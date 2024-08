Ameriku jsem pustil z hlavu, hlásil Rigo. Hapal vtipkoval: Kam chceš odcházet?

„Nějaká komunikace proběhla, probíral jsem to i s rodiči, s mou přítelkyní a agentem. Ale nakonec to asi nedopadlo,“ řekl slovenský reprezentant.

Vedení Baníku jeho odchod zamítlo.

„Dal jsem mu v kabině pohlavek a říkám mu: Kam chceš odcházet?“ usmál se ostravský trenér Pavel Hapal. „Vždyť ještě není ten pravý čas. Nevím, jestli Amerika by pro něj byla zajímavá. Má před sebou mistrovství Evropy jednadvacítek a pro nás je důležitý.“

Hapal dodal, že informaci o možném Rigově odchodu četl. „Snažím se hráče od toho oprostit, protože když to někomu zamotalo hlavu, šel výkonnostně dolů. Tomáš to však vnímá s pokorou a dělá vše pro to, aby byl Baník úspěšný.“

Tomáši, bylo pro vás zajímavé odejít do Spojených států?

Moc jsem o tom ani nepřemýšlel, ale když byla nabídka na stole, začali jsme se o tom bavit. Baník komunikaci stopnul, i když ani nevím, jak přesně to bylo. Vypustil jsem to z hlavy. Jsem v Baníku a zatím zůstávám.

Díky vaší střele jste v neděli v lize porazili Hradec Králové 1:0. Padl by gól i bez teče Emmanuela Uchenny?

Šlo to na bránu, ale jestli by to skončilo gólem, nevím. Ale Uchenna míč tečoval a my jsme si oddechli.

Zasáhl Uchenna vaši střelu vědomě, nebo jste ho trefil?

(Směje se) Asi to druhé.

Byla to hodně vydřená výhra, že?

Jsme rádi, že se nám doma daří držet nulu, ještě jsme tady v lize neinkasovali. Každopádně to je pro nás důležité vítězství.

Od třinácté minuty byl Hradec oslabený o vyloučeného Kučeru. Bylo složité dostat se přes bránící protivníky?

Po červené kartě to je vždy především o trpělivém dostávání se do jejich obrany. My jsme trpěliví byli a vyplatilo se. Měli jsme tam nějaké tyčky a břevna. Zdálo se, že nám není souzené dát gól, ale nakonec to vyšlo.

Ale mohlo být hůř, když hosté ve dvacáté minutě po faulu Bouly na Vlkanovu kopali penaltu...

To jsem si říkal, že to nedopadne dobře. Ale Markýz (brankář Jakub Markovič, který vykopl střelu Ondřeje Mihálika) nás podržel. Odvedl skvělou práci.

Přesto se zdálo, že vás vyloučení přibrzdilo.

Trošku jo. Rozbilo to děj zápasu. Pak už to bylo jen o nás, abychom se dostali do jejich obrany a vytvořili si nějaké šance. Nějaké přišly hlavně ve druhé půlce, ale nevyužili jsme je. Škoda, ale jsme rádi i za takové vítězství.

Fanoušci Baníku Ostrava na utkání s Hradcem.

Měli jste spoustu centrů a rohů, na které jste vyhráli 13:0, ale nevycházely vám. Byly střely z dálky lepším řešením?

Hlavně jsme si říkali, že nám to po těch centrech půjde. Nějaké náznaky tam byly, v malém vápně míč skákal, ale nedotlačili jsme ho do branky. Ve druhém poločase jsme se pokoušeli více střílet.

Co utkání ukázalo směrem ke čtvrteční domácí odvetě Konferenční ligy s Kodaní?

Že musíme být trpěliví a hrát kombinační fotbal. S Kodaní by to mohlo jít. Uvidíme, s čím přijedou, ale už tam jsme si v prvním zápase potvrdili, že proti nim dokážeme hrát. Budeme se snažit dobře připravit a zdolat je.

Tak úporně jako Hradečtí zřejmě bránit nebudou, že?

To určitě ne.

Po prohře v Dánsku 0:1 jste pořád ve hře...

Přejít přes Kodaň by bylo ideální, protože v dalším předkole jsou papírově lehčí soupeři (vítěz duelu mezi skotským Kilmarnockem a norským Trömso). Ale teď je před námi čtvrtek, na který se musíme dobře připravit.

V jakém stavu je hřiště, jehož povrch se minule, když jste hráli s Jabloncem, trhal?

Proti Jablonci to bylo horší, i když nějaké díry tam byly a jednou mi balon nepříjemně odskočil. Musíme být i na to nachystaní.