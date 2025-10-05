Veterán Poznar o startu Zlína i své budoucnosti: Liga mě baví a nabíjí energií

„Ještěže jsem řekl těch 88 procent,“ zmiňuje s úsměvem nejen ročník svého narození. „Končí mi smlouva a nechávám to otevřené. Když bude oboustranná chuť, možné je všechno.
Co vás zviklalo?
Sezona je ještě dlouhá a může se stát cokoliv. Zatím je to v pohodě. Baví mě to. Liga mě nabila, je fakt strašně zajímavá, je to dobrý produkt. Když Zlín řekne, že nemá zájem, budu muset koukat na druhý břeh a podle toho se zařídím. Třeba budu mít chuť a půjdu jinam. Teď jsem trochu rozpolcený.
S tak povedeným úvodem jste nepočítali, že?
Překvapili jsme sami sebe. To je pro nás excelentní start. Začalo to poctivými výkony. Měli jsme i štěstí. Je to podobné jako ve druhé lize a také je to podobné vstupu před deseti lety, kdy jsme byli také nováčkem. Hrajeme, jak jsme si řekli. Že budeme praktikovat nechutný fotbal. Myšleno běhavý, s dostupováním, důrazný, nepříjemný pro soupeře. Přináší body. My z něj nechceme uhnout. Naše hra má vzestupnou tendenci. Zatím jsme spokojení.
Zmínil jste postup v roce 2015. Vidíte paralely mezi tehdejší a současnou sezonou?
Tenkrát jsme byli hodně sehraní, teď se tým obměnil více. Ale hrajeme podobný způsob hry. Když si vybavím, jak jsme s Lukášem Železníkem nahoře jeden za druhého makali a pomáhali si, tak je to i dnes. Cup (Michal Cupák) je velmi běhavý. Také je jedno, kdo dává góly. Jedeme na týmový výkon.
Co říkáte na fotbalovou pohádku učitele Cupáka, který ještě na jaře hrál třetí ligu v Kroměříži?
Překvapil mě. V tuto chvíli je to náš naprosto klíčový hráč. Dává góly, je hodně důležitý pro naši hru. Spoustu toho odpracuje, odběhá, přidá nadstavbu. Je to pro něj hezký příběh. Přejeme mu to. Je to moc fajn kluk. Zapadl mezi nás. Jsme rádi, že ho máme.
Pořád je introvertní jako v Kroměříži?
Je klidnější povaha, tišší. Sice se nezapojuje do největších fórů, ale občas něco řekne. A když třeba jedeme na kolech na trénink na Vršavu, pokecáme cestou. Je to inteligentní kluk a máme si vždycky co říct.
Naposledy jste šokovali Plzeň, kde jste vyhráli 1:0. Přitom vás už kdekdo po dvou domácích duelech bez výhry odepisoval. Kde se to ve vás vzalo?
Byla to dobrá reakce. A znovu vidím spojitost s dávnou výhrou v Plzni. Byla to druhá sezona po postupu. Také měli za sebou pohárový zápas, hráče, kteří nebyli v ideální formě. Všichni naši hráči odvedli dobré výkony a oni tomu nedali tolik. Utkání trošku podcenili. Možná si mysleli, že to půjde snadněji. Byli jsme nepříjemní a vítězství si zasloužili.
Potěšilo vás, že na rozdíl od jiných trenérů váš výkon ocenil kouč Plzně Miroslav Koubek, který po zápase po vzájemné dohodě ve Viktorii skončil?
Pan Koubek je inteligentní chlap. Zápas hodnotí střízlivýma očima, i když vyhraje, nebo prohraje. On si také zaslouží obrovský kredit za práci, kterou v Plzni odvedl. Bohužel trenéři nemají u nás takovou životnost. Někde jsem četl, že tohle bylo jeho nejdelší působení v Plzni.
Štve vás, že vaši hru někteří trenéři veřejně shazují?
Dotklo se mě to. Hnulo mi to žlučí. Co pan Holoubek (kouč Dukly) říkal po vzájemném zápase, mě velmi zklamalo. Mohl říct, že po šancích v první půlce, ve které dobře bránili, měli vést 3:0. S tím bych neměl problém. Tak to bylo. Ale prohlásit, že tak jak Zlín se nechtějí prezentovat, když jejich jediné založení útoku bylo dlouhým nákopem gólmana na krajní záložníky, je divné. Nebylo to fér ani vůči našemu trenérovi Červenkovi. Trenéři by si neměli komentovat práci. To je zbytečné.
Hrajete nahoře, přesto na domácí duely chodí méně a méně diváků. Naposledy proti Hradci jich bylo poprvé v sezoně pod tři tisíce. Mrzí vás to hodně?
Byly poslední pěkné letní dny a možná lidé vyrazili někam jinam. Teď přijede Baník a jeho fanoušci vždycky zaplní svůj sektor. Zápas má skvělou kulisu. Věřím, že dorazí i hodně našich a zaplní se celý stadion. Víme, že některé lidi bohužel lákají více silní soupeři než my.
Baník jste pomáhal před léty v lize zachraňovat. Co říkáte na to, že se pohybuje ve skupině o udržení?
Mrzí mě to. Bylo lepší, když se rval o špici se Spartou, Slavií. Bylo fajn, že tým z východu republiky se jich nebojí a měl na to i postavený tým. Prodali čtyři hráči základní sestavy za pěkné peníze, ale nikdo adekvátní za ně nepřišel. Možná si věřili, že mají i tak silný tým.
Podle postavení v tabulce jste favoritem, sázkové kanceláře ale pořád věří více Ostravě.
Je to velmi zrádný zápas. Nelítáme v oblacích, že bychom měli vyhrát. Samozřejmě chceme potvrdit body z Plzně. Víme, že za tím stojí naše poctivá hra, a to je klíč, který chceme držet. Přijede výborný tým, který byl loni v šestce. Na to nesmíme zapomínat. Mohli teď mít jen slabší období.
Jak se vyrovnáváte s tím, že ne do každého zápasu nastupujete v základní sestavě?
Je to různé. Někdy se cítím dobře a myslím si, že bych mohl hrát, a trenér z ničeho nic rozhodne, že nebudu. Pak hraji od začátku doma, i když třeba kluci zahráli venku dobře. Točíme se. Vychází to i podle typologie soupeře.
Stanley Kanu zahrál velmi dobře v Plzni, předtím Matěj Koubek v Karviné odvedl obrovské penzum práce, intenzity. Jsme tři vyrovnaní útočníci. Chci hrát, ale musím brát na zřetel, že je mi 37 let a nevím, jak dlouho budu kopat. Nemůžu se na sílu tlačit do sestavy. Nějak jsem to přijal, i když s mojí povahou ambiciózního a cílevědomého člověka těžko. Snáší se mi to lépe, když vyhráváme.
Tušíte, kdy budete v základu a kdy na lavičce?
Většinou to víme dopředu. Den dva před zápasem se něco zkouší. Člověk se na to připraví. Je tady hodně kvalitních hráčů, každý chce hrát a může si myslet, že má hrát více. Ale od toho je realizační tým, aby to vyhodnotil. Myslím, že tah s Kanuem na Spartu nám nevyšel, tam to nebylo od nás v ofenzivě dobré, ale v Plzni to vyšlo skvěle. Kanu zlobil, připravoval šance pro ostatní a byl důležitý článek týmu. Trenér má v tomto šťastnou ruku.
Kanu přitom nastoupil týden poté, co ho kouč Červenka veřejně zpražil za to, že si vzal na kluzký terén lisovky. Řešili jste to s ním?
Jako omluvu nám donesl něco do kasy. Brali jsme to v pohodě, v žádném případě jsme mu to nevyčítali. To spíše vytočilo trenéra, což chápu. Jak má silné nohy a na svoji výšku je těžší, je pro něj těžší se na takovém terénu pohybovat než pro lehkonohé hráče. My jsme s ním v pohodě. V kabině je to usměvavý a veselý kluk. Samozřejmě nejvíce se baví ve své komunitě. Ale jsme rádi, že je tady. Je to jiný typ útočníka než třeba já.
Ve Zlíně to kdysi s cizinci jednu dobu moc neklapalo, tvořili partičky. Jak to máte teď?
Zmíním zase utkání v Plzni. Naši afričtí kluci byli uprostřed zálohy excelentní, dařilo se jim, měli chuť. Najednou lítali. A plzeňští útočníci Adu s Durosinmim působili vlažně, jakoby bez motivace. Možná si řekli: Ježíšmarjá, hrajeme se Zlínem. Takhle to mají. A my se je v tomto snažíme korigovat.
Když zahraniční hráči respektují tým, spoluhráče, je to v pohodě. Někdy se ale baví jen s trenérem, dávají najevo, že ostatní je nezajímají, stěžují si, že na ně všichni útočí, a to je problém. Musím v tomto směru vyzdvihnout Didiho (kamerunský záložník Didiba), který někdy býval nepříjemný. Teď se zklidnil a je mentor afrických kluků. Bavíme se o tom, dokáže věci správně vyhodnocovat i s nimi. Ostatní cizinci se nabalují. Snažíme se je začlenit. Po zápase jim řekneme: Hele, jdeme na pivo. To je normální. Máme dobrý vztah. Kabina funguje.