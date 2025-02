Arsenal? Nabídku jsem nedostal. Rosický o ambicích Sparty, kabině i přestupech

Současný sportovní ředitel pražské Sparty se k tématu krátce vyjádřil v závěru v rozhovoru pro podcast Livesport Daily.

„Moje spojení s Arsenalem je přirozené, protože jsem tam strávil deset let a mám tam velmi silné pouto. Takhle srdeční vztah mám kromě Arsenalu ještě ke Spartě, což jsou kluby, které fotbalově miluju,“ doplnil Rosický.

Sparta se s ním ve funkci vrátila po 19 letech do Ligy mistrů. Sparťané však po povedeném vstupu, kdy porazili Salcburk (3:0) a remizovali se Stuttgartem (1:1), neuhráli jediný bod.

Za to si do nich, možná ne úplně chtěně, nedávno rýpl slávistický boss Jaroslav Tvrdík. „Když postoupíme do Ligy mistrů, tak bychom rádi sestavili takový tým, abychom důstojně reprezentovali český fotbal,“ řekl pro CNN Prima News.

„Názor Jaroslava Tvrdíka mě vůbec nezajímá,“ prohodil suše Rosický.

O jakých tématech ještě hovořil?

O podržení Larse Friise v pozici hlavního trenéra: „Důvody jsou jednoduché. Lars měl obrovský podíl, že Sparta vyhrála titul, double a postoupila do Ligy mistrů. Dlouhodobě jsme věděli, že pokud odejde Brian Priske, tak dalšího trenéra máme v Larsovi, což jsme mu i řekli. I proto, že víme, jaký to chlap a jak pracuje, tak jsme ho ve funkci podrželi. A také v návaznosti na to, že jsme si vyhodnotili, že náš podzimní úpadek nebyl pouze jeho vinou. Důležité je vidět, že i když se týmu nedaří, tak trenér zvládá předstírat, že mu je dobře a neustále ten tým motivuje. To se u Larse dělo, u jeho předchůdců úplně ne.“

Sparťanský sportovní ředitel Tomáš Rosický (vpravo) s trenérem Larsem Friisem přicházejí na tiskovou konferenci před startem jarní části sezony.

O dlouhodobých cílech Sparty: „Poslední dobou jsme splnili hodně cílů, které jsme měli. Ale ten největší je nadále neustálý vývoj klubu. Naším cílem by jednoznačně měla být pravidelná účast v Lize mistrů, potažmo alespoň obecně v evropských pohárech. Naše poslední zkušenost nám dává návod, jak tam postupovat dál a být konkurenceschopnější. Při konfrontaci s nejlepšími vidíte deficity a cestu, jak směřovat dál.“

O přestupové strategii: „Důležitá je postupná cesta. Přicházel jsem po éře Stramaccioniho a viděli jsme, jak se ten klub zabrzdí a zastaví, když uděláte něco skokově. Strašně zásadní jsou v tomhle platy, o kterých je to často víc než o té přestupové částce. Platová struktura je opravdu důležitá. Pak se vám může stát, že přivedete pět hráčů, kteří budou odskočení, což je pro tým, kulturu i prostředí celého klubu špatné.“

O převažujících nákupech ze zahraničí: „To rozhodnutí i celé naše plánování je celkem jednoduché. Vždycky se samozřejmě nejdřív díváme do české ligy a také do našeho systému, kdo nám dorůstá v akademii, koho máme na hostování, jak vypadají kluci v béčku. Potom jaká je nabídka po české lize a pak případně koukáme ven. Ale vždy je strašně důležité, abychom trenérovi nepřivedli někoho, koho nechce. Ať už to byl Brian nebo Lars, tak jsme kádr řešili na denní bázi.“

O tom, že si Sparta nechává uniknout kvalitní hráče v české lize: „Nepouštíme se do bojů o hráče, které nechceme. Ale teď jsme přivedli Uchennu, v němž si myslím, že máme výborného stopera do budoucna. A to byl velký boj, který jsme jednoznačně vyhráli. Myslím, že kdekoli jsme bojovali, tak jsme vyhráli.“

O výkonnosti Albiona Rrahmaniho, nejdražší posily v klubové historii: „Zatím se vyvíjí, jak jsme očekávali. Určitě nejsme zklamaní. Vidíte, že nedal málo gólů, ale čím víc času u nás stráví, tak od něj budeme čekat víc. Myslím, že on má jednu na útočníka ojedinělou vlastnost a to, že vidí ostatní spoluhráče. Je to zabiják ve vápně, ale není to sobec a když může, tak nahrává. Už když jsme ho brali, tak jsme věděli, že může mít problémy s fyzickou stránkou, protože přichází z úplně jiné soutěže. My s těmi jeho deficity budeme pracovat a uvidíme.“

O údajném národnostním konfliktu v kabině mezi Birmančevičem a ostatními hráči z Balkánu: „Já bych neřekl, že tam byl národnostní konflikt, ale hlavně konkurenční, protože přišel Rrahmani za hodně peněz. Ale v tu dobu se nedělo nic, co by se nestávalo už v době, kdy jsme byli úspěšní. Samozřejmě během té výkonnostní krize jsme k hráčům byli kritičtější a víc jsme zasahovali v kabině, ale nikdo se nám nepopral. Odpovědí samo o sobě je, že Birmančevič pak měl nabídku z Besiktase, kterou chtěl přijmout. Přitom tam je Albánec Muci a kosovský Albánec Rashica. Ale my jsme se nakonec s Besiktasem nedohodli.“

O stavu kádru na jarní část sezony: „Hodně jsme se dívali na pozici pravého wingbeka, se zbytkem spokojení jsme. Trochu to navazuje na změnu herního systému. Jedním z bodů, který nás trápí, je přechod jeden na jednoho v křídelních prostorech. Hodně jsme se bavili, jak to můžeme kompenzovat. Proto si například Wiesner sbíhá hodně do středu hřiště, aby ta křídla izoloval pro hráče jako Haraslín nebo Krasniqi.“

O posílení pravé strany: „My jsme do přestupového období šli s tím, že máme pět vytipovaných hráčů. Jednali jsme s nimi najednou a jediný, který se dostal ven, byl Reynolds, což byla velmi specifická situace. Věděli jsme, že to bude složité, protože to bylo navázané i na jiné přestupy, kdy jsme byli domluvení s jinými kluby, které o něj také stály a uvolnily by hráče k nám. Takže jsme potřebovali, aby Reynolds skončil u nás nebo někde jinde. A nestalo se ani jedno.“