Sivok řeší, že by s bohatým podnikatelem převzali budějovický klub

Fotbal

Dalších 11 fotografií v galerii Tomáš Sivok na tiskové konferenci při podpisu smlouvy s Českými Budějovicemi. Vpravo generální manažer Dynama Martin Vozábal. | foto: Petr Lundák, MF DNES

dnes 12:09

Fotbalista Tomáš Sivok zvažuje majetkový vstup do českobudějovického prvoligového klubu, za který dosud hraje. Pokud by k tomu došlo, podle zjištění iDNES.cz by to znamenalo výraznou akcionářskou změnu v celé struktuře Dynama.

Na sklonku kariéry se vrátil domů, aby rodným Českým Budějovicím pomohl na hřišti. A už brzy by se mohlo stát, že šestatřicetiletý někdejší reprezentant převezme i řízení celého klubu. O jeho aktivitě jako první informoval isport.cz. Sivok by byl spíš menšinovým majitelem. Se záměrem vstoupit do klubu se spojil s jedním z nejbohatších českých podnikatelů Vlastislavem Břízou, majitelem společnosti Koh-i-noor Hardtmuth. Podle iDNES.cz jde o soukromou aktivitu Tomáše Sivoka, jeho stanovisko by mělo zaznít na odpolední tiskové konferenci, kterou klub pořádá před startem jarní části sezony. Samotný klub se k možné změně majetkové struktury zatím nevyjádřil. Dosud se nepodařilo získat ani reakci podnikatele Břízy, který je pracovně v zahraničí. Klubové akcie vlastní několik místních podnikatelů z Českých Budějovic a okolí. Údajně by se nebránili své podíly prodat. Klub zastupuje bývalý budějovický fotbalista Martin Vozábal, který je generálním manažerem a členem představenstva. Dřív patřil k akcionářům i nejslavnější budějovický fotbalista Karel Poborský, ale ten se v minulosti svého podílu vzdal. Sivok je budějovickým odchovancem, ale už v devatenácti přestoupil do Sparty. Z ní pak po čtyřech letech v roce 2007 zamířil do Udine. V Itálii byl jen krátce, v létě 2008 přestoupil do Besiktase Istanbul, kde se stal bezmála legendou. Ve velkém tureckém klubu strávil sedm let, další dva roky působil v Bursasporu a od léta 2017 v izraelském Petahu Tikva. Loni v létě se vrátil do Českých Budějovic. I on má velký podíl na tom, že ligový nováček hraje v první polovině tabulky.

min Miloslav Novák jic Jiří Čihák Autoři: