„Vězení pro mě bylo velmi poučné,“ řekl v Rozstřelu Tomáš Řepka, když popisoval období, kdy si odpykával trest. „Myslím si, že jsem to i svým způsobem potřeboval, abych si pár věcí ujasnil, abych pár věcí viděl jinak.“
„A já myslím, že mi to hodně pomohlo. Mému okolí samozřejmě ne – tam si člověk uvědomí, že vlastně neublížil sobě, ale lidem, které tady nechal. To byl pro ně největší trest,“ přiznal bývalý reprezentant.
Řepka otevřeně popsal i prostředí věznice: „Představte si, že nastupujete na Ruzyň, jste tam pár dní a pak jedete do Plzně – na Bory. Tam musíte mít ostré lokty, musíte si vydupat pozici. Pracoval jsem tam jako pekař. Měl jsem na starost pekárnu. Makal jsem.“
Právě vězení bylo podle režiséra Petra Větrovského klíčové pro natáčení dokumentu Řepka: Hříšník. „Na Borech to bylo mimořádné. Natáčeli jsme tam za plného provozu. Bylo to silné prostředí – a Tomáš tam promlouval s neuvěřitelnou otevřeností.“
Chvíle, kdy zvažoval sebevraždu
Jedním z nejsilnějších momentů dokumentu je Řepkovo přiznání, že zvažoval sebevraždu. Promluvil o tom i v Rozstřelu: „Měl jsem období, kdy jsem přemýšlel, že bych to udělal. Strašně moc se toho nakupilo – konec kariéry, rozvody, lidi, kteří mě zklamali nebo okradli.“
„Nebyl jsem připravený na život po fotbale,“ přiznal bouřlivák. „Žijete pětadvacet let v bublině a najednou zjistíte, že normální život je strašně svinskej a zkaženej. Bylo toho moc a přišlo mi jednodušší nedělat už problémy druhým a nějak to s grácií ukončit.“
„A ještě k tomu jsem byl závislý na alkoholu,“ dodal. „Ale teď už musím zaklepat – je to v pohodě. Z toho všeho mi pomohla nejvíce moje družka. To byl anděl strážný, který mě vytáhl, možná už pár minut po dvanácté, kdy už to bylo hodně špatné. Poznal jsem jiné lidi, naučil se nadechnout znovu – a říkám si: Je dobře, že jsem sebevraždu neprovedl.“
Režisér Větrovský vysvětlil, v čem jsou právě tyto části dokumentu klíčové a proč do filmu patří. „Chtěl jsem ukázat, že člověk může spadnout úplně dolů, na dno – a přesto se zvednout. Tomáš hrál nejlepší ligy světa, měl všechno, a najednou přemýšlel, že nechce žít. Ale dokázal se z toho odrazit. V tom je inspirace.“
Máma mi to nikdy neřekla
Emotivní je i scéna dokumentu, v níž promlouvá Řepkova matka. Ta popisuje, že jako osmnáctiletá zvažovala, zda si dítě ponechá nebo půjde na potrat.
„Tohle mi do očí nikdy neřekla,“ přiznal Řepka. „Jsem překvapený, o čem tam máma mluví. Je to ženská z deseti dětí, z vesnice, měla mě brzy a v té době to nebylo jednoduché. Ale že to takhle otevřeně řekne, to jsem nečekal.“
Režisér Větrovský k tomu dodal: „Rozmluvila se postupně. Pochopila, že to není bulvár, ale výpověď. A právě tím film začíná. Vím, že Tomáše to na premiéře rozbije. Proto mi není příjemné, že dokument ještě neviděl.“
Řepka to s úsměvem doplnil: „Proto se na dokument zatím nedívám. Petr má dar, že vás rozbrečí. Nechám se překvapit až s diváky.“
Řepka zároveň připomněl, že fotbal pro něj vždycky byl i divadlem. „Vy, novináři, jste chtěli rebela, tak jste ho měli,“ řekl moderátorovi Rozstřelu. „Fotbal je show a já tu roli přijal. Ale některé věci měly i následky. Spartě jsem tenkrát zmařil titul, a to byla velká daň.“
Dnes se bývalý obránce věnuje podcastům, trénování dětí a plánuje začít s mužským týmem v nižší soutěži. „Dodělal jsem trenérskou školu, mám licenci. Chci se učit pomalu, třetí liga, divize, a pak snad někdy liga,“ popsal. Zůstaly mu také nějaké úspory, takže jeho život teď působí klidným a spořádaným dojmem,
Dokument Řepka: Hříšník vstupuje do kin tento týden. Řepka ho skutečně uvidí poprvé až při premiéře. „Těším se na to jako na zápas,“ uzavírá bývalý fotbalista. „Ale tentokrát už bez červené karty.“