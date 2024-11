Pošťáku, už ti není dvacet! Poštulka o Lize mistrů, synovi stepařovi i penaltách

Ve Spartě získal šest mistrovských titulů, chytal Ligu mistrů. V Teplicích prožil šest let, má triumf v domácím poháru i starty v Poháru UEFA. Letos oslavil Poštulka padesátiny, jeho otec Jan, rovněž bývalý brankář Sparty a trenér, pětasedmdesátiny.

Jak se vlastně táta má?

Je z něj spokojený důchodce, má vyměněná kolena, kyčel. Pohybově už to není žádná hitparáda, ale pořád chodí střílet do lesa. To má společné s Adamem Zadražilem, naším gólmanem v Hradci. Ten je myslivec i rybář. Unikát. V létě na rybách, v zimě s flintou v lese.

Vás myslivost ještě nechytla?

Spíš už mě dávno pustila. Chodíval jsem do lesa tátou, ale stejně jsem neměl správnou mušku. Ve dvaceti jsem odešel do Hradce, pak přišly děti, neměl jsem čas. Teď už jsou děti sice velké, ale zas chybí chuť.