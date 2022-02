Líbí se mi přístup a zápal mladíků, říká budějovický manažer Sivok

Musejí se odchody Basseye s Talovjerovem projevit?

Jasně, je to oslabení. Talovjerova dokážeme snáz nahradit, máme dva zkušené stopery. Ale útočník jako Bassey už tu roky nebyl. Jeho góly budou chybět a nějaký čas nám bude trvat, než takového forvarda znovu najdeme.

Jinak jste na přestupovém trhu moc aktivní nebyli. Čím to bylo?

Příchod útočníka jsme chtěli řešit formou hostování. Ještě to není úplně uzavřené, ale nechceme brzdit vlastního 19letého útočníka Haise. Jako klub musíme mít vlastní identitu a naši hráči musí mít přednost. Ale kdyby nás někde tlačila bota, budeme na to reagovat. Teď přestup útočníka dělat určitě nebudeme. To plánujeme až v létě, kdy skončí van Buren a Mihálik, prodlouženou smlouvu nemáme s Brandnerem. Uvidíme, kolik peněz nám na to majitel dá.

Jak vypadá jednání s Patrikem Brandnerem o nové smlouvě?

Zatím jsme se nedomluvili. Nabídli jsme mu vylepšenou smlouvu, kterou nepřijal. Jednáme dál. Teď je na panu majiteli, jestli mu předložíme ještě lepší nabídku.

Patří mezi základní jarní cíle, aby se klub vyhnul skupině o záchranu pro 11. až 16. tým?

Určitě. V té skupině nechce hrát nikdo. Rozestup dolů není velký. Chceme zapracovat mladé hráče, ale aby na ně nebyl extrémní tlak. Deset dní jsem mladíky sledoval na soustředění v Turecku. Líbí se mi jejich přístup a zápal. Mají nedostatky, ale to je logické. Od toho máme trenéry, kteří by je měli umět posunout dál.

Také účast v elitní šestce je na druhou stranu lákavá?

Jasně. Já bych nejradši vyhrával pořád. Los není lehký, ale klukům před každým zápasem říkám, že musíme chtít vždy vyhrát. Abychom někam nejezdili třeba jenom pro bod. Náš herní styl by se neměl měnit, ať hrajeme venku, nebo doma. Teď nás budou sledovat skauti ještě víc, jsme na očích. A i těm, stejně jako fanouškům, se naše zápasy musí líbit.