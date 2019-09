Sivok: Nepřicházím jako spasitel, na začátku budu potřebovat pomoc já

Podepsal smlouvu do konce sezony s tím, že v klubu bude posléze moci pokračovat dál. A to nejenom na hřišti, ale také ve vedení klubu.

Aktuálně se Tomáš Sivok vrací do tréninku po svalovém zranění. Stoprocentně připraven by chtěl být na domácí duel Dynama s Plzní.

„Ale je to samozřejmě všechno na rozhodnutí trenéra. Chtěl bych upozornit, že nepřicházím jako spasitel. Dlouho jsem nehrál. Na začátku budu naopak od kluků potřebovat pomoci já. Teprve pak jim budu moc pomoct i já sám,“ říká pětatřicetiletý Tomáš Sivok.

Jak se těšíte na premiéru?

Těším se určitě hodně, ale uvidíme, kdy to bude. Dostával jsem se ze svalového zranění. Teď jsem ve fázi, kdy doběhávám. Pomůže mi reprezentační pauza.

Po kolika letech budete hrát za Dynamo?

Jestli se nepletu, je to nějakých sedmnáct let. Stadion se změnil. Všechno je tu lepší a nové. Je to pro mě závazek. Jsem si vědom toho, že jsem hrál poslední utkání 12. května. Je to pět měsíců. Začátky nebudou úplně ideální. Potřebuji se dostat do herního zatížení. Fotbal mě baví a mám to nastavené tak, že mě musí bavit. Až ráno vstanu a budu mít pocit, že mě to nebaví, tak to dělat nebudu, abych podstupoval těžké tréninky. Pro Budějovice jsem se rozhodl, i když lidi v mém okolí mi doporučovali spíš to, abych už nepokračoval. Já si vždycky postavím hlavu a tohle jsem si tak trochu vydupal. Když jsem se vracel do Čech, Dynamo a Sparta by pro mě byly jediné možnosti. A Dynamo byla jasná volba.

Byly i jiné nabídky?

Chtěl bych moc poděkovat panu Peltovi za nabídku, kterou mi z Jablonce dal. Jemu jsem to odřekl. Nedávalo mi smysl jezdit do Jablonce. Já jsem doma tady v Budějovicích, tady mě vychovali a já bych jim to chtěl vrátit na hřišti i

mimo něj. Chtěl bych poděkovat Martinu Vozábalovi za nabídku a chtěl bych se od něj i učit. V neposlední řadě bych chtěl poděkovat i mému agentovi v tom, že respektoval moje služby a myslím si, že tohle byl definitivně poslední transfer. Jiný už dělat nebudeme. Doufám, že všichni společně dotáhneme klub někam do vyšší pater tabulky.

Měl jste i nabídky z ciziny?

Byly tam nabídky. Jirka (pozn. agent Jiří Müller) měl jasné zadání. Musí tam se mnou být rodina, musí tam být anglická škola a musí to být země, která mi do života něco dá. Nic tak zajímavého, abych šel někam ven, nepřišlo. A v Čechách nic jiného nepřipadalo v úvahu.

Agent o nabídkách Tomáš Sivok a jeho agent Jiří Müller (vlevo) po podpisu smlouvy s Bursasporem. Agent Jiří Müller k dlouhému rozhodování: „Čekali jsme na nabídku z jednoho švýcarského klubu, který měl změnit vlastníka. Nový majitel přišel s trenérem, který nám celou dobu telefonoval a chtěl, aby Tomáš do poslední chvíle počkal. Nakonec se výměna majitele nepovedla. Ostatní nabídky z Izraele nebo Turecka Tomáš odmítl. Byl bych moc rád, aby lidi v Budějovicích ocenili to, že dostal daleko finančně lepší nabídky. I pro agenta zajímavější z jiných klubů - jak od pana Pelty z Jablonce, tak z Mladé Boleslavi. Ale jeho volba byla České Budějovice.

Ani Sparta, která v poslední době řeší problémy na stoperském postu?

Nečekal jsem, že by se ozvala. Ale i vůči Dynamu by to nebylo fér. Nechali mě tady trénovat osm týdnů, dali mi veškerý servis.

Jak vnímáte, že budete nejspíš bojovat o záchranu?

Poslední rok jsem hrál v Izraeli a tam to bylo stejné. Je to jiné a je to také nějaká zkušenost. Ale já bych řekl, že o záchranu v lize zatím nehrajeme. Pasovat se do role sestupujícího nebo hrát o záchranu se může poslední deset nebo patnáct kol. Já pořád věřím, že tady je tým na to, že se budeme hrát v klidném středu. Ale ta situace může nastat a jsem na ni nachystaný.

Líbil se vám vstup Dynama do ligy?

Start byl výborný. První duel s Opavou moc nevyšel. Na klukách byla znát nervozita, ale potom zápasy se Spartou nebo s Jabloncem a na Slovácku byly výtečné. Začátky nejsou lehké. Klub se stále buduje. Chtějí přivést i další posily a hráči potřebují mít konkurenci. To je důležité. Klub má nějaké hráče vytipované a já doufám, že ještě přijdou.

Tomáš Sivok na tréninku fotbalistů Českých Budějovic.

Do Čech jste se vrátil po delší době. Jak vidíte českou ligu?

Má kvalitu. I když jsem sparťan, tak Slavii přeju, jak se jí daří. Viděl jsem ji tady v Budějovicích a hraje fakt skvěle, má to postavené na tom, že když to nejde, tak ty týmy uběhá. Slavia ukazuje cestu, jak se to dá dělat.

Mluvil jste o tom, že se do tréninku vracíte po zranění. Je reálné, abyste naskočil už po reprezentační pauze v Ostravě?

Vrátil jsem se do plného tréninku. Potřeboval bych nějaký zápas. Možná přátelák, abych se do toho dostal. Ale je to na trenérovi. Je to v jeho rukou. On mě na tréninku vidí. Já mu řeknu nějaké svoje pocity, ale rozhodnutí je na něm. Musí to být hlavně ke prospěchu mužstva. Já nejsem spasitel. I já potřebuju od kluků na začátku pomoct a pak jim můžu pomoct i já. Doufám, že s Plzní už budu stoprocentně připravený.