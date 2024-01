Rosický také o zájmu velkoklubu: Odmítl jsem, ale moje uvažování se změnilo

O přestupu do Arsenalu: „Když jsem přišel, myslel jsem si, že vyhrajeme všechno. Arséne Wenger mi dopředu neřekl o tom, že klub bude muset kvůli novému stadionu mnohem víc šetřit. Na druhou stranu: moje přemýšlení by to nezměnilo, chtěl jsem jít do Arsenalu za každou cenu.“

O tom, proč odmítal nabídky a zůstával v Londýně: „Vždycky jsem říkal, že neodejdu, dokud něco nevyhrajeme. Nebylo snadné sledovat, jak z Arsenalu v té době mizí důležití hráči, navíc moji kamarádi. Ale já jsem nechtěl odcházet od rozdělané práce.“

O zraněních: „Bohužel, patří k mému příběhu. Když mi bylo sedmadvacet let, od jednoho doktora jsem slyšel: Už nikdy nebudeš hrát fotbal. Byl to šok, ani si nepamatuju, co se dělo potom. Všechno mám v mlze, byl jsem psychicky zničený. Musel jsem hodně dřít, abych se na hřiště vůbec vrátil.“