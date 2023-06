Zlatý comeback Sivoka. Vrátili jsme Spartě její mentální sílu, těší ho

Byl to ideální návrat, že?

Jo, dá se to tak říct. Každý rok platí, že Sparta musí vyhrát titul. Myslel jsem, že se o něj budeme prát hlavně až v té další sezoně, protože každý proces trvá nějaký čas. Přišel nový trenér, i já jsem byl u týmu ponovu. Rosa (Tomáš Rosický – pozn. autora) se přesunul hlavně do kanceláře a na hřišti tolik nebyl.

O to byla radost větší, když ji nikdo nečekal?

Nikdo nám nevěřil, ani novináři či odborníci. Je to pro nás všechny velký úspěch. Společně jsme na Spartu vrátili to, co ji vždy zdobilo – mentální sílu, díky které jsme vyhrávali těsné zápasy. To bylo rozhodující.

Začátek však rozhodně nebyl ideální a celý podzim jste v lize nabírali ztrátu. Navíc jste i vypadli z evropských pohárů.

Neztrácel jsem víru. Hlavně jsem věřil, že sparťanská rodina zůstane trpělivá, i když fanoušci už byli trochu frustrovaní. Byli jsme stoprocentně přesvědčení o trenéru Brianu Priskem, i proto jsem do toho šel.

Od Rosy jsem měl nabídku už po konci hráčské kariéry v Budějovicích, ale čekali jsme i na správnou situaci, kdy můj nástup bude optimální. Trenér musel moji roli u týmu přijmout, což se u Briana podařilo. Věděl, jaký mám na tým vliv. Bylo jasné, že hned nebudeme všechny porážet tři čtyři nula. Zaskočilo nás vypadnutí z evropských pohárů, ale ke konci podzimu už si všechno sedalo. V zimě jsme se z osmdesáti procent trefili do posil a nakonec to dotáhli k titulu.

Kdy jste začal věřit v zisk titulu?

Když Slavia a Plzeň začaly ztrácet. Byli jsme i minus sedm bodů, jejich zaváhání jsme potřebovali. Ale viděl jsem u našeho týmu hlad a chuť. Důležitá byla zimní příprava. Čeští trenéři v přípravě většinou nechtějí těžké soupeře, aby měli výsledky. Ale Brian (Priske) měl opačný přístup. Na jaře se nám dařilo. Když jsme se dostali dva body za Slavii, a věděl jsem, že máme v lize ještě dva vzájemné zápasy před sebou, tak jsem věřil, že to zvládneme. A stejně tak to měli i hráči. Pak všechno do sebe zapadlo.

Dají se srovnat hráčské tituly s tím v manažerské pozici?

Vůbec ne. Jsem emotivní člověk. S Rosou spolu sedíme na venkovních zápasech, doma ne. Ale on to v sobě hodně drží, já jsem na tribuně velmi emotivní. V závěru sezony jsem zestárnul asi o pět let. Když jsme na Slovácku získali bod a titul, tak jsem byl úplně vysátý. Je to krásné, když jste denně s hráči i trenéry, znáte jejich sportovní i osobní příběhy.

Musel jste se jako manažer naučit nějakou novou vlastnost?

Celkově moje pozice byla úplně jiná, než jsem zažil v Budějovicích. Jsem přímo u týmu, prakticky na každém tréninku. Musel jsem se naučit i trenérské dovednosti, protože jsem s nimi rozebíral tréninky i zápasy. To mi hodně dalo a mohu to využít v celém životě. I Rosa mi ukázal plno manažerských věcí, ať už je to u přestupů, mládeže, nebo s využitím dat.

V Dynamu pozice sportovního manažera přece jen zahrnuje víc povinností.

Rozhodně. V Budějovicích se to dělá v menších a rodinných podmínkách. Sparta je velkoklub. Realizační tým je obrovský, máme mentální trenéry, poradce, specialisty na standardky, na útok, obranu. Myslím si, že se fotbal blíží americkému fotbalu, kde je realizační tým stejně velký jako ten hráčský. Individuální pojetí je větší a větší.

Když jsme u Budějovic, jak jste viděl další klub svého srdce?

Sezona nakonec dopadla dobře. Na začátku měly slušné výsledky, ale herně to nebylo ideální. Po krizi se vyměnil trenér a tým se vrátil k tomu, co je mu vlastní. Budějovice stojí na hráčích, kteří hrají fotbal – Hora, Hellebrand, Králik a další. Potvrdily to i ve vzájemných zápasech se Spartou, vždy zanechaly dobrý dojem a naši trenéři je chválili. Dlouho to vypadalo na skupinu o záchranu, ale konečné desáté místo je pro klub velmi dobrý výsledek.

Co říkáte na dvojici hlavních trenérů Marka Nikla a Tomáše Zápotočného?

Nevím, jak to mají rozdělené. Jeden z nich asi musí být trošku víc hlavní. Poprvé jsem je viděl s Příbramí, kdy hráli proti béčku Sparty. Vyhráli tehdy 3:0 a byl jsem nadšený z jejich pokynů a stylu trénování. Je to dvojice mladých trenérů, jejich hra má jasné a moderní principy. Pro mladé hráče je to skvělé, prezentují se dobrou hrou a určitě mají budoucnost.

Vaše kluby Sparta a Budějovice se potkaly v semifinále poháru. Jak jste zápas prožíval?

Bylo to trošku jiné utkání. Nebylo by příjemné, kdyby nás Budějovice vyřadily v semifinále poháru na Letné. Ale potvrdilo se to, co je provázelo celou sezonu. V prvních dvou třetinách hřiště byly výborné, ale v poslední třetině slabé. Ale zanechaly dobrý dojem, i když jsme do finále šli my. Myslím, že by to měl být trend, aby klub obehrával a zlepšovat vlastní mladé hráče, které pak může prodat dál. Tak jak jsme se to snažili dělat i s trenérem Davidem Horejšem.

Z Budějovic jste před rokem a půl neodcházel v dobrém. Už to berete jako minulost?

Klub nemůže za to, kdo ho vlastní. Mám rád a respektuji lidi, kteří v něm pracují. V Dynamu hraje můj syn, takže vidím, jak v klubu lidé fungují. Ke zbytku už se nechci vyjadřovat. Tehdy to podle mě nebylo fér, to ve mně zůstane.

Sportovní manažer byla vaše vysněná pozice po kariéře. Naplňují se vaše očekávání?

Jsem rád, že mi Rosa tuhle šanci dal. Věděl jsem, že to bude fungovat, když to dobře načasujeme. Dva roky jsme se k tomu scházeli. A povedla se s titulem hned první sezona. V klubu jsou srdcaři, bez kterých by to nefungovalo, jako jsou Dan Křetínský nebo Franta Čupr. Ale pohár nejvíc patří Rosovi. Prožil i nepěkné dny, ale ustál to. Na české podmínky pracuje extrémně profesionálně, na stadionu snad i spí. Všichni jsme si sedli, jsme féroví lidé. Neřeší se tady žádná politika, čehož jsem se po zkušenostech z Budějovic trochu bál. Jsme jednotní a sedli jsme si.

Teď před klubem stojí jasný cíl – prorazit i v Evropě, že?

Uvědomujeme si to. Loni jsme se upnuli k hlavnímu cíli, kterým byl zisk titulu. Chceme ho teď i obhájit, což je vždy o něco těžší. Ale máme i Ligu mistrů jako vysněný cíl. Chceme tým v létě zkvalitnit. Naposledy jsme hráli Ligu mistrů, ještě když jsem ve Spartě hrál já, tak snad se nám to povede letos zopakovat. Všichni jsme hladoví a chceme ukázat, že jsme šampioni.

Posily hledáte v české lize, nebo v zahraničí?

Chceme, aby kabinu vedli Češi. U nás přece jen tolik kvalitních fotbalistů není, takže proto musíme koukat také do zahraničí. Kromě fotbalových schopností je pro nás vždy důležitý i charakter hráčů, aby do týmu zapadli a byli pro něj platní. Ne vždy se to samozřejmě potká a povede. Ale snažíme se hledat u nás i v cizině.