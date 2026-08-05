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Chance Liga 2026/2027

Požár opět v Brně, Zbrojovka mu svěřila skauting. Část fanoušků nesouhlasí

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  15:22
Po třech letech se do brněnské Zbrojovky vrací symbol nevydařené éry bývalého...

Po třech letech se do brněnské Zbrojovky vrací symbol nevydařené éry bývalého majitele Václava Bartoňka Tomáš Požár. V klubu však už nebude působit jako sportovní ředitel, nově povede oddělení skautingu brněnského celku. (4. srpna 2026) | foto: FC Zbrojovka Brno

Tomáš Požár, sportovní manažer Zbrojovky Brno
Tomáš Požár, sportovní manažer Zbrojovky Brno
Sparťanský trenér Tomáš Požár během pohárového utkání proti Rostovu.
Sparťanský sportovní ředitel a oficiálně také hlavní trenér Tomáš Požár
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Byl symbolem nevydařené éry Václava Bartoňka coby majitele Zbrojovky Brno, teď se po třech letech vrací. Bývalý sportovní ředitel Tomáš Požár už v klubu působil mezi lety 2018 až 2023, nově dostal na starost skautingové oddělení. „Má pro tuto pozici veškeré předpoklady, což prokázal už během svého působení ve Spartě,“ prohlásil výkonný ředitel Zbrojovky Jiří Sabou.

Požár míří do Brna ze sídla fotbalové asociace (FAČR), kde působil v roli vedoucího high performance úseku.

„Na asociaci získal cenné zkušenosti v oblasti datové analýzy napříč mládežnickými reprezentačními výběry. Ve fotbalovém prostředí je navíc respektovanou osobností a už během aktuálního přestupového období se aktivně zapojil do analýzy hráčů, kteří do Zbrojovky přišli. Nedílnou součástí práce šéfa skautingu je také pravidelné cestování, které pro Tomáše nepředstavuje žádný problém,“ dodal Sabou.

Kromě působení ve Zbrojovce a pražské Spartě má za sebou padesátiletý funkcionář i angažmá v Bohemians, kde svoji kariéru sportovního ředitele před necelými patnácti lety nastartoval.

„Chceme být aktivní na českém trhu, ale i v zahraničí,“ poznamenal aktuální sportovní ředitel Martin Jiránek. „Naším cílem je systematicky vyhledávat hráče s potenciálem, kteří zapadnou do herní filozofie. Tomáš přináší zkušenosti, kontakty i jasnou vizi, jak skauting dále rozvíjet.“

Tomáš Požár, někdejší sportovní manažer Zbrojovky Brno

Proti jmenování Požára do nové role se na sociálních sítích vymezila část příznivců prvoligového nováčka. Vyčítají mu hlavně propojení na bývalé vedení Zbrojovky.

Brněnský celek v úvodu prvoligové sezony nasbíral už čtyři body. Po skalpu Sparty na domácím hřišti 3:1 dokázal obrat o body i trápící se Plzeň, se kterou remizoval 1:1.

Už v pátek může Zbrojovka na své tažení ligou navázat, od 19 hodin v brněnské ShipEx Aréně přivítá Slovan Liberec.

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1. SK Slavia PrahaSlavia 2 2 0 0 9:1 6
2. FK TepliceTeplice 2 2 0 0 4:1 6
3. FK JablonecJablonec 2 2 0 0 4:1 6
4. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 2 1 1 0 6:4 4
5. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 2 1 1 0 4:2 4
6. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 2 1 1 0 2:1 4
7. FC Slovan LiberecLiberec 2 1 0 1 3:2 3
8. AC Sparta PrahaSparta 2 1 0 1 4:4 3
9. FC Baník OstravaOstrava 2 1 0 1 1:4 3
10. SK Sigma OlomoucOlomouc 2 0 1 1 3:4 1
11. SK Artis BrnoArtis Brno 2 0 1 1 3:5 1
12. FC Viktoria PlzeňPlzeň 2 0 1 1 2:4 1
13. Bohemians Praha 1905Bohemians 2 0 1 1 1:3 1
14. 1. FC SlováckoSlovácko 2 0 1 1 2:6 1
15. FC ZlínZlín 2 0 0 2 1:4 0
16. FK PardubicePardubice 2 0 0 2 1:4 0
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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