Řepkova cesta do pekla. Má míň než nic, všechno si pokazil. Proč?

Zatímco na trávníku si za chování plné zkratů vysloužil nanejvýš červenou kartu (nasbíral jich dvacet, což je extrém), v civilním životě to znamená daleko zásadnější problém. Řepka to přeháněl tak dlouho, až ho soud poslal do vězení.

Na dva roky!

Původní patnáctiměsíční trest, proti kterému se Řepka odvolal, se u odvolacího soudu ještě zpřísnil.

A to nemusí být všechno.

„Uložený trest pokládáme za dostačující, ale otázkou jest, jestli to bude trest konečný,“ prohlásil předseda odvolacího senátu Petr Beneš.

Řepka, který se z úterního slyšení na pražském Karlově náměstí omluvil kvůli „špatnému psychickému stavu“, čelí dalším trestním stíháním.

Prozatím bude trpět za zpronevěru (za 1,2 milionu prodal mercedes, který mu nepatřil) a za nechutné pornoútoky na bývalou manželku Vlaďku Erbovou. Jejím jménem totiž nabízel sexuální služby.

Dno, na které pětačtyřicetiletý Řepka narazil, ho nezarazilo. Fotbalový válečník spadl ještě níž.

Taky se ptáte, jak hluboko lze klesnout?

V Řepkově případě je to rovnou do pekla, přitom málokterý český fotbalista toho ve světě dokázal tolik. A s málokterým probíhaly tak zajímavé a originální rozhovory. Řepka měl dar mluvit a odhalovat své nitro. Jenže co řekl, obvykle vzápětí podupal svými činy na trávníku. Nemělo by překvapit, že i kvůli tomu si z něj lidé na sociálních sítích hlavně utahují.

Prý mu ve Valdicích prodloužili smlouvu na 24 měsíců.

Prý mu řepka dva roky nepokvete.

Taky si můžete přečíst jedovaté: Dřív případ pro psychiatry, teď pro bachaře.

O Řepkově trestu informují média po celé planetě, což jen ukazuje, jaká to bývala osobnost a sledovaný hráč.

Tomáš Řepka u soudu v březnu 2019

Řepka si přitom po kariéře mohl žít jako král. Bezstarostně, v luxusních autech, jež miloval, a s kupou peněz, které vydělal.

Od sedmnácti kopal ligu za Ostravu a za čtyři roky přestoupil do Sparty. Když se vyhýbal svým proslulým blikancům, patřil k nejlepším stoperům na světě. Neporazitelný v hlavičkových soubojích, neústupný, tvrdý, respektovaný.

Během zahraničních angažmá ve Fiorentině nebo West Hamu si vydělal zhruba 200 milionů čistého. Po návratu do Sparty patřil k nejlépe placeným hráčům české ligy. Kolikrát sliboval, že se polepší. Že už má nervy pod kontrolou.

„Já možná vypadal jako magor, že patřím do Bohnic nebo k Chocholouškovi. Byl jsem tak zapálený do hry, až jsem byl jak časovaná bomba. Vybičovaný, neovladatelný.“

Způsob ďábelského fotbalu, který u něj mnozí rozhodčí přehlíželi, bohužel nepřestal používat taky v životě poté. Prohýřil peníze, dvakrát se rozvedl, na tři děti neplatil alimenty. Chytili ho opilého za volantem, zákaz řízení porušil.

Během soudních maratonů, které nezřídka probíhaly v přímém přenosu, mu napařili veřejně prospěšné práce, jenže Řepka dlouho dělal, že se ho to netýká. Naopak se současnou partnerkou vyprodukoval smyšlené pornoinzeráty, které vážně ublížily bývalé manželce.

Tomáš Řepka se současnou partnerkou Kateřinou Kristelovou

Co mohl, to Řepka přeťápnul.

I po fotbalové éře, která ho proslavila, pravděpodobně věřil, že mu všechno projde.

Bohužel se zmýlil.

Svůj poslední zápas odehrál 7. října 2012 za České Budějovice, pak se potvrdilo, čeho se dlouho děsil: „Až skončím, bude to moje polosmrt.“

Tomáš Řepka s Kateřinou Kristelovou při placení falešných inzerátů

V hlubokém stínu zůstalo jeho 45 zápasů v reprezentaci a osm sezon v nejlepších ligách světa. Z Řepky se stal renegát, který se častokrát neúspěšně snažil o restart.

Rybařil, krátce se zkoušel uplatnit v Mostu jako fotbalový funkcionář, napsal tři různé autobiografie, přicházel o majetek, takže je vůči němu vedena celá řada exekucí.

Vydělával si jako hospodský, jako číšník, jako hlídač parkoviště.

Podruhé se oženil, podruhé rozvedl. Kromě toho zpovídal hosty ve své talk show Blikanec, střídal amatérské kluby v nejnižších patrech českého fotbalu a zkoušel to i s futsalem. Zároveň se jeho jméno permanentně přetřásalo v bulváru, k čemuž notně sám napomáhal.

Tak dlouho si Řepka koledoval, až...