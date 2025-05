Co pro vás nová funkce znamená?

Místopředsednictví je hrozný úspěch. Zúročil jsem desetiletou práci na asociaci, kde jsem nabral zkušenosti. A osm měsíců jsem jezdil po schůzkách s okresy, s kraji a s kluby, které hrají pod Řídící komisí pro Čechy (ŘKČ). Jsem rád, že to vyšlo.

Zjistil jste, co trápí fotbalové prostředí?

Své problémy mají okresy, své problémy má ŘKČ. Většinou to je o penězích, ale nejen o nich. Na okresech chybí trenéři, rozhodčí, hráči utíkají za hranice. A některé příspěvky od FAČR by se mohly vyúčtovávat jinak. Peníze kluby musí utratit v roce, ve kterém je dostanou, což by podle mě být nemuselo.

Jaké jsou vaše hlavní úkoly?

Ve funkci jsme 24 hodin, všechno je rychlé. Chtěl bych se věnovat ženskému fotbalu, což jsem řekl už v kampani, nicméně jsem to ještě s nikým neprobíral. Čtvrteční povolební výbor trval chvilku. Chci dělat spodek, být u ŘKČ, zaměřit se na okresy. Ale i něco mezinárodně, za 10 let jsem poznal spoustu lidí. Chci být na asociaci hodně často, aby to fungovalo líp než doteď.

Bude to práce na plný úvazek?

Podle toho, jak si to určím. Ze stanov vychází, že místopředseda není placená funkce. Já ale řekl, že to budu mít jako full time job. Chci trávit na asociaci co nejvíc času.

Jaké vysvědčení vystavili delegáti minulému výkonnému výboru?

Někdo už znovu nekandidoval, někdo ano, ale neprošel. Asi to změnu chtělo podle toho, jak volby dopadly. Osobně jsem rád, že jsem vyhrál velkým rozdílem proti Rudovi Řepkovi, který už má taky něco ve fotbale za sebou. Považuji svůj mandát za silný. Všechny nejvíc zajímala volba předsedy. Petr Fousek už jím není, hnutí asi cítilo, že je potřeba směřovat jinam.

Co přinese nový předseda David Trunda? Oba vás podpořila Slavia a Plzeň.

To ano, bavili jsme se o případné budoucnosti, kdyby se nám to povedlo. Schůzky byly předvolební, neřešili jsme, co budeme dělat první den ve funkci. Zatím jsme ve whatsappové skupině, dostáváme se do toho. Čeká nás konferenční hovor, abychom se sladili na příští týden a vyřešili jsme první, nejrychlejší kroky.

Jaký bude Trunda šéf? Fousek moc vidět nebyl.

S Petrem Fouskem jsem se během kampaně nepotkal, nebylo to potřeba, já znám jeho, on mě. S Rudou Blažkem jsem se viděl jednou. A od Davida Trundy jsem slyšel program, který mi sedl. Viděl jsem, že chce dělat něco, co já ne. A on pochopil, že já zase chci dělat to, v čem se on necítí silný. Doufám, že i se Zdeňkem Grygerou budeme údernější jako parta, ne jako jedinci.

Podle odhadů má být výkonný výbor téměř jednotný. Cítíte to tak?

Já neumím vyhodnotit ani ten minulý, nějak jsem se v tom nakonec ztratil. Někde jsem četl, že teď je rozdělení 10:3. Vůbec k tomu tak nepřistupuji. Ve výboru je třeba Pavel Chán, který původně kandidoval proti mně, ale já ho neberu jako soupeře, nýbrž jako parťáka z třináctičlenné skupiny. Skutečně druhý den po volbách cítím, že bychom měli být jednotní. A myslím, že to cítí všichni.

Výkladní skříní je reprezentace, jíž jste dělal manažera. Budete se kolem ní zase točit?

Já jsem říkal, že nároďák a předseda do sebe zapadají víc. Asi by to tak mělo být. Ještě jsme o tom nemluvili. Když bude potřeba s něčím pomoct nebo poradit, rád využiju mé zkušenosti. Chtěl bych u toho nějak být, záleží na dohodě. Ale primárně je správně předseda a nároďák.

Píše se o vás, že jste ten, kterému utekli reprezentanti do Belmonda. Jak vnímáte, že se to s vámi táhne?

Každý má nějaké nálepky. V předvolebním období jsem to zažil. Spousta lidí, co neprošli, mají ještě větší nálepky. O mě se píše tohle. Je to strašně dávno, neřeším to. Spíš bych měl velký problém, kdyby se psalo, že jsem někde něco provedl. Mám čisté svědomí, že jsem nic neprovedl.

A co námitky, že se na valné hromadě pohybovaly osoby spjaté s érou kontroverzního a souzeného funkcionáře Romana Berbra?

Kdo není z éry Berbra? Míra Pelta z ní je, Ruda Řepka taky, Vláďa Šmicer to samé. To je taky nálepkování. Já všem říkal, ať to nedělají. Nabádal jsem, ať se bavíme o fotbale.

Kde by tedy měl být fotbal za čtyři volební roky?

Když řeknu jedu věc, tak chci, aby vypadal navenek líp. Pro členy FAČR, pro veřejnost, pro partnery. Nelíbí se mi to. Nevíme, kdo co dělá, kdo kam patří, jací jsou partneři, marketingově to není dobré. A druhá věc je sportovní, což může být běh na delší trať. Aby se postavila jiná infrastruktura nebo vychovali jiní hráči, to bude asi trvat víc než čtyři roky.

Nemusí se fanoušci bát, že když za vámi stály Slavia s Plzní, půjdete jim na ruku?

Není to tak. Od začátku jsem nebyl vysněný kandidát ligy. Propojil jsem se s ní sám na základě toho, že jsem jí představil, co jsem si odpracoval, co chtějí kluby ŘKČ, kraje a okresy. Což je argument, že lize na ruku nepůjdu. Oni řekli: Fajn, my mu s tím pomůžeme. Tedy ne mě, ale českému fotbalu. Jiné pojítko nebylo. Výkonnostní fotbal přes palubu nehodím. Nechci být soupeř ligy ani výkonnostního fotbalu, ale – i když to zní směšně – pomyslný most.