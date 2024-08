Fotbalový obránce Petrášek po návratu do Česka posílil Hradec Králové

Dvaatřicetiletý rodák z Rychnova nad Kněžnou vyhrál s Čenstochovou polskou ligu i pohár. Po angažmá v Asii teď zamířil do nejvyšší české soutěže. „S Tomášem jsme byli ve spojení delší dobu, usilovali jsme o něj již v zimě. Situace kolem jeho příchodu k nám měla nějaký vývoj, měl i další možnosti přestupu, ale nakonec se rozhodl pro Hradec,“ uvedl sportovní ředitel Jiří Sabou.

Vytoužená posila si vybrala dres s číslem 4. „Do Hradce přichází fotbalista, který se díky své píli a pracovitosti stal respektovaným hráčem v polské lize. Je skvěle charakterově nastavený, přirozený lídr, jenž má vítěznou mentalitu. Vše je navíc umocněno tím, že je to Hradečák. On sám bere přestup k nám jako velkou výzvu, má motivaci do další práce. Pro klub bude dýchat, vzájemně se tak všichni společně můžeme posouvat dál,“ řekl Sabou.

Petrášek nadále figuruje na širší soupisce národního týmu, za který odehrál tři mezistátní zápasy. V první české lize ještě žádný start nemá, do Polska odcházel z Viktorie Žižkov.