Chance Liga 2025/2026

Veterán Poznar o startu Zlína i své budoucnosti: Liga mě baví a nabíjí energií

Petr Fojtík
  8:18
Pořád je pravděpodobnější, že Tomáš Poznar po sezoně sekne s profesionálním fotbalem, než že bude v kariéře pokračovat. Ale už není tak striktní, jako když se předloni do Zlína vracel. Senzační tažení nováčka Chance ligy, který po třetině základní části udivuje čtvrtým místem a ziskem sedmnácti bodů, nabíjí kapitána týmu energií.
Zlínský fotbalista Tomáš Poznar

Zlínský fotbalista Tomáš Poznar | foto: Luděk Ovesný, MAFRA

Zklamaný zlínský fotbalista Tomáš Poznar v zápase s Duklou
Tomáš Poznar ze Zlína během utkání s Vyškovem.
Zlínský útočník Tomáš Poznar v druholigovém utkání proti ostravskému béčku.
Zlínský Tomáš Poznar střílí na branku Aleše Mandouse z Mladé Boleslavi.
8 fotografií

„Ještěže jsem řekl těch 88 procent,“ zmiňuje s úsměvem nejen ročník svého narození. „Končí mi smlouva a nechávám to otevřené. Když bude oboustranná chuť, možné je všechno.

Co vás zviklalo?
Sezona je ještě dlouhá a může se stát cokoliv. Zatím je to v pohodě. Baví mě to. Liga mě nabila, je fakt strašně zajímavá, je to dobrý produkt. Když Zlín řekne, že nemá zájem, budu muset koukat na druhý břeh a podle toho se zařídím. Třeba budu mít chuť a půjdu jinam. Teď jsem trochu rozpolcený.

S tak povedeným úvodem jste nepočítali, že?
Překvapili jsme sami sebe. To je pro nás excelentní start. Začalo to poctivými výkony. Měli jsme i štěstí. Je to podobné jako ve druhé lize a také je to podobné vstupu před deseti lety, kdy jsme byli také nováčkem. Hrajeme, jak jsme si řekli. Že budeme praktikovat nechutný fotbal. Myšleno běhavý, s dostupováním, důrazný, nepříjemný pro soupeře. Přináší body. My z něj nechceme uhnout. Naše hra má vzestupnou tendenci. Zatím jsme spokojení.

Poznar si vysnil 50 gólů v lize: Ale hamoun nejsem! Zlín chce zbavit nálepky outsidera

Zmínil jste postup v roce 2015. Vidíte paralely mezi tehdejší a současnou sezonou?
Tenkrát jsme byli hodně sehraní, teď se tým obměnil více. Ale hrajeme podobný způsob hry. Když si vybavím, jak jsme s Lukášem Železníkem nahoře jeden za druhého makali a pomáhali si, tak je to i dnes. Cup (Michal Cupák) je velmi běhavý. Také je jedno, kdo dává góly. Jedeme na týmový výkon.

Co říkáte na fotbalovou pohádku učitele Cupáka, který ještě na jaře hrál třetí ligu v Kroměříži?
Překvapil mě. V tuto chvíli je to náš naprosto klíčový hráč. Dává góly, je hodně důležitý pro naši hru. Spoustu toho odpracuje, odběhá, přidá nadstavbu. Je to pro něj hezký příběh. Přejeme mu to. Je to moc fajn kluk. Zapadl mezi nás. Jsme rádi, že ho máme.

Pořád je introvertní jako v Kroměříži?
Je klidnější povaha, tišší. Sice se nezapojuje do největších fórů, ale občas něco řekne. A když třeba jedeme na kolech na trénink na Vršavu, pokecáme cestou. Je to inteligentní kluk a máme si vždycky co říct.

Zlínský útočník Tomáš Poznar v druholigovém utkání proti ostravskému béčku.
Liberecký stoper Ange N’Guessan v hlavičkovém souboji s Tomášem Poznarem

Naposledy jste šokovali Plzeň, kde jste vyhráli 1:0. Přitom vás už kdekdo po dvou domácích duelech bez výhry odepisoval. Kde se to ve vás vzalo?
Byla to dobrá reakce. A znovu vidím spojitost s dávnou výhrou v Plzni. Byla to druhá sezona po postupu. Také měli za sebou pohárový zápas, hráče, kteří nebyli v ideální formě. Všichni naši hráči odvedli dobré výkony a oni tomu nedali tolik. Utkání trošku podcenili. Možná si mysleli, že to půjde snadněji. Byli jsme nepříjemní a vítězství si zasloužili.

Potěšilo vás, že na rozdíl od jiných trenérů váš výkon ocenil kouč Plzně Miroslav Koubek, který po zápase po vzájemné dohodě ve Viktorii skončil?
Pan Koubek je inteligentní chlap. Zápas hodnotí střízlivýma očima, i když vyhraje, nebo prohraje. On si také zaslouží obrovský kredit za práci, kterou v Plzni odvedl. Bohužel trenéři nemají u nás takovou životnost. Někde jsem četl, že tohle bylo jeho nejdelší působení v Plzni.

Štve vás, že vaši hru někteří trenéři veřejně shazují?
Dotklo se mě to. Hnulo mi to žlučí. Co pan Holoubek (kouč Dukly) říkal po vzájemném zápase, mě velmi zklamalo. Mohl říct, že po šancích v první půlce, ve které dobře bránili, měli vést 3:0. S tím bych neměl problém. Tak to bylo. Ale prohlásit, že tak jak Zlín se nechtějí prezentovat, když jejich jediné založení útoku bylo dlouhým nákopem gólmana na krajní záložníky, je divné. Nebylo to fér ani vůči našemu trenérovi Červenkovi. Trenéři by si neměli komentovat práci. To je zbytečné.

Rýpance trenérů? Zbytečné, špiní nás. Ve Zlíně se čílí na Hyského a Holoubka

Hrajete nahoře, přesto na domácí duely chodí méně a méně diváků. Naposledy proti Hradci jich bylo poprvé v sezoně pod tři tisíce. Mrzí vás to hodně?
Byly poslední pěkné letní dny a možná lidé vyrazili někam jinam. Teď přijede Baník a jeho fanoušci vždycky zaplní svůj sektor. Zápas má skvělou kulisu. Věřím, že dorazí i hodně našich a zaplní se celý stadion. Víme, že některé lidi bohužel lákají více silní soupeři než my.

Baník jste pomáhal před léty v lize zachraňovat. Co říkáte na to, že se pohybuje ve skupině o udržení?
Mrzí mě to. Bylo lepší, když se rval o špici se Spartou, Slavií. Bylo fajn, že tým z východu republiky se jich nebojí a měl na to i postavený tým. Prodali čtyři hráči základní sestavy za pěkné peníze, ale nikdo adekvátní za ně nepřišel. Možná si věřili, že mají i tak silný tým.

Podle postavení v tabulce jste favoritem, sázkové kanceláře ale pořád věří více Ostravě.
Je to velmi zrádný zápas. Nelítáme v oblacích, že bychom měli vyhrát. Samozřejmě chceme potvrdit body z Plzně. Víme, že za tím stojí naše poctivá hra, a to je klíč, který chceme držet. Přijede výborný tým, který byl loni v šestce. Na to nesmíme zapomínat. Mohli teď mít jen slabší období.

Zlínský fotbalista Tomáš Poznar

Jak se vyrovnáváte s tím, že ne do každého zápasu nastupujete v základní sestavě?
Je to různé. Někdy se cítím dobře a myslím si, že bych mohl hrát, a trenér z ničeho nic rozhodne, že nebudu. Pak hraji od začátku doma, i když třeba kluci zahráli venku dobře. Točíme se. Vychází to i podle typologie soupeře.

Stanley Kanu zahrál velmi dobře v Plzni, předtím Matěj Koubek v Karviné odvedl obrovské penzum práce, intenzity. Jsme tři vyrovnaní útočníci. Chci hrát, ale musím brát na zřetel, že je mi 37 let a nevím, jak dlouho budu kopat. Nemůžu se na sílu tlačit do sestavy. Nějak jsem to přijal, i když s mojí povahou ambiciózního a cílevědomého člověka těžko. Snáší se mi to lépe, když vyhráváme.

Tušíte, kdy budete v základu a kdy na lavičce?
Většinou to víme dopředu. Den dva před zápasem se něco zkouší. Člověk se na to připraví. Je tady hodně kvalitních hráčů, každý chce hrát a může si myslet, že má hrát více. Ale od toho je realizační tým, aby to vyhodnotil. Myslím, že tah s Kanuem na Spartu nám nevyšel, tam to nebylo od nás v ofenzivě dobré, ale v Plzni to vyšlo skvěle. Kanu zlobil, připravoval šance pro ostatní a byl důležitý článek týmu. Trenér má v tomto šťastnou ruku.

Poznarův poslední návrat: Zlín je pro mě srdcovka, pro tým se roztrhám

Kanu přitom nastoupil týden poté, co ho kouč Červenka veřejně zpražil za to, že si vzal na kluzký terén lisovky. Řešili jste to s ním?
Jako omluvu nám donesl něco do kasy. Brali jsme to v pohodě, v žádném případě jsme mu to nevyčítali. To spíše vytočilo trenéra, což chápu. Jak má silné nohy a na svoji výšku je těžší, je pro něj těžší se na takovém terénu pohybovat než pro lehkonohé hráče. My jsme s ním v pohodě. V kabině je to usměvavý a veselý kluk. Samozřejmě nejvíce se baví ve své komunitě. Ale jsme rádi, že je tady. Je to jiný typ útočníka než třeba já.

Ve Zlíně to kdysi s cizinci jednu dobu moc neklapalo, tvořili partičky. Jak to máte teď?
Zmíním zase utkání v Plzni. Naši afričtí kluci byli uprostřed zálohy excelentní, dařilo se jim, měli chuť. Najednou lítali. A plzeňští útočníci Adu s Durosinmim působili vlažně, jakoby bez motivace. Možná si řekli: Ježíšmarjá, hrajeme se Zlínem. Takhle to mají. A my se je v tomto snažíme korigovat.

Když zahraniční hráči respektují tým, spoluhráče, je to v pohodě. Někdy se ale baví jen s trenérem, dávají najevo, že ostatní je nezajímají, stěžují si, že na ně všichni útočí, a to je problém. Musím v tomto směru vyzdvihnout Didiho (kamerunský záložník Didiba), který někdy býval nepříjemný. Teď se zklidnil a je mentor afrických kluků. Bavíme se o tom, dokáže věci správně vyhodnocovat i s nimi. Ostatní cizinci se nabalují. Snažíme se je začlenit. Po zápase jim řekneme: Hele, jdeme na pivo. To je normální. Máme dobrý vztah. Kabina funguje.

Vstoupit do diskuse

11. kolo

12. kolo

Kompletní los

10. kolo

5. kolo

11. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. AC Sparta PrahaSparta 10 8 1 1 22:10 25
2. SK Slavia PrahaSlavia 10 7 3 0 21:7 24
3. FK JablonecJablonec 10 7 3 0 16:6 24
4. FC ZlínZlín 10 5 2 3 13:11 17
5. FC Slovan LiberecLiberec 11 4 4 3 15:13 16
6. FC Viktoria PlzeňPlzeň 10 4 3 3 17:10 15
7. MFK KarvináKarviná 11 5 0 6 17:16 15
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 10 4 3 3 7:6 15
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 10 4 3 3 9:10 15
10. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 10 3 3 4 14:16 12
11. FC Baník OstravaOstrava 10 2 3 5 7:12 9
12. FK TepliceTeplice 11 2 3 6 12:18 9
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 10 2 3 5 15:24 9
14. 1. FC SlováckoSlovácko 11 1 4 6 6:13 7
15. FK Dukla PrahaDukla 11 1 4 6 8:17 7
16. FK PardubicePardubice 11 1 4 6 11:21 7
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Inter - Slavia 3:0, chyba Staňka i jediná střela na bránu. Dva góly dal Martínez

Od naší zpravodajky v Itálii Potřetí v historii se představili na San Siru. Jenže poprvé nedali slávističtí fotbalisté ani gól. Naopak dostali pořádnou lekci. S Interem Milán, finalistou minulého ročníku Champions League,...

Plzeň - Malmö 3:0, tři góly i červené karty. Domácí mají první výhru, soupeř nestíhal

Plzeňští fotbalisté slaví první výhru v základní fázi Evropské ligy. Švédské Malmö porazili jednoznačně 3:0, přičemž celé utkání od začátku kontrolovali. Úvodní gól vstřelil kapitán Vydra, prosadili...

Koubek v Plzni skončil. Shodli jsme se, že tým potřebuje impuls, řekl Šádek

Trpělivost došla porážkou se Zlínem. Kouč plzeňských fotbalistů Miroslav Koubek končí po vzájemné dohodě. „Shodli jsme se, že tým potřebuje nový impuls,“ řekl šéf klubu Adolf Šádek....

Sparta - Shamrock 4:1, přesvědčivá výhra, u třech gólů Sadílek, trefil se i Haraslín

Sparťanští fotbalisté základní část Konferenční ligy začali vítězstvím. V repríze loňského souboje o Champions League porazili irský Shamrock Rovers přesvědčivě 4:1. U tří branek byl středopolař...

Ostrava - Sparta 0:3, koncert hostů v první půli, domácí šlágr aspoň důstojně dohráli

Sparťanští fotbalisté příští neděli do derby půjdou z první příčky. Pozici lídra snadno uhájili ve šlágru 10. kola Chance ligy v Ostravě. K vítězství 3:0 vykročili velmi slušnou první půlí, kdy dali...

Veterán Poznar o startu Zlína i své budoucnosti: Liga mě baví a nabíjí energií

Pořád je pravděpodobnější, že Tomáš Poznar po sezoně sekne s profesionálním fotbalem, než že bude v kariéře pokračovat. Ale už není tak striktní, jako když se předloni do Zlína vracel. Senzační...

5. října 2025  8:18

Spokojený trenér Krejčí: Karvinou jsme porazili zaslouženě. Patrák? Radši přihrává

Má na kontě první vítězství po svém návratu na lavičku pardubických fotbalistů. Také pro svěřence Jiřího Krejčího jde o premiérový letošní triumf. V 11. kole Chance Ligy otočili průběh duelu s...

5. října 2025  6:54

Liverpool padl v závěru s Chelsea, do čela jde Arsenal. Slaví United i Tottenham

Fotbalisté Arsenalu zvítězili v 7. kole anglické ligy nad West Hamem 2:0 a dostali se do čela tabulky. Do té doby vedoucí Liverpool totiž ve šlágru padl s Chelsea, které triumf 2:1 vystřelil v...

4. října 2025  13:25,  aktualizováno  21:01

Mám zájem jít do Plzně, řekl Hyský. Teď záleží na klubech, jestli se domluví

Když dostal otázku, zda by měl zájem trénovat fotbalovou Viktorii Plzeň, na chvíli se zamyslel a pak Martin Hyský upřímně odvětil: „Ano, mám zájem jít do Plzně.“ Západočeši hledají náhradu za...

4. října 2025  20:51

Táborsko ve druhé lize nahání Zbrojovku, žižkovskou obranu pokořilo šestkrát

Táborsko ve 12. kole druhé fotbalové ligy rozdrtilo Žižkov 6:1. Jihočeský celek nadále stíhá vedoucí tým tabulky Zbrojovku Brno, druhý je jen vinou o branku horšího skóre. Lídr soutěže má nicméně...

4. října 2025  18:43,  aktualizováno  20:47

Liberec - Bohemians 0:0, souboj dvou týmů ze středu ligové tabulky gól nenabídl

Souboj 11. kola fotbalové Chance Ligy mezi Libercem a Bohemians skončil bez branek. Severočeši neprohráli pět duelů po sobě, Pražané drží neporazitelnost už šest ligových zápasů. Oba celky tak stále...

4. října 2025  17:30,  aktualizováno  20:20

Dukla - Teplice 1:3, domácí dohrávali v deseti, v závěru je dorazili Kozák a Nyarko

Tepličtí fotbalisté si v 11. kole připsali důležitou výhru. V souboji týmů pohybujících se ve spodu tabulky porazili Duklu 3:1 a odskočili jí na dva body. Pražané sice doma vedli po trefě Čermáka, v...

4. října 2025  14:35,  aktualizováno  17:48

Pardubice - Karviná 2:1, domácí slaví první ligovou výhru, obrat dokonal Tanko

Pardubičtí fotbalisté slaví první ligovou výhru v této sezoně Chance Ligy. V 11. kole dokázali porazit Karvinou, s níž sice prohrávali po zásahu Krčíka, pak ale po hodině hry srovnal Patrák a deset...

4. října 2025  14:45,  aktualizováno  17:33

Ml. Boleslav - Slovácko 0:0, trápení týmů čekajících na výhru, diváci gól neviděli

Fotbalisté Slovácka ani v 11. kole Chance Ligy nedokázali přerušit sérii bez výhry, na kterou čekají od poloviny srpna. V Mladé Boleslavi získali bod za remízu 0:0, také Středočeši čekají na triumf...

4. října 2025  14:40,  aktualizováno  17:21

Sparta představila plány na moderní akademii dívčího fotbalu. Bude na Proseku

Na pražském Proseku, kde už nyní hrají a trénují fotbalistky Sparty, vznikne nový areál pro dívčí fotbal. V rámci rozsáhlé rekonstrukce tu vyroste i nová tribuna pro 800 diváků. Memorandum o...

4. října 2025  14:32

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Sparťanky ovládly derby žen a vedou ligu o pět bodů. Zářily Američanky

Pět gólů bylo k vidění v sobotním derby žen na pražském Proseku. Fotbalistky Sparty tu zdolaly slávistky jednoznačně 4:1. Nejprve se trefila slávistická záložnice Morávková, potom ale otočily skóre...

4. října 2025  13:44

Zápas o naději, sebevědomí i trenéra. Můžu skončit, ale také zůstat, tuší Krejčí

Fotbalisté Pardubic budou odpoledne nahánět další příležitost, jak se odpoutat od posledního místa v tabulce. V 15 hodin rozehrají druhý domácí duel v řadě, tentokrát proti Karviné. Výsledky okolních...

4. října 2025  12:26

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.