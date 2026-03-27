„V polských médiích to rezonuje, píše se o tom. Lidi v klubu, trenéři, kluci se mě na to hned ptali. Má to dosah až tam. Bohužel,“ říká Přikryl, který se sedmým rokem živí fotbalem v Polsku.
V roce 2019 odešel z Mladé Boleslavi do prvoligové Jagiellonie Białystok a přes Wartu Poznaň se dostal do druholigové Odry Opole. S tou vyrazil k přípravnému utkání na Bazaly, kde Odra podlehla Baníku Ostrava 0:2.
Takže nynější kauzu i v Polsku vnímají jako velký problém pro český fotbal?
Samozřejmě. Člověk si myslel, že něco takového se už neděje, anebo už se dít nebude, a teď to zase vyplavalo. Není to dobré, protože si myslím, že český fotbal jde nahoru, do klubů vstoupila spousta bohatých investorů, spousta nových majitelů, naše kluby si úspěšně vedou v evropských pohárech, hrají Ligu mistrů, řeší televizní práva...
Pro hráče už není cesty zpět. Viníkům hrozí i vězení, líčí odborník na match fixing
Co bude dál?
Věřím, že patřiční lidé vše vyřeší, aby to nemělo přesah ještě někam dál v Evropě, aby se vše kolem těch sázek a uplácení uklidnilo. A hlavně vyčistilo, protože by byla škoda, aby to vzestup českého fotbalu zastavilo.
Sázkařské gangy působí snad všude. Určitě i v Polsku, ne?
Bohužel sázky tady jsou, každý hledá nějaké cestičky... Nejhorší je, že jsou v tom teď v Česku zapleteni i lidé z vyšších pozic v některých klubech, to nedělá dobrý dojem.
Pojďme raději k fotbalu. Jaká je druhá polská liga?
Z mého pohledu hodně kvalitní. Jsou v ní týmy s velkými ambicemi, na které chodí i třicet tisíc diváků jako Wisla Krakow a Slask Vratislav. Určitě to je lepší soutěž než druhá liga v Česku, a to nejen stadiony, na kterých hrajeme, ale celkovou infrastrukturou. Ale nerad bych někoho v Česku podcenil.
V Odře jste kapitán, takže máte silnou pozici, ne?
Nechce se mi to úplně hodnotit, protože teď se to trochu změnilo. Nerad bych to rozvíjel, ale v klubu jsou nyní trochu jiné poměry. Uvidíme.
O návratu do Česka neuvažujete?
Chtěl bych zůstat v Polsku i kvůli rodině. Dcera je tam zvyklá, chodí do školy, ale uvidíme, co bude za dva tři měsíce. Pokud se ale ptáte, tak odpověď zní, že zatím o návratu neuvažuji.