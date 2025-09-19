Životní styl nebyl dobrý. Takhle pokračovat nemůžu, říká Rosický o svém zdraví

Minulá sezona zrovna končila, když musel sportovní šéf Sparty kvůli problémům se srdcem do nemocnice. Byl hospitalizován na jednotce intenzivní péče.
Jeho pozici dočasně převzal sportovní manažer Tomáš Sivok a další kolegové.
V letní přestávce čtyřiačtyřicetiletý Rosický svou roli v menší míře už vykonával. Se startem nové sezony s týmem cestoval i na všechna utkání v pohárových předkolech. I to byl signál, že se dostává do obvyklého režimu.
Rosického hospitalizovali kvůli problémům se srdcem. Jeho roli v klubu přebírá Sivok
„Po té příhodě, co jsem měl, se cítím dobře, je to lepší a lepší. Ještě mě sice čekají další vyšetření, aby se zjistilo, co to způsobilo. Ale doufám, že všechno bude v pořádku, že budu moct pokračovat a taky, že budu moct sportovat, což teď nevím,“ prohlásil Rosický v obsáhlém rozhovoru na klubovém webu.
„Samozřejmě vím, že některé věci musím upravit. Doufám, že mi to pomůže jak v osobním, tak pracovním životě. Každopádně vím, že nemůžu pokračovat a žít jako předtím,“ poznamenal Rosický.
I po těch těžkých dnech sám neví, jestli by odhadl, že se blíží další problémy. „Asi ne,“ přemítal.
„Bylo to kvůli dlouhodobému životnímu stylu, který nebyl dobrý, ať už v osobní rovině nebo pracovně. Já byl vždycky člověk, který myslel na ostatní, ne na sebe. To musím změnit, měl bych se starat víc o zdraví, o duši.“
Například přestal pít kávu.
„Je to jedna z věcí, co se změnila. Nebo máme půlroku malého psa, vstávám brzy a chodím na dlouhou procházku, nachystám se na ten den, město spí a všude je klid. Moje ranní a večerní procházky, v nich jsem našel klid a zalíbení. Není to nic, co bych si úplně užíval, ale cítím, že mi to pomáhá.“
Při své práci také využije ve větším rozsahu spolupracovníky, aby toho na sebe nenakládal příliš.
„Mám kolem sebe schopné lidi, tak na ně přehodím mnohem víc práce. Ne abych řešil mikromanagement, ale spíš se soustředil na strategii a dlouhodobé plánování. Během té doby jsme si to vyzkoušeli, tak by to mohlo fungovat i dál,“ prohlásil.
Potřebuje najít rovnováhu mezi osobním a pracovním životem.
„Musí to tak být, jinak vás to zažene do kouta jako mě. Fotbal děláme proto, že ho milujeme. To nepřestane. Já žiju rodinou a fotbalem, to se taky nezmění. Jen je zapotřebí najít ten balanc. Třeba tak, že den začnu cvičením, že chvíli strávím čas sám se sebou. Snad to půjde.“
A půjde dál i ve Spartě.
„Se Spartou mám pořád své sny. Rád kolem sebe vidím, když jsou lidi šťastní. Já jsem si se Spartou některé sny už splnil, ale pár jich ještě mám. Možná jsou moc ambiciózní a hodně velké a to mě žene dopředu,“ podotkl.
Jaké sny? „Vyhrát evropský pohár. Je to reálné? Nevím, ale musíme se o to snažit. Lze v Lize mistrů trápit evropské giganty? Jsme toho schopní? Nedokážu říct. Uvidíme.“