Sivok reaguje na ostrá slova majitele Budějovic: Ať klub prodá. Já mám zájem

Podle vyjádření majitele ve víkendovém rozhovoru pro iDNES Premium jste nepřipouštěl názory jiných a těžko jste spolu komunikovali. Co na to říkáte?

Je to nesmysl. Šel jsem do Dynama i proto, že jsme si řekli, že na všechno vždy budeme tři: majitel, trenér David Horejš a já. Příchod Aleše Křečka, konec Pavla Malury a další rozhodnutí byla vždy shoda nás tří. David mi může být svědkem. Koubek se vyjádřeními dostal pod obrovský tlak a teď jen špiní lidi, kteří odešli. Postupně Martina Vozábala, mě i Davida Horejše. I hejtman Martin Kuba mu chtěl pomoci, ale on ho bral jako nepřítele, který mu sebral dotace na mládež. Chtěl by s každým válčit.

Dynamo by potřebovalo získat zpátky renomé, které kvůli egu jednoho člověka ztrácí.