Přijdou změny, ale Friis povede Spartu dál. Rosický o sezoně i dalších plánech

„Lars má obrovský podíl na tom, co se v klubu během posledních dvou sezon událo. Dál mu věříme v tom, že Spartu zase dokáže pozvednout,“ prohlásil Rosický v rozhovoru pro O 2 TV, hlavního vysílatele ligy.

„Je jasné, že s vývojem sezony být spokojený nemůžu,“ pokračoval. „V létě jsme sice začali dobře a až do prvního utkání v Lize mistrů jsme vyhráli dvanáct ze čtrnácti zápasů. Od Salcburku, který jsme tady na Letné porazili, ovšem bylo cítit, že jsme ztratili koncentraci a hladovost především v ligových zápasech.“

Sparta byla před posledním zápasem podzimu v domácí soutěži až na čtvrté příčce s šestnáctibodovým mankem na suverénní Slavii. To je obrovský propad.

❗Povede Lars Friis Spartu i na jaře? "Ano, bude i nadále trenérem Sparty. Má obrovský podíl na tom, co se v klubu událo během posledních dvou sezon. Nadále mu věříme, že on bude ten, který Spartu zase pozvedne," potvrdil Tomáš Rosický. S vývojem sezony ale spokojený není. 👇 pic.twitter.com/EPtOyvTtKN — O2 TV Sport (@O2TVSportCZ) December 15, 2024

Po dvou titulech, které získala pod vedením dánského trenéra Briana Priskeho, prožila podzim hrůzy. A to i přesto, že se po dvaceti letech slavně probojovala zátky mezi evropskou elitu do Ligy mistrů.

Euforii z postupu i úvodního vítězství nad Salcburkem (3:0) a následné remízy ve Stuttgartu (1:1) ovšem rychle vystřídalo zděšení. Sparta ztrácela v domácí lize, zdravotně se jí rozpadl kádr, spekulovalo se o sporech v kabině a nakonec i o pozici trenéra Friise, který v létě povýšil z asistentské role.

„Poté, co jsme v létě přišli o trenéra Priskeho i kapitána Krejčího, dvě klíčové osobnosti v nastavení celého týmu, jsem nebyl ochoten riskovat další změny,“ odpověděl Rosický na otázku, jestli nebyl tým po dvou titulech lidově řečeno přežraný a nebylo třeba do něj víc říznout. „Nechtěl jsem ohrozit šanci na postup do Ligy mistrů, což byl historický milník Sparty. Kdybychom udělali víc změn? Mohli jsme být ve stejné situaci jako teď a třeba i bez Champions League. Ne, to jsem opravdu nechtěl,“ zdůraznil.

Změny proto přijdou v zimě.

„Musíme spoustu věcí osvěžit, přivést novou energii a konkurenci. Ale jestli to bude větší nebo menší, to ať si už každý přebere sám.“

Sportovní ředitel Tomáš Rosický a nový hlavní kouč sparťanských fotbalistů Lars Friis po podpisu smlouvy.

„Díky velmi nabitému programu, který jsme měli, nebyl takový prostor na trénink a nácvik taktických věcí,“ řekl Rosický. „Kolik jsme třeba na podzim ve srovnání s minulou sezonou, kdy byla defenzivní část doménou Briana Priskeho, dostávali gólů, je šílené. Přestávka sice nebude dlouhá, ale právě na defenzivní činnost a herní styl jako takový se musíme zaměřit. Jsem si vědomý, že při současném počtu zápasů to bylo těžké.“

Rosický sice stojí za současným koučem Friisem, ale mezi řádky naznačil změny v jeho realizačním týmu. V létě přišel jako asistent Jens Askou, bývalý trenér švédského Göteborgu, z béčka zase povýšil Tim Sparv, někdejší kapitán finské reprezentace. V posledních týdnech mívá u lavičky při zápasech větší slovo i další asistent Stanislav Vávra.

„Bavíme se personáliích nejen v hráčském kádru, ale i v trenérském štábu,“ potvrdil Rosický, který zároveň odmítl spekulace o sporech v kabině, jež se šířily éterem v souvislosti se srbským útočníkem Birmančevičem a jeho albánskými a kosovskými spoluhráči.

„Myslím, že jste poznali sami, jaká kauza to ve skutečnosti byla. Birma si utrhl sval, nemohl hrát v klubu ani za nároďák, byl šest týdnů mimo a teď je zpátky,“ popsal Rosický. „Myslím, že tyhle situace a smýšlení přináší stav, do kterého jsme se v sezoně dostali,“ dodal poněkud neurčitě.

Spartu čeká v novém roce přípravný kemp ve španělské Marbelle, než se vrátí kvůli pokračování v Lize mistrů zpátky do Prahy. Ve středu 22. ledna nastoupí doma proti Interu a o týden později se představí v Leverkusenu. Jarní část v nejvyšší soutěži načne zkraje února na Slovácku.