece jen v Opavě jste měl místo v útoku jisté...

To si nemyslím. Nerad používám taková slova. Pořád tam byl Venca Juřena, který na mě tlačil, a za to jsem rád, protože jsem díky tomu musel dávat góly. Konkurence je vždy dobrá.

Tady na vás bude tlačit více útočníků.

Ano, ale to je všude stejné.

Když jste dostal nabídku z Baníku, říkal jste si, jak by vám jeho hra mohla sedět? Zda do ní zapadnete?

Už v zimě jsem měl nabídku z Baníku, ale nechtěl jsem to hrotit, protože jsem věděl, že jsem ještě pod smlouvou. Celkově jsem fanda fotbalu, v televizi koukám na každý zápas, když mám volno. Ať je to Baník, Sparta, Slavia nebo další. Dívám se na vše. Hlavně jsem ale sledoval Kuzmu (Nemanju Kuzmanoviče). Zejména když do Baníku přestoupil, tak mě zajímalo, jak si vede. Nic jsem si ale nepředstavoval.

Takže jste Kuzmanoviče vyslal z Opavy dopředu, abyste věděl, co vás čeká?

(směje se) To asi ne, ale musím říct, že Kuzma tomu hodně pomohl. Byli jsme spolu často v kontaktu, bavili jsme se o tom, aniž bychom věděli, jak to dopadne.

Máte k sobě blízko nejen fotbalově, ale i lidsky?

Určitě. Jsme spolu v jednom týmu prakticky sedm let. Nejen v Opavě, ale už předtím na Střížkově.

Jaké máte ohlasy z Opavy na váš odchod?

Abych pravdu řekl, nevím, protože nejsem na sociálních sítích, Facebook nepoužívám, takže tyto diskuse jdou mimo mě. Pokud jde o lidi nebo kluky, tak s nimi je to v pohodě, s panem Grussmannem (generální manažer Slezského FC – pozn. red.) jsme si podali ruku, takže vše je v pořádku.

V Opavě při zápasech vychází bulletin, kde hráči v dotazníku dostávají mimo jiné otázku, zda by přestoupili do Baníku. A všichni odpovídají ne...

Jasně... Ale to je podpásovka, protože se vyjadřujete k něčemu, co musí takovou odpovědí skončit. Sami víte, jaká rivalita mezi fanoušky obou klubů je. A jak říkáte, odpověděl takhle každý. Výhodu měli jen ti, co za Baník už dříve hráli. (směje se)

Hrálo ve vašem rozhodování roli i to, kdo bude Baník trénovat, protože Bohumilu Páníkovi končila po sezoně smlouva?

To jsem ani nevěděl. Počítal jsem s tím, že tu pan Páník bude. Jsem rád, že s ním budu spolupracovat, protože Kuzma i Tonda Fantiš, který ho měl ve Zlíně, ho chválili. Těším se.

Navíc má rád vpředu urostlé hráče, že?

Aspoň někdo. (směje se)

Jak se těšíte na spolupráci s Milanem Barošem?

Bary je jeden z nejlepších útočníků v české historii. Co dokázali s Kollerem, klobouk dolů. Těším se, až ho uvidím trénovat, Kuzma mi také vyprávěl, jaké má zakončení. Od těchto starších kluků se chci učit, jako tomu bylo v Opavě od Pavla Zavadila nebo Zdendy Pospěcha. Takové hráče musíte v týmu mít.

Takže byste vedle Milana Baroše mohl být novým Janem Kollerem?

Rád bych. (směje se)