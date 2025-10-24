Moravský mančaft, který zkraje sezony udivuje povedenými výkony i šestým místem v tabulce, si analyzoval z posledních tří zápasů.
„Zlínští je zvládli výborně, předvádějí takový ten jejich typický poctivý fotbal, podpořený agresivitou a nasazením,“ konstatuje Polách.
Ve zmíněných třech uplynulých kolech senzačně vyloupili Plzeň (1:0), následně doma remizovali s ostravským Baníkem (1:1) a v pražském Edenu bez branek s mistrovskou Slavií. To zkrátka budí respekt, i když Pardubice dokázaly v předešlých dvou duelech s Karvinou a Mladou Boleslaví na Stadionu Arnošta Košťála vždy 2:1 zvítězit, a rozhodně by tudíž ve Zlíně neměly trpět nějakou přehnanou bojácností – ač jsou až 13.
„Zápas na Slavii ukázal, že zlínští fotbalisté umějí čelit vysoké intenzitě hry a s ohledem na ligové postavení mají i sebevědomí. Jsou to nepříjemní soupeři, nečeká nás tam nic lehkého,“ tuší asistent Polách. A dodává: „Přijde mi, že se jim první liga hraje možná o trošičku lépe než druhá. Tam totiž loni museli vyhrát každý zápas. Proto jsou takoví nevyzpytatelní.“
Zatímco minule měl s kolegy v Trousilově realizačním týmu při volbě sestavy poněkud svázané ruce, nyní už přece jen budou o něco volnější. Důležitým je nepochybně fakt, že se po karetním trestu na trávník vrátí nejlepší střelec týmu Vojtěch Patrák (5 gólů v 10 utkáních), který před zápasem s Boleslaví, v němž nuceně absentoval, nosil i kapitánskou pásku.
„Samozřejmě věřím, že s Vojtou budeme silnější, protože svoji hru má podpořenou i čísly. Ale i kluci, co byli před Boleslaví na reprezentačním srazu nebo po nějakém drobném zranění, se do toho postupně dostávají. V týmu proto bude větší konkurence a nám to nabídne víc variant směrem k prostřídání v zápase,“ říká Polách.