Cizinec? Narážkám se v Česku nevyhnete, ví Rosický. Priskeho sledoval dlouho

„Kolem nového kouče chceme vytvořit silný a kompaktní tým, ale určitě by neměl být tak obrovský jako tehdy,“ řekl Rosický. „Už teď víme, že Brian dostane svého analytika, na něhož je zvyklý. Mezi spolupracovníky však chceme především zachovat úzké pouto.“

Ne jako za éry Andrey Stramaccioniho, italského trenéra, který si do Sparty přivedl celou armádu pobočníků. K tomu řadu drahých posil, které vesměs nepomohly...

„Brianovi jsem o tom období vyprávěl,“ kývl Rosický, když pětačtyřicetiletého dánského trenéra představil veřejnosti na Letné.

Proč by měl právě Priske ve Spartě na rozdíl od svých předchůdců uspět?

Protože je velice pracovitý, jde o silnou osobnost a charakterního člověka. Při našich debatách byl navíc vždycky perfektně připravený na všechny situace a okolnosti, které jsme probírali.

Byla to z vaší strany svižná a dokonale utajená akce.

Neřekl bych, že byla svižná. Já Briana coby trenéra dobře znám už delší dobu. Přesně zapadl do profilu, který jsme pro Spartu hledali. Sledoval jsem ho od chvíle, kdy vyhrál s Midtjyllandem titul, následně se přesunul do Antverp, a když bylo jasné, že v Belgii skončí, možnost jeho příchodu k nám jsme poprvé otevřeli. A že všechno zůstalo v utajení? Důkaz, že se můžu spolehnout na lidi okolo sebe.

Kolik trenérů se nakonec dostalo do užšího výběru?

Podobně jako máme seznam vytipovaných hráčů, máme i okruh trenérů, které sledujeme. Ve finále jsem však osobně mluvil pouze s Adriánem Guľou a právě s Brianem.

Na co jste kladl největší důraz? Co by se ve Spartě mělo změnit?

Nekladl jsem důraz na to, aby se něco hned měnilo. Chci spíš, aby trenér přišel s vlastní vizí a filozofií, kvůli které jsme ho ostatně do Sparty přiváděli. Má za sebou zajímavou práci v Midtjyllandu a myslím, že každého z nás může obohatit a otevřít nám nové obzory.

Čím se budete chtít prezentovat?

Naše představy zůstávají jasně dané a odvíjí se od moderního fotbalu, tedy hrát rychle, mít rychlé hráče, držet balon, hrát kombinačně a organizovaně...

Myslíte, že je české prostředí po letech od éry kouče Stramaccioniho na zahraničního trenéra připravenější?

Narážkám asi budeme čelit vždycky. Česko je v tomhle nesmírně konzervativní a dovedu si představit, že pokud se budeme bavit právě o datech a analýzách, které Brian chce a bude používat, můžeme být třeba i terčem posměchu. Právě tohle je ovšem evropský směr, nejen ve velkých klubech, ale i v těch ostatních.

Nedávno jste prohlásil, že vám mezi českými trenéry chybí větší ctižádost a pracovitost. Že místní prostředí nemá takový drajv.

Nemířil jsem pouze na trenéry, byť vím, že řada z nich teď na mě bude uražená. Ale třeba se někdo zamyslí a pomůže mu to, začne na sobě víc pracovat. Však se podívejte do ciziny, kde máme hráčů a zejména trenérů málo, o něčem to svědčí...

Jak razantně po příchodu nového kouče pročistíte kádr?

Změny nastanou, to jsme avizovali. Do týmu přijde čerstvý vítr, změní se atmosféra. I trenér bude mít velké slovo v oblasti přestupů, vyhodnocování hráčů či fyzické přípravy. To je jednoznačné, stejně jako to, že kdo z hráčů se nepodvolí tomu, co chce trenér, nemůže hrát.

Mimochodem, jak jsou na tom fotbalisté s angličtinou?

Je to jedna z věcí, kterou řešíme a o které se bavíme už delší dobu. Je tady ovšem mnoho mladších hráčů, kteří díky sociálním médiím, playstationům a podobně nejsou zas tak špatně vybavení. Navíc fotbalový jazyk a pokyny jsou jednodušší, takže věřím, že si zvykneme rychle. A hlavně: klukům to jenom prospěje.

Jste připravení i na to, že nová éra nezačne podle představ?

Může to tak být, ale cíl, o kterém hovořil i sám Brian - vrátit titul na

Spartu -, tady bude vždycky. Tlaku se nevyhnete. I proto chceme kolem trenéra vytvořit tým lidí, kteří jej budou maximálně podporovat. Musí se cítit komfortně a mít klid na práci.