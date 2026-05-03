„Byl to můj tajný sen už před sezonou,“ říká kapitán nováčka, který skóroval ve třetím zápase v řadě a celkově pošesté v ročníku.
Překvapuje vás, jak vám to teď pálí, že jste si zase vybojoval místo v základní sestavě?
Je to nad plán. Do sezony jsem šel s předem danou pozicí. V posledních kolech mi to vychází. Balony se ke mně odráží, mám štěstí na výběr místa a daří se mi šance proměňovat. Pro mě je to super a pomáhá to i týmu, což je důležité. O životní formě bych ale nemluvil. Snažím se zápasy odbojovat a odmakat do nějaké minuty, kam mě tělo pustí a když přidám nějaký gól, o to jsem raději.
Očima trenéra
„Má nějaké roky, dře pro tým, odvádí to, na co má, maximum svých možností. Dává rozhodující góly. A vydržel 75 minut, což je bomba. V tomto počasí starším hráčům ubývají síly rychleji a zvládl to velice dobře. S Tomem jsme se o jeho situaci bavili. Všechno se dozvíte po sezoně.“
Bronislav Červenka
Končí vám smlouva. Budete pokračovat?
Zatím jsme se o tom s vedením nebavili. Chtěl jsem, abychom byli zachránění, měli čistou hlavu všichni a v klidu se o tom pobavili. Rozhovory budou probíhat a uvidíme, k čemu dojdeme. Jsem otevřený všemu.
Chuť máte, že?
Oheň v sobě mám. Baví mě to a o to více, když vyhráváme. Ale byly chvilky v sezoně, kdy jsem cítil, že na tom nejsem dobře. Teď je to v pohodě.
Už jste víceméně zachránění. Oddechl jste si?
Je to úleva. Odskočili jsme Dukle. Jsme spokojení. Hned první zápas nadstavby nás uklidnil. Teď chceme dokončit sezonu co nejlépe. Zkusit vyhrát další utkání a rozloučit se důstojně. Už jen kvůli fanouškům, kteří byli celou sezonu v domácích zápasech pozitivní a přišli i na Duklu a povzbuzoval, i když si nás přáli vidět v prostřední skupině. My jsme se v ní také viděli. Tyhle zápasy nejsou pro nikoho příjemné.
Jak pojmete závěr sezony? Budete chtít odehrát všechno?
Určitě dostanou prostor i další hráči, kteří nebyli tak vytěžovaní, mladší kluci. Ale není nás tolik, aby kdokoliv odjel na dovolenou. Jsme pokorní. To by si nikdo nedovolil. Bude na trenérovi, jak se sestavou zamíchá.
Jak jste viděl utkání s Duklou, která hraje o bití?
V některých pasážích byla s balonem o dost lepší než my. Měla zajímavé příležitosti. Někdy to bylo rozkouskované. Oba týmy šly za vítězstvím. Musím pochválit naši defenzivu. Viděl jsem spoustu správných emocí, spoustu zákroků na hranici sebeobětování. Bylo vidět, že jsme semknutí a byli soustředění na jediný cíl – vyhrát.
Co penalta? Nechtěl jste ji zahrávat?
Jsem určený, ale nechtěl jsem to Čertovi (Jakub Černín) kazit. S penaltami si nedělá moc velkou hlavu. Jdou mu. Kdyby si ji nechtěl vzít, jsem připravený. Kopu je i v tréninku.