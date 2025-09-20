Během jeho neschopnosti kvůli problémům se srdcem část jeho agendy převzal Tomáš Sivok. „A obstál velmi dobře. Stále řešil denní provoz, ale zároveň musel na mnohem víc meetingů, na kterých jsem nemohl být,“ líčil Rosický v rozhovoru pro klubový web.
Dohled nad Spartou ale úplně neztratil. Sám o svém vytížení mluví jako o „covidovém“ režimu. „Těžko si při práci odpočinete. Pořád se něco děje, všechno je velmi dynamické a rychlé.“
|
Životní styl nebyl dobrý. Takhle pokračovat nemůžu, říká Rosický o svém zdraví
O čem sportovní ředitel Sparty ještě mluvil?
O motivaci dál pracovat: „Neustále mám se Spartou nesplněné sny. A rád vidím šťastné lidi kolem sebe. Možná je to moc ambiciózní, ale mě ty sny stále ženou. Třeba vyhrát evropský pohár. Je to reálné? Nevím, jenže my se o to můžeme snažit. Držet se na úrovni Ligy mistrů a trápit giganty. Jestli toho budeme schopní? Těžko říct, ale je to náš sen.“
O tom, jak Sparta fungovala i bez něj: „Takový kolos nikdy nesmí stát na jednom člověku. Zastupitelnost je důležitá a já chci všem dávat možnost růst. Chci dávat šanci mladším. Nevím, jak moc mi to jde, ale snažím se, aby lidé kolem mohli po tom žebříku stoupat.“
O lákání trenérů a hráčů do Sparty: „Pro zahraniční trenéry je Sparta díky tomu, co se tu za ty roky vybudovalo, pořád velmi atraktivní štací. Hráči se lépe lákají na Ligu mistrů než když kolem sebe máváte potenciální Konferenční ligou. Ale naše úspěchy hráči stále vnímají a pro spoustu z nich jsme velkým atraktivním klubem.“
O vyhodnocování úspěchů a spokojenosti s přestupy: „Všechny kroky vážíme až s půlročním odstupem. V zimě přišli Uchenna, Vydra, Kofod a Ševínský. Všichni mají teď v týmu důležitou roli. S Brianem jsme teď spokojení, jak kádr vypadá ať už kvalitou, nebo počtem. Měli bychom být připravení na všechny tři soutěže.“
O vývoji Albiona Rrahmaniho: „V minulém roce si prošel situacemi, které dosud nezažil, což ho posílilo do budoucna. Pořád si musí zvyknout a přijmout fakt, že bude dostávat čočku a bude pokopaný. O jeho přednostech se nemusíme bavit. Takové zakončení, že to není žrout a vidí ostatní hráče, to není jednoduché najít. Když bude pokračovat, může se ještě posunout, což dokazuje zájem z top pěti lig. Nikdy neproběhla debata o tom, že by u nás neměl zůstat.“
O gólmanech: „Brian vidí Vindahla jako jasnou jedničku. Nestane se, že by ve Spartě působil někdo, kdo by hrál pravidelně špatně. Trenér byl od začátku nekompromisní, že chce Vindahla se Surovčíkem jako první dva. I proto jsme nemohli Heerkensovi nabídnout pozici dvojky, kterou mu nabídl Ajax. Navíc byl jeho fanouškem odmala. Jeho prodej byl nevyhnutelný.“
|
Rosický ve Spartě zůstává, klub ale slibuje výraznou přestavbu: Sezonu jsme domrvili
O trenérovi Priskem: „S ním jsme byli úspěšní a doufáme, že zase budeme. To spojení je benefit pro obě strany. Brian má za sebou pár krátkodobých angažmá, ale u nás ukázal, že je dlouhodobým trenérem, že je vývojový a dokáže s hráči pracovat a posouvat je. Zároveň neplatí, že by to samé neplatilo o Larsi Friisovi, protože on dokázal něco, co se tu nikomu 19 let nepovedlo. Na Brianovi oceňuji, jak dokáže hráče dlouhodobě motivovat a udržet je hladové.“
O variantě, že by Lars Friis ve Spartě pokračoval v jiné roli: „Taková vůbec nebyla. Byl bych samozřejmě moc rád, aby někdo s takovým backgroundem ve Spartě působil v jiných rolích, ale Lars už dosáhl nějaké úrovně, kde má i své ambice a tohle by do sebe asi nezapadlo. Je škoda, jak to skončilo, ale tak to ve fotbale chodí.“
O konci bratra Jiřího, který ve Spartě do léta působil jako šéf skautů: „I proto bylo léto složitější. Jiří nám ale dál pomáhal, protože většina věcí byla naplánovaná dopředu a on dál řešil spoustu zahraniční komunikace, kterou předjednával.“
O plánování pohybů v kádru: „Sparta je v takové pozici potravního řetězce, že nemůže koukat dopředu třeba pět let jako třeba Arsenal. V ideálním scénáři hledíme rok dopředu, pokaždé se stane něco, co vůbec nečekáte. Plánování je těžké, stejně jako udržet kluky hladové, když splníte věci, na které je lákáte. V Arsenalu si skládají skládačku, ale vy pořád koukáte, co se stane, když vám někdo přijde pro toho a tamtoho.“
O negativech sparťanské hry: „Jednoznačně chování bez míče. V tom se musíme zlepšit a bude to čím dál důležitější. Pokud budeme pokračovat, jak jsme hráli první půli v Hradci, bude to strašně málo. Reakce po ztrátách, intenzita dostupování. Obrana začíná už od útočníků. A počínání celého týmu musíme zlepšit.“
O šponování přestupových částek v rámci ligy: „Záměr je stále stavět tým evropštěji a využívat akademii. Ta bude teď mnohem důležitější. Bohatí majitelé si mohou dovolit víc utrácet a kupovat z českého trhu bude složitější. Je pozitivní, že ve fotbale bude víc peněz, ale až opadne snaha majitelů se ukázat, budou tak jako tak muset jednat tržně. Do té doby se kvůli tlaku na výsledky přestanou prosazovat mladí. A kluby začnou přivádět levnější cizince.“
O prostředí v českém fotbale: „Co jsem se po šestnácti letech vrátil ze zahraničí, určité zlepšení vnímám, ale pořád to ještě dobré není. Kultura a prostředí jsou problém českého fotbalu. Když jsem přijel z Anglie, začal jezdit po zápasech a viděl, jak se někteří lidé chovají a co dělají, nevěřil jsem vlastním očím. To nikde jinde nepotkáte. Hodně viním i novináře, kteří třeba v Anglii nenechají dlouhodobě nit suchou na nikom, co se týče třeba chování laviček i ostatních věcí, které se kolem fotbalu dějí politicky. Jinak je produkt české ligy dobrý, lidi chodí a fotbal není vůbec špatný.“
O stavu české reprezentace: „Chci, aby se všem reprezentacím dařilo. Herní styl je ale to poslední, co se tam řeší. Byl jsem moc rád, že přišel Pavel Nedvěd jako velká persona ze zahraničí, což je vždycky velký přínos. Ale dokud tam nebude člověk, který jasně nastaví viditelnou strategii, nebude český fotbal dlouhodobě úspěšný. Doufal jsem, že Pavel bude tím, kdo by to shora mohl zastřešit, ale nevypadá to, protože se stará jen o áčko a jedenadvacítku. Reprezentacím jasný směr strašně chybí. A je jedno, jaký styl to nakonec bude. Sparta i Slavia mají úplně odlišné vidění fotbalu, ale vždycky je hned poznáte.“