Chance Liga 2025/2026

Jak korupční kauzu vnímá Polsko? V klubu zjišťují, co se u nás děje, popisuje Přikryl

Jiří Seidl
  18:21
Co se to tam u vás děje? Kdo jsou lidé podezřelí z ovlivňování fotbalových zápasů? I na takové dotazy musel tento týden odpovídat někdejší mládežnický reprezentant Tomáš Přikryl, jenž aktuálně působí v druholigové Odře Opole.
Tomáš Přikryl z Odry Opole se snaží zblokovat přihrávku ostravského záložníka Vlasije Sinjavského. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

„V polských médiích to rezonuje, píše se o tom. Lidi v klubu, trenéři, kluci se mě na to hned ptali. Má to dosah až tam. Bohužel,“ říká Přikryl, který se sedmým rokem živí fotbalem v Polsku.

V roce 2019 odešel z Mladé Boleslavi do prvoligové Jagiellonie Białystok a přes Wartu Poznaň se dostal do druholigové Odry Opole. S tou vyrazil k přípravnému utkání na Bazaly, kde Odra podlehla Baníku Ostrava 0:2.

Takže nynější kauzu i v Polsku vnímají jako velký problém pro český fotbal?
Samozřejmě. Člověk si myslel, že něco takového se už neděje, anebo už se dít nebude, a teď to zase vyplavalo. Není to dobré, protože si myslím, že český fotbal jde nahoru, do klubů vstoupila spousta bohatých investorů, spousta nových majitelů, naše kluby si úspěšně vedou v evropských pohárech, hrají Ligu mistrů, řeší televizní práva...

Pro hráče už není cesty zpět. Viníkům hrozí i vězení, líčí odborník na match fixing

Co bude dál?
Věřím, že patřiční lidé vše vyřeší, aby to nemělo přesah ještě někam dál v Evropě, aby se vše kolem těch sázek a uplácení uklidnilo. A hlavně vyčistilo, protože by byla škoda, aby to vzestup českého fotbalu zastavilo.

Sázkařské gangy působí snad všude. Určitě i v Polsku, ne?
Bohužel sázky tady jsou, každý hledá nějaké cestičky... Nejhorší je, že jsou v tom teď v Česku zapleteni i lidé z vyšších pozic v některých klubech, to nedělá dobrý dojem.

Pojďme raději k fotbalu. Jaká je druhá polská liga?
Z mého pohledu hodně kvalitní. Jsou v ní týmy s velkými ambicemi, na které chodí i třicet tisíc diváků jako Wisla Krakow a Slask Vratislav. Určitě to je lepší soutěž než druhá liga v Česku, a to nejen stadiony, na kterých hrajeme, ale celkovou infrastrukturou. Ale nerad bych někoho v Česku podcenil.

Záložník Odry Opole Tomáš Přikryl v souboji s ostravským Danielem Holzerem.

V Odře jste kapitán, takže máte silnou pozici, ne?
Nechce se mi to úplně hodnotit, protože teď se to trochu změnilo. Nerad bych to rozvíjel, ale v klubu jsou nyní trochu jiné poměry. Uvidíme.

O návratu do Česka neuvažujete?
Chtěl bych zůstat v Polsku i kvůli rodině. Dcera je tam zvyklá, chodí do školy, ale uvidíme, co bude za dva tři měsíce. Pokud se ale ptáte, tak odpověď zní, že zatím o návratu neuvažuji.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 26 19 7 0 58:20 64
2. AC Sparta PrahaSparta 26 16 6 4 54:30 54
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 26 14 6 6 47:31 48
4. FK JablonecJablonec 26 13 6 7 32:27 45
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 26 11 7 8 28:25 40
6. FC Slovan LiberecLiberec 26 10 9 7 38:25 39
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 26 10 7 9 35:32 37
8. MFK KarvináKarviná 26 10 3 13 38:44 33
9. FC ZlínZlín 26 8 7 11 32:38 31
10. FK PardubicePardubice 26 7 8 11 31:44 29
11. FK TepliceTeplice 26 6 10 10 25:31 28
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 26 7 6 13 20:32 27
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 26 6 9 11 36:49 27
14. 1. FC SlováckoSlovácko 26 5 8 13 22:36 23
15. FC Baník OstravaOstrava 26 5 7 14 24:36 22
16. FK Dukla PrahaDukla 26 3 10 13 16:36 19
