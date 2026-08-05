Požár opět v Brně, Zbrojovka mu svěřila skauting. Část fanoušků nesouhlasí

Požár míří do Brna ze sídla fotbalové asociace (FAČR), kde působil v roli vedoucího high performance úseku.
„Na asociaci získal cenné zkušenosti v oblasti datové analýzy napříč mládežnickými reprezentačními výběry. Ve fotbalovém prostředí je navíc respektovanou osobností a už během aktuálního přestupového období se aktivně zapojil do analýzy hráčů, kteří do Zbrojovky přišli. Nedílnou součástí práce šéfa skautingu je také pravidelné cestování, které pro Tomáše nepředstavuje žádný problém,“ dodal Sabou.
Kromě působení ve Zbrojovce a pražské Spartě má za sebou padesátiletý funkcionář i angažmá v Bohemians, kde svoji kariéru sportovního ředitele před necelými patnácti lety nastartoval.
„Chceme být aktivní na českém trhu, ale i v zahraničí,“ poznamenal aktuální sportovní ředitel Martin Jiránek. „Naším cílem je systematicky vyhledávat hráče s potenciálem, kteří zapadnou do herní filozofie. Tomáš přináší zkušenosti, kontakty i jasnou vizi, jak skauting dále rozvíjet.“
Proti jmenování Požára do nové role se na sociálních sítích vymezila část příznivců prvoligového nováčka. Vyčítají mu hlavně propojení na bývalé vedení Zbrojovky.
Brněnský celek v úvodu prvoligové sezony nasbíral už čtyři body. Po skalpu Sparty na domácím hřišti 3:1 dokázal obrat o body i trápící se Plzeň, se kterou remizoval 1:1.
Už v pátek může Zbrojovka na své tažení ligou navázat, od 19 hodin v brněnské ShipEx Aréně přivítá Slovan Liberec.