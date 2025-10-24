Chance Liga 2025/2026

Zlín trápil i Slavii. Hraje poctivý fotbal, přišlo uznání z trenérského štábu Pardubic

Autor:
  11:53
Až v sobotu stane na zlínské Letné, kde jeho fotbalové Pardubice od 15 hodin absolvují další ligový zápas, zažije i jedno příjemné setkání. „S Broňou Červenkou, trenérem Zlína, jsme kamarádi. Kopali jsme spolu tři roky, takže tamější prostředí znám,“ prozrazuje kouč Východočechů Tomáš Polách, jenž k jejich mužstvu přišel minulý týden coby asistent Jana Trousila.

Brněnský trenér Tomáš Polách chválí. | foto: Luděk Ovesný, MAFRA

Moravský mančaft, který zkraje sezony udivuje povedenými výkony i šestým místem v tabulce, si analyzoval z posledních tří zápasů.

„Zlínští je zvládli výborně, předvádějí takový ten jejich typický poctivý fotbal, podpořený agresivitou a nasazením,“ konstatuje Polách.

Ve zmíněných třech uplynulých kolech senzačně vyloupili Plzeň (1:0), následně doma remizovali s ostravským Baníkem (1:1) a v pražském Edenu bez branek s mistrovskou Slavií. To zkrátka budí respekt, i když Pardubice dokázaly v předešlých dvou duelech s Karvinou a Mladou Boleslaví na Stadionu Arnošta Košťála vždy 2:1 zvítězit, a rozhodně by tudíž ve Zlíně neměly trpět nějakou přehnanou bojácností – ač jsou až 13.

„Zápas na Slavii ukázal, že zlínští fotbalisté umějí čelit vysoké intenzitě hry a s ohledem na ligové postavení mají i sebevědomí. Jsou to nepříjemní soupeři, nečeká nás tam nic lehkého,“ tuší asistent Polách. A dodává: „Přijde mi, že se jim první liga hraje možná o trošičku lépe než druhá. Tam totiž loni museli vyhrát každý zápas. Proto jsou takoví nevyzpytatelní.“

Zatímco minule měl s kolegy v Trousilově realizačním týmu při volbě sestavy poněkud svázané ruce, nyní už přece jen budou o něco volnější. Důležitým je nepochybně fakt, že se po karetním trestu na trávník vrátí nejlepší střelec týmu Vojtěch Patrák (5 gólů v 10 utkáních), který před zápasem s Boleslaví, v němž nuceně absentoval, nosil i kapitánskou pásku.

Pardubičtí fotbalisté se radují z gólu Vojtěcha Patráka (vlevo).

„Samozřejmě věřím, že s Vojtou budeme silnější, protože svoji hru má podpořenou i čísly. Ale i kluci, co byli před Boleslaví na reprezentačním srazu nebo po nějakém drobném zranění, se do toho postupně dostávají. V týmu proto bude větší konkurence a nám to nabídne víc variant směrem k prostřídání v zápase,“ říká Polách.

FC Zlín - FK Pardubice

25. 10. • 15:00 • Stadion Letná, Zlín

Zlín trápil i Slavii. Hraje poctivý fotbal, přišlo uznání z trenérského štábu Pardubic

