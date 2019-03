Poznarova hektika: trest, těžká noc a dieta, ale hlavně vítězné góly

Stejně jako na Baníku zařídil Fastavu vítězným zásahem výhru 2:1. Zatímco před týdnem se trefil povedenou střelou z hranice vápna, Pražanům zkazil sobotní večer proměněnou penaltou, kterou sudí Proske nařídil za jeho stažení z poslední sekundy pětiminutového nastavení.

„Porážka je pro nás abnormálně krutá. Co se stalo v závěru, to si vyhodnoťte vy. Teď jsem tak znechucený, že to nemá z mé strany smysl hodnotit. Prohráli jsme dílem naší nešikovností a dílem zásahem z vrchu,“ nechtěl se trenér Dukly Roman Skuhravý smířit s výrokem hlavního arbitra.

„Byl to faul. Chtěl jsem jít po míči, ale Honza Holenda mě zatáhl,“ měl zcela opačný názor Poznar.

Záznam akce prokazuje, že bránící hráč Poznara ve vápně rukama přidržel. Jestli musel spadnout, ví jen aktéři kritického momentu. Proske vše viděl zblízka a svoje rozhodnutí si s ohledem na aktuální trend pískání penalt pravděpodobně bez potíží obhájí.

„Podíval jsem se na záznam v televizi a bylo tam jasné zatažení a pak stáhnutí Poznara. Balon šel do prostoru a Holenda tam hráče nepustil. Není o čem diskutovat. Pískají se jinačí penalty než tahle. Jsem rád, že rozhodčí nepotřeboval ani video,“ kvitoval zlínský trenér Roman Pivarník. Infarktovou koncovku mohl chvíli předtím ve prospěch Dukly rozseknout střídající Djuranović, jenže jeho sólo zneškodnil domácí brankář Rakovan.

„To byl vabank, padesát na padesát. Snažil jsem vyčkat do poslední chvíle. Chtěl mě propálit, měl jsem štěstí,“ shrnul suše Matej Rakovan. Poznarovi při exekuci pokutového kopu věřil. „Na trénincích hrajeme o tyčinky Bounty a ještě jsem mu žádnou nechytil.“

Že Poznar v sobotu nastoupí, přitom nebylo vůbec jasné. Ale ne kvůli dodatečnému postihu od disciplinárky. Po prozvracené noci držel v pátek nechtěný půst, v sobotu do sebe dostal jen rýži s kuřetem.

„V sobotu jsem se už cítil dobře. Soustředil jsem se, abych zápas zvládl. Ke konci mi docházely síly,“ reagoval na dotaz, jak a jestli ho ovlivnila informace o stopce.

Poznar ji vyfasoval za to, že se ohnal rukou do tváře ostravského Mešaninova, což sudí v utkání přehlédli. Rozhodnutí proto zatím nenabylo právní moci. Řízení se může navíc táhnout, zlínský útočník se plánuje odvolat.

„Viděl jsem to na videu, vypadalo to blbě. Ale myslím, že je to přísný trest. Nebyl v tom nijaký úmysl. Mešaninov mě fauloval, chtěl jsem se od něho odtrhnout,“ nabídl svůj pohled.

Pokud disciplinárka trest potvrdí, pro Zlín to bude značné oslabení. Díky Poznarovým gólům se Fastav drží v elitní šestce.