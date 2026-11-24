České pokusy a pět trenérů za čtyři roky
V červenci 2018 mu při rozlučce s kariérou tleskala plná Letná. Stačilo pár měsíců a Tomáš Rosický dostal na povel sportovní úsek Sparty. Milovaný klub se ale i pod jeho dohledem dál hledal. Nový sportovní ředitel měnil trenéry. Po čtyřech měsících vyhodil kouče Ščasného, který ho v kanceláři zaučoval.
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Celkem se vystřídalo pět českých trenérů, hrdé značce chyběly úspěchy. Za čtyři sezony nejúspěšnější tuzemský klub rozšířil sbírku jen o triumf v domácím poháru v létě 2020. Rosický se spálil s trenérem Vrbou, který ho vedl na Euru 2016. Zloba rudého národa eskalovala na jaře 2022 po prohře se Slováckem ve finále domácího poháru. Rosický nabízel rezignaci. Vedení ji odmítlo. Narazil na dno, od nějž se odrazil.